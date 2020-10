De como el muerto se asusta del degollado

Por estos días , el avispero político de la ciudad de Concordia se mantenía en silencio , virus mediante y con las figuritas políticas expectantes de los avatares económicos y de descredito que sufre el gobierno actual.

Compromisos que no se cumplen, causas cajoneadas, gobernante dubitativo , Justicia obediente al poder de turno, un medio gráfico que trata de zafar en causas de corrupción de su titular , ex diputado desencajado señalador de irregularidades, un coctel que tarde o temprano explotaría.

A esta política casera, deberían asignársele diversos rangos de pertenencia por el accionar y trayectoria de sus participantes , que en algunos casos rozan el subsuelo .

La ” tragicomedia” de estos días, según fuentes tribunalicias , se desarrollaría así : El ex diputado por Concordia Alejandro Bahler, cansado al parecer con promesas de la anterior campaña inclumplidas llamaba desde el año pasado, al hoy Senador Nacional Edgardo Kueider y jefe de la anterior campaña e interna política, reclamando que cumpliera su compromiso de otorgar una pequeña ayuda económica, para gente de escasos recursos , al parecer Bahler le habría recordado a Kueider que nombro como asesores a 23 personas, desconociendo su compromiso, lo que provoca el enfado del ex diputado provincial , donde según fuentes tribunalicias Bahler le promete piñas ( algo que es habitual entre discusiones de políticos ) lo que “aprovecharía para desligarse ” del Bahler el senador.

Asustado el senador, por el enojo y los improperios del ex diputado, le proporciona una denuncia -haciendo uso de su envestidura – tomando la causa la fiscal Julia Rivoira , quien dicta un allanamiento en el domicilio de Bahler el pasado sábado . Acontecimientos del que “llamativamente” primero se anoticia un conocido director del diario ” El Sol ” de esta ciudad, quien “fogonea” el caso “atizando” a la opinión publica sobre el proceder de Bahler, ( relacionándolo con un hechos delictivo de las ultimas horas) con quien tiene varias disputas, toda vez que Bahler lo acuso sobre diversos actos de corrupción en los que habría incurrido el ex presidente de la CODESAL Luis Mazurier, quien por ese tiempo tenia a cargo dicha entidad , con varias causas , lo cual le plantea un dilema al actual gobernador Gustavo Bordet que a toda vista no procede o no asume una “resolución” por el posible accionar de Mazurier , en el caso del Hotel Ayui que se encuentra en un estado de abandono increíble , cuando este fuera un verdadero atractivo del lago de Salto Grande y que la entidad CTM cediera años atrás a la provincia .

En todo este enredo de traiciones, se evidencia que de alguna forma se complejizan los actos, con derivaciones insospechadas que prometen mas acción para el próximo capitulo.

Nota de opinión : Análisis Litoral

Me gusta: Me gusta Cargando...