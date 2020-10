La Edición 2020 de la Ruta del Diseño Misionero será a través de la pantalla del 12

A diferencia de otros años, esta edición del concurso que destaca a los mejores exponentes de la moda de la tierra colorada, se realizará a través de LT85 TV Canal 12. Serán tres episodios que se emitirán los días 24 y 31 de octubre, y 7 de noviembre.

Los ya tradicionales desfiles de moda y diseño con sello misionero, constituyen la antesala del gran evento #CataratasDay que se realiza cada noviembre, en Puerto Iguazú.

Este año, el estado de cosas reinante, ha obligado a pegar un giro de timón, y rediseñar su formato, apelando a la conocida y bien ponderada creatividad de sus organizadores.

La Ruta del Diseño Misionero, iniciativa conjunta de Spacio Mujer y del Ministerio de Turismo de la provincia, ha decidido seguir fortaleciendo la industria del diseño de moda misionera, sorteando los obstáculos del contexto de pandemia.

De esta forma, este sábado 24 de octubre se empezará a transitar la Ruta que buscará a los más creativos de la curva de la selva, que serán los que llegarán al gran escenario de Cataratas Day 2020, cuya plataforma es una vidriera abierta al mundo.

Los episodios de esta edición serán tres -zona Norte, Centro y Sur-, durante tres sábados consecutivos: 24/10, 31/10 y 7/11; a través de la señal de Canal 12, a partir de las 22:30 horas.

Los diseñadores que formarán parte del despliegue de talento y creatividad de la primera entrega serán: Alexandra Riveros; Mima lencería; Abba by Luciana Villalba; Lorena González LG Diseño de Autor; AM marroquinería de Sandra Betancur; Alma mía; Subtropica; Marian Lila; y Raissa by Roxana Díaz.

El evento será conducido por Karyna González, responsable de Spacio Mujer, y por el prestigioso diseñador misionero, Alejandro Uset; acompañados en locución por Silvia Ferreira, y en musicalización por el Dj Guillermo Atencio.

Los encargados de elegir los mejores exponentes de esta primera entrega serán los embajadores del Diseño Misionero Ángel Olivera, Eugenia Lutz y Tatiana Carballo.

