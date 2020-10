CORRIENTES :Buscan ampliar el horario de apertura de playas

El concejal de la ciudad de Corrientes Germán Braillard pidió mediante proyecto de Ordenanza anticiparse a la hora de habilitación actual.

Ante las altas temperaturas que se registran desde esta época del año en la ciudad de Corrientes, y teniendo en cuenta la necesidad de que la mayor cantidad de personas disfruten del espacio público respetando siempre el distanciamiento social y los protocolos de higiene, el concejal de la ciudad de Corrientes del Frente Renovador (FR) Germán Braillard pidió al intendente Eduardo Tassano que la apertura de las playas habilitadas para esparcimiento y recreación sea a partir de las 7 hs. La solicitud se realizó mediante un proyecto de Ordenanza presentado el último jueves. Hasta el momento, el Ejecutivo municipal habilitó los balnearios Arazaty II y II y Molina Punta como espacios abiertos, y desde el cuerpo consideran que por una cuestión de salud física y mental producto de la pandemia, resulta conveniente adelantar el horario de apertura.

Sobre su iniciativa, el edil capitalino Germán Braillard explicó que “los correntinos venimos haciendo bien el aislamiento, por eso necesitamos tener más y mejores espacios públicos. Con el clima de Corrientes, desde las 7 de la mañana ya se puede utilizar la playa y la gente lo hace: seguramente en ese turno también va a estar llena. Hay que ser inteligentes y creativos a la hora de pensar soluciones y encarar nuevos problemas porque el Estado debe adaptarse y ponerse en el lugar del vecino”.

Actualmente los permisos de turnos para las playas Arazaty 1 y 2 y Molina Punta pueden obtenerse en permisos.corrientes.gob.ar. Las primeras dos tendrán una capacidad de 350 unidades y la restante, 300. Cada unidad tiene un cupo de hasta seis personas, es decir, en un solo permiso, por lo que no deberán tramitar un turno cada una de ellas. Se puede optar por el horario de 9 a 13 o de 14 a 19 y no se podrá tramitar un nuevo turno teniendo uno activo. A la playa solo se podrá acceder con barbijos o tapaboca, y se les exigirá su uso si circulan por la misma y a la salida. Se recomienda mantener el distanciamiento y no compartir objetos personales, ni mates, ni tereré ni ingresar al agua.

Me gusta: Me gusta Cargando...