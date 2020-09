Oscar Ruggeri explotó en vivo por la jubilación de su madre

Oscar Ruggeri se mostró molesto por la jubilación que cobra su madre y la comparó con el sueldo del legislador Juan Emilio Ameri, quien el pasado jueves protagonizó una escena erótica en la sesión de Diputados.

El ex futbolista habló en vivo con su progenitora en el programa “90 minutos”, de ESPN, a través de una conexión vía Skype desde Corral de Bustos.

“Cuando golpean la puerta no le abras a nadie, ¿qué les tenés que decir?”, comenzó el ex campeón del mundo con la selección argentina.

“Quedate tranquilo que no, nene, no le abro a nadie. Cuando me tocan la puerta les digo que no les puedo abrir porque mis tres hijos no me dan la orden”, arrancó las sonrisas de todo el panel.

Hilda confesó ser hincha de San Lorenzo (“cuando fui a jugar ahí no sabés lo que fue”, contó el ex zaguero), prometió curarles “el mal de ojo” a todos los integrantes del equipo y confesó mirar el programa todos los días antes de cortar la conexión.

Fue en ese momento que Ruggeri, después de contar parte de la experiencia de vida de su madre, explotó.

“Trabajaba juntando maíz de chiquita, le ponían las bolsas enganchadas. Después ordeñaba, hacían manteca, vendían… Laburó toda la vida, ¿cuánto cobra hoy de jubilación? 18 mil pesos. ¡Dios!”, expresó indignado.

“70 años trabajando. 18 mil pesos un jubilado, ¡déjense de joder! El otro que sale en la televisión pezoneando gana tres gambas (300 mil pesos). Éstas son las broncas que me dan de que nuestros padres y abuelos no sean felices. Me pone muy mal”, subrayó.

