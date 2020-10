El campo en alerta: los ruralistas organizan asambleas en defensa de la propiedad privada , con reminiscencia de 2008 y se recrudecerá la lucha

Habrá protestas en Chajarí y Paraná, en Entre Ríos, donde se reclama por la ocupación de un establecimiento de la familia Etchevehere. Podría sumarse mañana otro reclamo en Santa Fe

Luego de dos jornadas de protesta en Entre Ríos –una el domingo encabezada por ruralistas y en defensa de la propiedad privada, y otra ayer organizada por los militantes de Juan Grabois–, sectores autoconvocados del campo organizan asambleas en lugares que fueron emblemáticos del conflicto entre el sector y el kirchnerismo en 2008, luego de la Resolución 125 que terminó con el “voto no positivo” en el Senado del entonces vicepresidente Julio Cobos.

“Te esperamos con la bandera y el tapabocas”, detalla la invitación que se difundió por redes sociales y que invita a movilizarse hoy, a las 18:30, en la rotonda de Chajarí, en Entre Ríos. “Yo defiendo la propiedad privada” es el hashtag de la convocatoria. También se realizan en solidaridad con los productores afectados por las tomas de tierras y para reclamar acción concreta al Estado para solucionar la problemática.

La movilización en Chajarí

Otra de las movilizaciones será mañana en Paraná, en la entrada del túnel subfluvial. “Con nuestras banderas defendamos la propiedad privada”, asegura el panfleto digital que invita a protestar a las 9:30 de la mañana a la esperara de un fallo judicial.

Ambos puntos fueron neurálgicos en las protestas contra la Resolución 125, hace 12 años. También se analiza la posibilidad de una asamblea en la zona del puente Rosario-Victoria, en Santa Fe.

Tensión en Entre Ríos

“Esperaremos a ver qué decide el juez”, aseguró uno de los organizadores en referencia al conflicto de la familia Etchevehere. Es que mañana miércoles, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, a cargo de Carolina Castagno, resolverá apelaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella al fallo del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, que rechazó la cautelar que solicitaba el desalojo de la estancia Casa Nueva.

Castagno deberá escuchar los argumentos de Rubén Pagliotto –abogado de la familia Etchevehere y de la empresa ganadera Las Margaritas SA– y los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, quienes insisten en que se disponga el desalojo de quienes actualmente habitan el campo de la familia ubicado a un kilómetro y medio del ingreso a la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz, a instancias de Dolores Etchevehere.

Mañana el reclamo es en Paraná

Luego del reclamo del domingo en el campo de la familia Etchevehere, a favor de la propiedad privada y en contra de la usurpación de tierra, ayer se realizó una movilización al campo por parte de movimientos sociales que responden a Juan Grabois, en defensa del “Proyecto Artigas”.

Los Etchevehere denuncian una usurpación de militantes de Juan Grabois en medio de un conflicto familiar, en la estancia Casa Nueva, en la ciudad entrerriana de Santa Elena. Dolores Etchevehere, hermana menor de la familia, encabeza la “ocupación” junto al dirigente social, que ayer habló en otra protesta convocada en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio porteño de Palermo.

“Los Etchevehere no respetan ninguna propiedad privada que no sea la suya”, dijo Grabois, quien además es abogado de Dolores Etchevehere. La menor de los hermanos de la familia aseguró en la tranquera del campo en disputa: “Declaré varias horas y conté todo, los hechos de corrupción y cómo me atacaban. Además, señalando cómo la Justicia en lugar de actuar cajoneaba todo. Señalé a los funcionarios judiciales que no cumplieron con su trabajo, a contadores, abogados y escribanos participantes necesarios en la falsificación de los documentos”.

Dolores Etchevehere

Ayer en Casa Nueva hubo unos 120 policías que cortaron la ruta para que los manifestantes no llegaran a la entrada del campo donde hubo unos 50 productores, entre ellos Luis Etchevehere y su hermano Juan. En la zona se vieron banderas de ATE Entre Ríos y Santa Fe, de la CTA, de otros movimientos sociales de ambas provincias y del movimiento que lidera Grabois. Hubo unos 200 manifestantes.

Mientras tanto hoy en el campamento instalado en la puerta de ingreso del establecimiento rural fue una jornada tranquila, con la presencia de los hermanos Etchevehere y un grupo de productores que continúan en vigilia desde el miércoles de la semana pasada a la espera del desalojo del campo.

La única novedad importante se registró a las 5:30, cuando 17 integrantes del Proyecto Artigas abandonaron el campo en cinco vehículos. Sumadas a los 3 de ayer, ya son 20 las personas que abandonaron el lugar.

Entidades

Hoy también fue otro día de pronunciamientos de entidades vinculadas a la producción agropecuaria y a la cadena agroindustrial, donde manifestaron su solidaridad con los productores afectados.

Los integrantes de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales ratificaron la importancia del respeto a la propiedad privada, bajo el imperio de la ley y el orden público, como fundamento básico para propiciar las inversiones y el desarrollo económico.

Desde la Cámara Argentina del Feedlot, entidad que agrupa y representa a las empresas del engorde a corral, se mostraron a favor del orden institucional y defendieron el derecho a la propiedad privada.

Por último, la Cámara Argentina de Productores Avícolas denunció la existencia de granjas tomadas en Moreno y La Matanza. Reclamaron una rápida intervención de la Justicia para su desalojo.

Me gusta: Me gusta Cargando...