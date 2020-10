Brasileños invaden isla argentina ilegalmente

Una situación de extrema gravedad por lo ilegal se da en la isla Pacú ubicada en el Río Uruguay, en territorio argentino y a poca distancia de Paso de los Libres, dicho lugar es de una belleza extrema y cuenta con una playa de arenas blancas lo que hace que muchos libreños se acerquen a su costa para pasar algunas horas en medio de una naturaleza exuberante, pero últimamente dicho lugar es INVADIDO por ciudadanos brasileños que en las actuales circunstancias sanitarias, además e ingresar ilegalmente a nuestro territorio (puesto que no hacen migraciones), no guardan ninguna norma sanitaria. El último fin de semana para sorpresa de algunos ciudadanos de nuestra ciudad encuentran el lugar literalmente tomado por brasileños que con 13 lanchas y varias motos de agua, ocuparon el mejor lugar sin guardar distanciamiento ni ningún cuidado sanitario, cabe destacar que en Uruguayana los contagios se dan a diario, razón por la cual los ciudadanos argentinos no pudieron ocupar esa parte de nuestro territorio. Por dicho motivo remitieron una nota al Coordinador de Defensa Civil del municipio, Alcides Acuña, solicitando que se tomen medidas al respecto. Cabe destacar que el control le corresponde a la Prefectura que casualmente tiene un destacamento sobre la costa a poca distancia de la isla.

Fotos: Facebook Dr. Darío Cabrera.jpg

La isla Pacú es de una belleza exuberante, está inhabitada, y es un lugar muy concurrido por ciudadanos libreños y también por brasileños, aunque los mismos estarían en forma ilegal ya que no hacen ingreso al país, generalmente se convivía amistosamente, pero en la situación sanitaria actual, en la que el país vecino se encuentra sumamente complicado, inclusive la ciudad de Uruguayana mantiene una cantidad importante de casos de Covid-19, hecho que debería llamar a la intervención de las fuerzas federales en defensa de nuestra soberanía y en cumplimiento de los protocolos que todos los argentinos estamos obligados a cumplir pero que nuestros vecinos no lo hacen en ningún aspecto, llevó a que el último fin de semana un grupo de ciudadanos libreños que se acercaron a la isla Pacú para pasar un rato de esparcimiento y se encontraron con cerca de un centenar de brasileños que en 13 lanchas y varias motos de agua tenían tomada literalmente la playa del extremo norte de la isla, totalmente aglomerados sin guardar ninguna norma, por dicha razón los libreños debieron retornar a la ciudad dado que quedarse era exponerse a poder ser contagiado.

Se ve claramente que la isla se encuen tra en el lado argentino



La indignación de los ciudadanos argentinos los llevó a que entregaran una nota dirigida al Coordinador de Defensa Civil municipal, Alcides Acuña, en la que relatan lo sucedido y reclaman que se tomen las acciones que correspondan. Cabe destacar que es la Prefectura la responsable del control, que es evidente que no se hace, y es de resaltar también que a poca distancia de la Isla Pacú y sobre la costa ribereña se encuentra el destacamento “Los 108” de Prefectura .

Dicha isla también es conocida por que es un lugar por donde pasa asiduamente mercadería de contrabando e inclusive en otras épocas era por donde se contrabandeaba caballos hacia y desde el Brasil, por lo que la Prefectura conoce bien el lugar, por lo que debiera en la actual situación efectuar control y patrullaje a fin de evitar la violación de las leyes argentinas y por ende resguardar la salud de nuestros ciudadanos. La llegada de las embarcaciones brasileñas se pueden detectar a simple vista desde el puesto de la Prefectura.

Es de esperar que a partir de la solicitud de estos vecinos se pueda controlar la situación al menos hasta que pase la pandemia y los riesgos sanitarios sean mínimos, porque ya lo único que falta es que los argentinos no puedan disfrutar de su territorio porque nuestros vecinos nos invaden ilegalmente e incumplen las leyes de nuestro país, la Prefectura Naval Argentina tiene la obligación de tomar cartas en el asunto.

También es para destacar que en el vecino país, en el ingreso, sobre todo en la época estival cuando miles de argentinos visitan las playas brasileñas, son advertidos con carteles y volantes que rezan “El Brasil tiene sus propias leyes, RESPÉTELAS”, es hora de que la advertencia también sea recíproca.

