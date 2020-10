CONCORDIA : La escandalosa lista de CAFESG

De como engrosar el gasto del estado improductivo , incorporando familiares directos y otras yerbas.

Para quienes trabajan en organismos del Estado como CAFESG o CTM, no hay austeridad que valga. Según fuentes bien informadas, con la salida del anterior presidente de la delegación argentina, Roberto Niez, sólo cuatro de quienes lo acompañaron fueron cesanteados.

El el actual presidente de la delegación y Honorario presidente de CAFESG, ubico los suyos, entre otros, un foráneo Coordinador de prensa , que ya fuera denunciado por viajar a esta ciudad sin cumplir el protocolo de aislamiento, antes de radicarse en Concordia.

En CAFESG, también “colocaron” allegados como , BENEDETTO VANESA BEATRIZ, con 31.748 pesos, EDUARDO ALBERTO MOZETIC (ex concejal que nunca habló en el HCD y primo del gobernador BORDET) con 210.339 pesos…!!!!! ASUETA EDUARDO , con 218538 pesos por mes.

Hay mucho más, por ejemplo, tres familiares directos DORONZORO, LEONARDO, ROCÍO NATALIA Y VALERIA E., en la se que debajo publicamos podrán encontrar los montos que cobran cada uno.

No queda nadie afuera. Esteban Orlando CHAGAS, también integra la lista de “BUENA FE”, al igual que Daniel Sergio Dechat, a cargo de Prensa CAFESG. Hay mucho más, que no aparecen en este listado ya que son (MONOTRIBUTISTAS ), mensualizados .

Desde la propia entidad hicieron trascender el siguiente listado que ya circula en las redes, lo cual , no solo asombran que ciertas ” personalidades” no realizan ninguna actividad y pasan a formar un ejercito de “ñoquis ” de una entidad que bien concebida podría ser una verdadera palanca para el desarrollo regional y cuyo actual responsable “honorario ” no tomaría en serio esta consigna.

Esta lamentable estructura, es muy similar a tantas entidades en el país , dilapidando fondos pertenecientes a cada vez menos Argentinos que contribuyen con sus impuestos a sostener semejantes e improductivos ” elefantes blancos” .

Lista de “beneficiarios” y personal permanente

ACUÑA,ROBERTO DANIEL $119,977.61

AGUIRRE NORBERTO $44,572.34

ALDASORO MARINA. $22,576.79

ALMUZARA JORGE JULIAN $120,002.74

BAGLIONI MIGUEL ANGEL $52,405.08

BALBUENA GABRIELA $57,941.54

BALBUENA MANUEL ALEJANDRO $40,611.54

BELLINO IGNACIO $52,105.08

BENEDETTO, DIEGO ANDRES $159,702.74

BENITEZ JESUS TADEO $5,304.28

BOGGIA GASTON $48,334.02

BOGGIA GUILLERMO IVAN $40,762.46

BUFFA JORGE RICARDO $57,497.58

BURNA DARIO $89,228.25

CANOVAS RAUL ALFREDO $50,763.73

CHAGA ROQUE MARCELINO $54,928.80

COLUGNATTI RICARDO ALCIDES $52,713.28

CORONEL DOMINGO $49,607.83

CURI MARIA FLORENCIA $38,607.17

DELLAMORA GERARDO $33,369.70

DOMINGUEZ, RAMON ALFREDO $84,473.56

DUCRET DARIO $57,368.15

EGEL, MARIANA $47,958.24

FERNANDEZ GUSTAVO $38,667.22,

LAGARRETA, EDGARDO RICARDO

FIGUN, HORACIO JOSE CEFERINO $52,405.08

GABARAIN JUAN JOSE $52,304.65

GARASINO MARIANO PATRICIO $35,105.31

GARAYCOECHEA MARTIN HILARIO $39,008.62

GARCIA JOSE ALBERTO $55,915.08

GOMEZ GUILLERMO FRANCISCO $33,369.70

GONZALEZ JORGE RICARDO $44,752.72

GRASSI SONIA INES $51,925.08

HUBER GISELA VANESA $65,436.86

ITZCOVICH, MARCELO MARIANO $58,979.36

HOLLMANN RAFAEL DAMIAN $44,494.46

LANARO, LUIS ALBERTO $62,748.58

LADERACH CECILIA DANIELA $49,652.04

LARENZE, GUSTAVO ROBERTO $84,973.01

MAIDANA MARIA CINTIA VANESA $36,713.62

MALVASIO JOSE LUIS $64,445.33

MARTINEZ EDITA $38,607.17

MATTIASI CARLOS BERNARDO $32,949.70

MESA FRANCISCO M. $62,653.08

MONTENEGRO, CARLOS ALEJANDRO $52,405.08

MROCZEK MARIA VANESA $84,593.56

PANOZZO JORGE LUIS $59,376.43

PERILLO CARLOS ANIBAL $57,042.58

PIVA SERGIO $52,235.58

RAU LAURA IRENE $43,568.77

REYES VERONICA $38,419.70

RODRIGUEZ CRISTIAN $40,905.82

RODRIGUEZ FEDERICO JOSE $40,797.57

ROMERO JUAN CARLOS $68,699.89

SACOMAN MARISA ANDREA $38,872.31

SASSO GERARDO MARTIN $52,075.08

SCARZELLO, FERNANDO DARIO $69,795.36

SCHEURMANN DIANA VICTORIA $38,907.17

TENIS CRISTIAN JAVIER $45,588.59

URRUTIA ROSA VANESA $31,479.94

ZITTA GUSTAVO $64,947.19 $3,265,629.80 $3,145,629.80 -$120,000.00

ASUETA EDUARDO AGUSTIN $218,583.41

MOZETIC EDUARDO ALBERTO $210,339.18

LORENZ MARIA CELESTE $206,627.00

BENEDETO LUIS

ACOSTA,CLAUDIA ALEJANDRA $ 28,322.00

ACUÑA NOELIA MARIANA $ 38,944.00

ALANIS HECTOR FERNANDO $ 24,803.00

ARANDA GABRIELA $ 31,863.00

AZZALI FERNANDO MARTIN $ 49,559.00

BACAICOA FERNANDO ARIEL $ 38,944.00

BARRIOS PABLO ANDRES $ 40,376.00

BENEDETTO VANESA BEATRIZ $ 31,748.00

BENITEZ DUVAL HORACIO $ 38,944.00

BENITEZ MARTA LEONOR $ 24,803.00

BERITICH JAVIER ADRIAN $ 38,944.00

BRARDA LUIS ESTEBAN $ 30,601.00

BRUGADA DIEGO NICOLAS $ 49,559.00

BUFFA MARIA JULIA $ 28,322.00

BURNA PEDRO LIONEL $ 42,479.00

BURNAZ GABRIELA ESTER $ 38,944.00

BUSATTO PATRICIO $ 50,979.00

BUTTA EDUARDO $ 50,979.00

CAMINO ANIBAL $ 50,979.00

CANDEL SAMUEL LEOPOLDO $ 35,405.00

CARABALLO JUAN CARLOS $ 42,479.00

CARDOZO HUGO $ 50,979.00

CARDOZO MAXIMILIANO FERNANDO $ 31,748.00

CARROZZO JUAN MANUEL $ 35,405.00

CAVALLI DANTE $ 50,979.00

CHAGA ESTEBAN ORLANDO $ 40,376.00

CIVES HUGO RODOLFO $ 35,405.00

CONTI LUCRECIA $ 32,239.00

CORBELLA CIRO $ 66,480.00

CORNALO MARIA NIEVES $ 50,979.00

CORTINA DEBORA VANESA $ 49,165.00

D ANGELO DANIEL ALEJANDRO $ 49,559.00

DALLACAMINA MAURICIO $ 50,979.00

DECHAT SERGIO DANIEL $ 48,157.00

DORONZORO LEONARDO $ 34,851.00

DORONZORO ROCIO NATALIA $ 31,748.00

DORONZORO VALERIA E. $ 31,748.00

DRI NOELIA $ 38,944.00

ECHEVESTE JUAN DANIEL $ 40,376.00

ESCALANTE JORGE LUIS $ 31,863.00

ESQUIVEL MAURO ANDRES $ 38,944.00

FLORES ROSA M $ 38,944.00

GARCIA JESICA $ 31,748.00

GAUNA FABIO GABRIEL $ 35,405.00

GODOY ROSANA BEATRIZ $ 49,559.00

GONZALEZ JONATHAN JOEL $ 35,405.00

GONZALEZ JUAN MARIA $ 35,405.00

GONZALEZ RAUL ANTONIO $ 24,802.00

GRAMPIN ANDREA $ 24,803.00

GROSS MARIA DOLORES $ 28,322.00

IMAZ BASTIA GONZALO SEBASTIAN $ 29,061.00

KAPPES MARCELA SOLEDAD $ 46,021.00

KRENZ MATIAS EZEQUIEL $ 31,748.00

LAMBERT ALEXIS SEBASTIAN $ 38,944.00

LOPEZ PATRICIA CAROLINA $ 24,803.00

LOWER HERNAN MARTIN $ 40,461.00

LUGGREN LUIS ADOLFO $ 34,341.00

MACIEL ADOLFO MANUEL $ 26,355.00

MAFFEI PABLO ANDRES $ 49,165.00

MAZURIER CARLOS NORBERTO $ 32,687.00

MIGGONI PAULA $ 31,863.00

MINAVERRY MARIA CELIA $ 24,803.00

MIÑO OLGA ISABEL $ 24,803.00

MIRANDA LUIS A. $ 49,559.00

MOLINA DANIEL $ 26,725.00

MONTAÑA ORLANDO DANIEL $ 24,803.00

NIZZA GUSTAVO $ 50,979.00 NOGUERA EDUARDO DANIEL $ 24,803.00

OLABARRIAGA DAIANA JESICA $ 31,863.00

PANIZZA DARIO ALBERTO $ 35,405.00

PAREDES EDUARDO FEDERICO $ 50,246.00 PAREDES MARIA GUILLERMINA $ 32,387.00

PRAT MARCELO $ 28,322.00

PUJOLA ESPERANZA GLORIA $ 33,039.00

QUIROZ LOPEZ RAMON ANTONIO $ 29,631.00

RAMIREZ ALCIDES EMANUEL $ 38,944.00

REBOT ALEXIS $ 46,021.00

REFOJO MARIA DEL ROSARIO $ 31,863.00

RODRIGUEZ VIVIANA RITA $ 25,501.00

ROMERO VICTOR MIGUEL $ 24,802.00

ROMERO OSCAR ANASTASIO $ 26,348.00

RUIZ DIAZ CRISTIAN $ 35,405.00

RUIZ SILVIA PATRICIA $ 38,944.00

SIEGRIST MARIA SOLEDAD $ 49,559.00

SILLEN DIEGO S $ 38,944.00

SOLIS MARIANO DAVID $ 28,503.00

SOTELO NATALIA ELIZABET $ 28,322.00

TSIORLANI MARCELO ESTEBAN $ 31,863.00

ULLOA FERMIN $ 35,405.00

VAZQUEZ STELLA $ 50,979.00

VERCESI CARLOS ALEJANDRO $ 50,979.00

VERCESI DARIO ORESTES $ 50,979.00

VILLAGRA CELESTINA $ 24,803.00

VISOSA FACUNDO MARTIN $ 28,322.00

WALLINGRE IVANA ALEJANDRA $ 49,559.00

WILLIMAN GUILLERMO JOSE ESTEBAN $ 31,748.00

YERIEN GUSTAVO CARLOS $ 49,559.00

ZAPATA ANGEL HERNAN $ 35,405.00

HUALDE SILVANA LORENA $ 24,803.00

Cuando cumpla con sus obligaciones , recuerde cuanto de su esfuerzo se destina a la improductividad .!!!

Me gusta: Me gusta Cargando...