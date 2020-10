Con los 150 años de la Guerra de la Triple Alianza como tema central, desde hoy y hasta el lunes 12, inclusive, se llevará adelante el evento que, en formato virtual, se desarrollará desde la ciudad de Puerto Iguazú. Se lo podrá ver a través del canal Youtube.com/culturamisiones La revisión crítica de un capítulo central de la historia sobre los 150 años de la Guerra de la Triple Alianza, será tema del XIX Encuentro de Escritores del Mercosur, como forma de recordar y promover una memoria viva de la historia, al cumplirse este año un siglo y medio de la Guerra Guasu. El evento internacional reunirá del 09 al 12 de octubre de 2020, desde Puerto Iguazú, Argentina, a personalidades del mundo de las letras, historia, educación, comunicación, cine, arte, a la gran diversidad cultural de los países de América. Por la pandemia del coronavirus, esta vez será en formato virtual. La transmisión del evento internacional se realizará desde el streaming de la Secretaría de Estado de Cultura de Misiones, Argentina, a través youtube.com/culturamisiones. Programa Oficial – XIX Encuentro de Escritores del Mercosur. Viernes 09 de Octubre: 9,00 Hs: Acto de Apertura desde el Hotel Gran Melia Iguazú. Palabras alusivas de: Sergio Costa, Intendente de Parque Nacional Iguazú, por el aniversario 86º años del Parque Nacional Iguazú. Ivan Batiston, Chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Brasil.- Joselo Schuap, Ministro de Cultura de la provincia de Misiones. Rubén Capdevila, Ministro de Cultura de la República del Paraguay. Andrés Colmán Gutierrez, Presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Marcos Ibañez, Coordinador Adjunto del XIX Encuentro de Escritores del Mercosur, por la Sociedad de Escritores del Paraguay. Eduardo Alfredo Galeano, Idealizador y Coordinador General del XIX Encuentro de Escritores del Mercosur. Alfonso Oscar Ricciutto: Poeta.- Tomasito Gonzalez: Músico – Arpa.- Presentación de los ganadores y menciones especiales “Dra. Marta Teodora Schwarz”, del VI Concurso Internacional de Cuentos y Poesías, “Cataratas Maravilla Natural”.- Disertaciones: 9,30 a 9,45 Hs: Rubén Capdevila: Ministro de Cultura de la República del Paraguay. Tema: Acciones realizadas en e marco de la Conmemoración de los 150 años de la Guerra Guasu.- 9,45 a 10,00 Hs: Miguel Domingo Escalante Galian: Teniente Coronel. Profesor de Historia y Magister de historia de la guerra. Posadas, Provincia de Misiones, República Argentina.- Tema: “ La guerra de la Triple Alianza, la influencia de la prensa y la literatura en las acciones militares “.- 10,00 a 10,20 Hs: Dr. Luis Rodríguez: Intendente Municipal de Yaguarón, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay. Yaguarón, cuna de la mitología guaraní. Tema: Presentación del libro Tekove y reflexiones sobre los 150 años de la Guerra Guasú. 10,20 a 10,40 Hs: Rosana Chavez: Historiadora, Junta de Estudios Históricos de la provincia de Misiones, República Argentina. Posadas, capital de la provincia de Misiones, República Argentina. Tema: “ Guerra de la Triple Alianza y sus consecuencias: surgimiento de Posadas. 10,40 a 11,00 hs: Victor Jacinto Flecha: Escritor e investigador de la Fundación Roa Bastos, Asunción, capital de la República del Paraguay.- Tema: “ Roa Bastos. Cuando la fabulación devela lo verdadero de la historia”.- 11,00 a 11,15 Hs: Maria Fernanda Vila Milagro: Presidente de la Academia Popular Uruguaya de Cultura Nacional e Internacional, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Tema: “ Una visión crítica de la Guerra de la Triple Alianza desde el Paraguay y Actual “.- 11,15 a 11,20 Hs: Herib Caballero Campos: Historiador, Asunción, República del Paraguay. Tema: “ El discurso sobre la Guerra Guasu en la prensa oficial paraguaya “.- 11,20 a 11,40 Hs: Carmo Braz de Oliveira: Profesor Municipal de Foz do Iguaçu, con Pós-Graduación en Enseñanza de História y América latina en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana – UNILA, Foz do Estado de Parana, República Federativa del Brasil. Tema: “ Reflexoes decoloniais sobre a Guerra Grande “.- 11,40 a 12,00 Hs: Javier Rodas: Profesor Intercultural Bilingüe. Miembro de la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Misiones. Cofundador de dos Escuelas Secundarias Interculturales en Puerto Iguazú. Director Fundador de la Escuela Primaria JasyPora. Autor del Libro Los Derechos de los Pueblos Originarios. Coautor del Primer Diccionario Mbya Guaraní-Español de la República Argentina. Maestro del Año Bicentenario por la provincia de Misiones. Puerto Iguazú,capital del turismo, provincia de Misiones. República Argentina. Tema: “ Los niños mártires de Acosta Ñu “.- 12,00 a 12,20 Hs: Andrés Colmán Gutiérrez: Escritor, periodista, presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Asunción, capital de la República del Paraguay. Tema: “ La Guerra Guasu, una historia contada en historietas “.- 12,20 a 12,45 Hs: Pablo Camogli: Profesor y Licenciado en Historia. Magister en Cultura Guarani´Jesuítica. Posadas, capital de la provincia de Misiones, República Argentina. Tema: “ La resistencia popular en la Argentina a la guerra del Paraguay”.- Sábado 10 DE Octubre: 8,00 a 8,05 Hs: Otto Waidelich, Complejo Turístico la Aripuca. Puerto Iguazú, capital del turismo ,provincia de Misiones. República Argentina. 8,05 a 8,20 Hs :Juan Manuel Sureda: Presidente de la Ong. Flor del Desierto, Posadas capital de la provincia Misiones, República Argentina. Tema: “ Una mirada Misionera sobre la Guerra de la Triple Alianza”. 8,20 a 8,40Hs: Antonio Victor Pecci:Escritor, Asunción, capital de la República del Paraguay. Tema: “ La Guerra de la Triple Alianza en la visión de dos poetas. El papel de dos escritores en la Guerra de la Triple Alianza. El paraguayo Natalicio Talavera, poeta y periodista, primer corresponsal de guerra en el país, quien falleció en paso Pucu. Goycoechea Menéndez, poeta argentino, quien, en la línea de Alberdi, José Hernández ya en la posguerra, que dejaron textos memorables.- 8,40 a 9,00Hs: Vicente Arrua: Director del Archivo Nacional de Asunción, Capital de la República del Paraguay. Tema: “ Los oficios a las puertas de la guerra guasu “. 9,00 a 9,25Hs: Jorge Vallejos: Profesor en Educación Secundaria en Historia ( INFoD). Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM. Cursando Maestría en Cultura Jesuítico Guaraní, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNaM).-Puerto Iguazú, capital del turismo, provincia de Misiones, República Argentina. Tema: “ La Guerra Guasu. El genocidio paraguayo (1865-1870). 9,25 a 9,45 Hs: María Luz Saldivar: Directora de Formación y Divulgación de la Diversidad Cultural, dependiente de la Secretaria nacional de Cultura – SNC. Asunción, Capital de la República del Paraguay. Tema: “Rol de las Mujeres en la Guerra Guasu “. 9,45 a 11,00 Hs: Avelino Nuñez Sainar: Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Filial Corrientes – SADE. Provincia de Corrientes, capital nacional, mercosureña y mundial del Chamamé. República Argentina. Tema:“ La literatura guaraní en Corrientes “. 11,00 a 11,25 Hs: Fidel Miranda Silva: Historiador, escritor, filósofo, sociólogo. 13 libros editados. Presidente de la Academia Altoparanaense de la Historia. Secretario General de la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericano, capítulo Paraguay. Ciudad de Presidente Franco, Departamento del Alto Parana, República del Paraguay.- Tema:“ El contexto histórico, geográfico, político y social de los países de la cuenca del plata, antes de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay “. 11,25 a 11,50 Hs: Jorge Rubiani: Arquitecto, investigador, Asunción,capital de la República del Paraguay. Tema: “Verdades y Mentiras sobre la Guerra de la Triple Alianza”. 11,50 a 12,10Hs: Osni Cesar da Luz Leal: Historiador y mestrando en historia del programa pós graduación de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana – UNILA. Foz do Iguaçu, Estado de Paraná, República Federativa del Brasil.- Tema: “ Representaçoes de José Gaspar Rodriguez de Francia a partir do manual didáctico”. 12,10 a 12,05 Hs: José Pilz “Cornelio el Retobado”. Desde el complejo turístico la Aripuca. Puerto Iguazú, capital del turismo, provincia de Misiones. República Argentina. 12,05 a 12,30 Hs: Almide Alcaraz: Presidente de la Comisión Sesquicentenario de la Campaña de las Cordilleras – Presidente Hon de la Asociación Cultural Jukyty – Secretario de la Asociación Cultural Mandua’ara – Escritor, director del Chipá Literario. Asunción, capital de la República del Paraguay.- Tema:“ Rescate cultural de la Campaña de las Cordilleras. Genocidio de Acosta Ñu. 12,30 a 13,00 Hs: Silvia Gonzalez: Historiadora, provincia de Corrientes, República Argentina. Tema: “ La Historiografía argentina y correntina sobre la contienda y la construcción del imaginario colectivo “.- Roberto Paredes Rodríguez: Magister en Historia del Paraguay. Periodista y escritor con 43 libros publicados sobre la realidad histórica y la política paraguaya. Realizador de 25 filmes documentales. Asunción, capital de la República del Paraguay. Tema: “ Nuevos enfoques sobre la Guerra Guasu, sus causas y consecuencias, el accionarde las mujeres en la posguerra. La defensa y ocupación del territorio paraguayo, finalizada la Contienda. Presentación de filme documental “.- 13,00 a 13,30 Hs: Arquitecto Miguel Francisco Escurra Paredes, Director del Centro Cultural “Cnel. Román Escurra” de Puerto Rosario, DISERTANTE. Tema: ” El Laudo Hayes ” Domingo 11 de Octubre: 9,00 a 9,30 Hs: Marcos Ybáñez: Escritor. Coordinador adjunto del XIX Encuentro de Escritores del Mercosur, por la Sociedad de Escritores del Paraguay. Asunción, capital de la República del Paraguay.- Tema: “Libro. Genocidio Guaraní. Novela sobre la Guerra de la Triple Alianza“. 9,30 a 10,00 Hs: Hugo López: Escritor. Puerto Iguazú, capital del turismo, provincia de Misiones, República Argentina. Tema: “¿qué nos dejó la Guerra Guasu?”. 10,00 a 10,30 Hs: Carlos Miguel Torales: escritor, en representación de los escritores de Ñeembucú “. Asunción, capital de la República del Paraguay.- Tema: “La Guerra contra la Triple Alianza, Ñeembucú el escenario. Importancia del abordaje del aspecto espacial. Rol del terreno en las guerras finales del siglo XIX. El Ñeembucú como escenario de la Guerra contra la Triple Alianza. Características topográficas, hidrográficas y poblacionales. Proyección turística”. 10,30 a 11,00 Hs: Alejandra Mónica Puleri Campos: Escritora, grupo Melchora Cuenca. República Oriental del Uruguay. Tema: “ Una mirada sobre la historia “.- 11,00 Hs a 11,30 Hs: Orlando Javier Chamorro: Escritor. Puerto Iguazú, capital del turismo provincia de Misiones, República Argentina. Tema: “Destierro de las familias paraguayas y asentamientos en pueblos de nuestra Misiones”. 11,30 a 12,00 Hs: Margarita Miró: Historiadora, escritora. Asociación de Escritores y Artistas del departamento de Paraguarí. República del Paraguay. Tema: “Participación de las Mujeres y la Sociedad Civil durante la Guerra de la Triple Alianza”. 12,00 a 12,30 Hs: Angélica Maschio: Escritora, Merlo, provincia de Buenos Aires, República Argentina.- Tema: “ Presentación de libro – Un viaje inolvidable, historia de mi abuelo en el Paraguay “.- 12,30 a 12.50 Hs: Alda Carrera: Directora de Espacios y Centros Culturales. Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay.- Ivonne Gaona: Jefa del Departamento de Gestión Pedagógica y Curricular del Tercer Ciclo de la EEB y Nivel Medio Indígena. Dirección General de Educación Indígena. MEC. Tema: “Presentación del Material Educativo: El pensamiento que fluye en las lenguas indígenas vivas en Paraguay.El libro estuvo coordinado por la Dirección General de Educación Escolar Indígena del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, el Centro Cultural el Cabildo e ITAIPU Binacional”.- 12,50 a 13,00 Hs: José Pilz “Cornelio el Retobado”, show artístico, serenata desde el complejo turístico la Aripuca. Puerto Iguazú, capital del Turismo, provincia de Misiones, República Argentina.- LUNES 12 DE OCTUBRE: “ Día de la Diversidad Cultural “.- 8,00 Hs: Show artísticos (Paraguay – Brasil – Argentina). Ricardo Almeida: Fronteras Culturales, Porto Alegre, Capital del Estado de Rio Grande do Sul, República Federativa del Brasil. Escritor Brígido Bogado: Poeta, San Cosme y Damián, Departamento Itapua, República del Paraguay.- Rolando Matcoski: Grupo Ñande Ayvu. Puerto Iguazú,capital del turismo, provincia de Misiones, República Argentina.- Paco Rubín: poesías, Mexico. Músicos del Ñeembucú, República del Paraguay Grupo de Danzas del Uruguay: Migues, Departamento Canelones, República Oriental del Uruguay.- Rosa González, Poeta, Club Melchora Cuenca, Maldonado, República Oriental del Uruguay.- Poesía de Alba Eiragi Duarte, avá guaraní, Colonia Fortuna, Canindeyú, República de Paraguay Leonardo Herman: “ Poesía Acosta Ñu”. Grupo de la Luna en el Gatillo – Insurgencia Cultural. Buenos Aires, República Argentina.- Músicos Populares Misioneros – MPM, Posadas, Capital de la provincia de Misiones, República Argentina.- Festival Mi Tierra Roja – Roberto Acosta, idealizador y coordinador general, Posadas, Capital de la provincia de Misiones, República Argentina. Marcela Asucena Molina – Profesora Directora del Bop 117 con su satélite en Ka aguy Pora Comandante Andresito y presidente de la fundación Teko Pora Tema: Guacurari vs innovación disruptiva robótica al rescate de su cultura cosmovisión e identidad étnica. Museo de paso de Patria– Director Vicente Garcia. Ballet oficial de la Gobernación del Alto Parana, Directora, Irene Ruiz Diaz, Ciudad del Este, Capital Departamental, República del Paraguay.- Zona de los archivos adjuntos Responder Responder a todos Reenviar