Anses lanzará una nueva moratoria previsional para que más gente pueda jubilarse

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) lanzará próximamente una nueva moratoria previsional. Estará destinada a quienes teniendo la edad de jubilarse no cumplen con los treinta años de aportes exigidos por la ley para acceder al beneficio previsional.

La idea es esperar a que se apruebe la ley que soluciona la situación de las deudas de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo, que tratará este martes el Congreso.

La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, informó que está “en estudio dar soluciones a quienes no tengan los requisitos” para acceder a la jubilación. “Hay que volver a poner al sistema previsional en el lugar en el que lo puso puntualmente el gobierno de Néstor y Cristina, donde quienes no tengan esos requisitos y esas condiciones, que el Estado se las genere para poder tener sus derechos”, dijo la funcionaria.

La moratoria anterior, lanzada en el gobierno de Cristina Kirchner, permitió regularizar los aportes no ingresados hasta 2003, por lo que ahora se correría esa fecha hacia adelante para que más gente pueda acceder al beneficio.

Según el estudio, solo el 11,2% de las mujeres en edad jubilatoria, de entre 55 y 59 años, cuentan con más de 20 años de aportes, de acuerdo con el informe oficial.

Esto significa que al cumplir los 60 años, y si reúnen los 30 años de aportes, solo una de cada 10 mujeres podrá jubilarse y en el caso de los varones, que pueden jubilarse a los 65 años, esta relación es de dos cada 10.

Raverta había realizado declaraciones semanas atrás en las que daba un indicio sobre esta medida. “Estamos pensando desde el organismo dar soluciones a problemas que necesariamente nos obligan a ser mejores. El tope de la moratoria alcanzó hasta 2003 a cubrir una necesidad. En los tiempos de crisis económicas, donde los empleadores no habían hecho oportunamente los aportes de sus trabajadores y trabajadoras, se tomó la decisión política de un gobierno que comprendía que tenían la edad y por responsabilidad no propia no habían tenido sus aportes que pudiera el Estado garantizarlo a partir de una moratoria que, de alguna manera, ese mismo ciudadano lo va devolviendo al Estado y tiene la posibilidad de tener su jubilación”, había sostenido en una entrevista con Radio 10.

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Desde 2016 se aprobó la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) para los que con 65 años o más no pueden jubilarse por falta de aportes. En ese caso cobran un haber equivalente al 80% del haber mínimo (hoy $ 14.503), al margen de la cantidad de años que hayan aportado al sistema. Cobran lo mismo quien no aportó o el que cuenta con 5, 10 o 20 años de aportes. Actualmente, cobran la PUAM unas 170.000 personas

Me gusta: Me gusta Cargando...