Sebastián Lasquera presenta su nuevo video simple: “No puedo arrancarte de mí”

Cuando el amor va más allá de la distancia entre las personas

A partir del 18 de septiembre disponible en YouTube y Spotify Dueño de un estilo simple y romántico, el cantante y compositor Sebastián Lasquera vuelve con novedades tras haber interrumpido en marzo su gira nacional. Esta vez se trata de la presentación de su nuevo video sencillo, un tema romántico y actual que nos recuerda que cuando el amor toca nuestras almas ahí se queda a pesar de la distancia que el destino siembre entre los amantes. Sebastián Lasquera sorprende con melodías que fusionan el pop y el folk, conquistando corazones, unas veces como compositor y otras como intérprete. Este moderno romántico oriundo de Salta demuestra constantemente su profunda vocación de conectar no solo su música sino también la de otros artistas nacionales con el gran público de nuestro país. Tal es el caso del lanzamiento de “No puedo arrancarte de mí”, canción romántica compuesta por el autor cordobés Claudio Tais y que, interpretada por Sebastián Lasquera, estará disponible a partir del 18 de septiembre en YouTube y Spotify. “Cuando en marzo nos sorprendió la pandemia tuvimos que suspender todas las fechas de la gira nacional y al principio fue un poco frustrante claro…pero enseguida nos pusimos a hacer cosas…y de a poco reencontrarnos con la gente por las redes…tener al menos ese contacto con el público fue muy importante para transitar estos meses…de este tema ya teníamos grabada la música en Salta y las imágenes en Buenos Aires. Nos faltaban algunos detalles y la post producción así que lo fuimos terminando. En mi último disco tengo canciones mías y también de otros compositores argentinos porque me gusta llevar el trabajo de todos esos músicos a oídos de toda edad y de todo el país. Claudio Tais me llamó y me dijo Seba…este tema es para vos…y me hizo escuchar… No puedo arrancarte de mí…y me enamoré de la letra y de la idea de grabarla…y hoy estoy feliz y agradecido de poder empezar a compartirla con mi público también”. Redes

Instagram: instagram.com/sebastian.lasquera/

Facebook: facebook.com/sebalasqueraok Acerca del artista Sebastián Lasquera comenzó su labor profesional con la música al tiempo que dejaba atrás una extraordinaria historia como atleta de velocidad (Ganó 7 campeonatos argentinos consecutivos y fue Campeón Sudamericano, en 400m con vallas). Entre competencias de nivel mundial, exigencias de la disciplina y la soledad propia de permanentes viajes, fue surgiendo su vocación como autor y cantante. Sus vivencias se fueron transformando en música, porque según sus propias palabras, “el amor a la vida, a lo que haces, a las personas, a tus afectos, siempre te lleva al camino de tus sueños, sin importar las barreras…esos sueños se hacen realidad”. Sebatián Lasquera es un artista que ama la música y recorrer su país, reconocido como “Ciudadano Destacado de Salta por su Trayectoria”, integró el staff de figuras solidarias de “Un sol para los chicos Unicef”. Participó en festivales como “Nacional de la Chicha”, “Argentina Corre en Salta”, “De la Patria Grande Salta”, “Festival de la Salamanca La Banda Santiago del Estero”, “Festi Lerma”, “Festival de la Vendimia Salteña”, y otros grandes encuentros entre cientos de escenarios de la música en Argentina. En el verano de 2019 presentó “Tu amor me devolvió la vida”, álbum editado por Warner Music Argentina y que incluye temas de su autoría y también canciones seleccionadas de otros artistas salteños y cordobeses. La gira lo había llevado, hasta que irrumpió la pandemia, por conciertos en la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Salta, Entre Ríos, CABA y Santa Cruz de las Sierras (Bolivia). Hoy retoma el contacto con su público a través de las redes y con su nuevo video sencillo “No puedo arrancarte de mi”.