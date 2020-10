Por esta razón WhatsApp cerrará tu cuenta en los próximos días

¿Sabes por qué WhatsApp tomará radical medida sobre tu cuenta? Esto es lo que debes saber de inmediato.

Si eres de las personas que usa WhatsApp para mandar mensajes como texto, fotos, videos, GIF, stickers, pegatinas animadas y hasta realizar llamadas y videollamadas, entonces debes leer esto.

Pero hay razones por la que la aplicación de mensajería rápida puede acabar con toda la diversión. Resulta que WhatsApp tomará ciertas medidas drásticas sobre algunos usuarios

La finalidad es que todos se respeten en la app y aquella persona que infrinja sus normas, será baneada de por vida y su número de teléfono ya no podrá unirse a WhatsApp . ¿Qué debo hacer?

Si enviaste algunos de estos mensajes es mejor que dejes de hacerlo, o de lo contrario WhatsApp te sancionará sin ni siquiera saber por qué a pesar de que apeles a ello. Conoce las cosas que nunca debes compartir:

Promociones falsas: También conocido como bulos. Estos tienen por objetivo ser divulgados de manera masiva con diferentes fines, entre ellos obtener datos personales de los usuarios para enviarles virus, para suplantar su identidad o para propagar más bulos a gran escala; hacerles llegar malware e incluso simplemente manipular la opinión pública o generar caos entre la sociedad.

Rumores: Se ha dado el caso de que los rumores transmitidos en WhatsApp generan no solo una serie de desinformación, sino también el caos, la paranoia y hasta la matanza. Tal es el caso de lo sucedido en la India. De acuerdo con el diario The New York Times, una serie de mensajes se difundían en la plataforma en donde describían a grupos de secuestradores de niños. ¿Recuerdas el caso de trata de personas en Lima?

Escribir amén y mandárselo a más personas: Algunos usuarios aún no se dan cuenta que si reenvias un determinado mensaje, no pasará nada, así te diga que “ganarás más de un millón de dólares si no lo haces”.

WhatsApp nunca cerrará: A pesar de que se pueda caer la aplicación cada cierto tiempo, la aplicación nunca cerrará ya que la comunicación depende mucho de los usuarios y ellos aportan lo que desean tener en la aplicación y cómo aprovecharlo al máximo.

Grupos de WhatsApp: Nunca debes colocarle el nombre de "Pedofilia" a tu conversación, de lo contrario WhatsApp bloqueará no solo a ti, sino también a los miembros de ese grupo.

Los mejores trucos de WhatsApp

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que sorprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando ” Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar WhatsApp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de WhatsApp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iPhone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que WhatsApp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

