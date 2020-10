Estos son los 3 antivirus que tienes que evitar usar en Windows 10

AV-Test elabora varias veces al año un listado con los mejores antivirus para Windows 10. Hace unos días publicaron el listado actualizado a octubre de 2020 con las pruebas más recientes a 22 antivirus orientados a particulares. Las pruebas, realizadas entre julio y agosto de 2020, tienen en cuenta tres variables: protección, rendimiento y usabilidad.

Para determinar la nota de protección, la compañía realiza pruebas con 13.000 malwares diferentes, incluyendo vulnerabilidades de día cero hasta malware común. También incluyen un millón de webs y archivos benignos para comprobar la tasa de falsos positivos. También comprueban el consumo de recursos del antivirus, además de certificar la usabilidad mediante la detección de falsos positivos.

Por ello, como vemos en los resultados, una gran cantidad de soluciones de antivirus han recibido la recomendación de AV-Test, con 16 de 22 recibiendo el sello de recomendación. Todos ellos obtienen un 6 sobre 6 en protección y sólo dos, Total AV 5.8 y VIPRE AdvancedSecurity 11.0, reciben un 5.5.

Los mejores antivirus para Windows 10 en 2020

Así, el listado de recomendados queda de la siguiente manera, donde vamos a tener la mejor protección posible, incluyendo a Windows Defender que se sitúa entre los más altos y obteniendo un 6 sobre 6 en todas las categorías:

AhnLab V3 Internet Security

Avast Free Antivirus

AVG Internet Security

Avira Antivirus Pro

Bitdefender Internet Security

BullGuard Internet Security

ESET Internet Security

F-Secure SAFE

G Data Internet Security

Kaspersky Internet Security

McAfee Total Protection

Microsoft Defender Antivirus

NortonLifeLock Norton 360

Protected.net Total AV

Trend Micro Internet Security

VIPRE Security AdvancedSecurity

Los peores antivirus de Windows 10

En el lado «malo» encontramos seis antivirus que no reciben el sello de recomendación de AV-TEST:

Cylance Smart Antivirus

PC Matic

Microworld eScan Internet Security Suite

Heimdal Security Thor Premium

K7 Computing TotalSecurity

Malwarebytes Premium

De ellos, los peores son Cylance Smart Antivirus, PC Matic y Microworld eScan Internet Security Suite, con un 2,5, un 3 y otro 3 respectivamente en lo que a protección se refiere. Así, lo más recomendable es, directamente, no utilizar ningún antivirus distinto a Windows Defender si éste no obtiene al menos un 6 en la puntuación de protección, y preferiblemente que lo obtenga también en el resto de categorías.

La situación ha cambiado bastante en los últimos meses, donde hay más antivirus que lo hacen muy mal, aunque en general hay antivirus que han mejorado su protección como es el caso de Malwarebytes Premium o Total AV. A pesar de ello, los que no han obtenido la recomendación tienen todavía un largo camino por recorrer, y es mejor no tenerlos instalados en nuestro ordenador porque es peor que no hacer nada con antivirus como Windows Defender.