En el marco de la Semana del Turismo

Federación: “Turismo en épocas de pandemia”

La Municipalidad de Federación, en el marco de la conmemoración de la semana del Turismo, por conmemorarse el próximo 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo, realizó un evento, durante la mañana de este miércoles desde el Municipio, para realizar un balance de la situación en materia turística, en las proyecciones, proyectos y anuncios.

El evento estuvo encabezado por el Intendente de la ciudad Ricardo Bravo, quien estuvo acompañado en la mesa principal por el Presidente del Directorio de CAFESG y Presidente de la Delegación Argentina en CTM, el Ing. Luis Benedetto, la vocal de CAFESG, Celeste Lorenz, la Vice Intendenta Corina Rollano y el Secretario de Turismo Carlos Miller, además en el salón, respetando los protocolos sanitarios de distanciamiento, estaban presente integrantes del gabinete municipal, del área de desarrollo de CAFESG, Concejales y Medios de Comunicación.

Se entregaron certificados de homologación a nueve establecimientos turísticos de la ciudad, sistema para determinar el marco jurídico para el funcionamiento de dichos establecimientos.

Se presentó el proyecto del Parque de la Memoria en la vieja Federación a cargo de Eduardo Gutiérrez, acompañado de un trabajo visual, con muchas imágenes datos mapas del antiguo emplazamiento.

Antes de las palabras del Intendente se pudieron observar imágenes audiovisuales de las actividades turísticas desde el inicio de la gestión de Ricardo Bravo, con los eventos que se pudieron realizar, con las mejoras, con los nuevos emprendimientos y obras en este contexto de pandemia y el complejo Termal en toda su amplitud a la espera del retorno de las actividades, una vez habilitadas.

El Intendente Ricardo Bravo a su turno, en primer lugar, agradeció a los presentes, resaltó el trabajo articulado con CAFESG y manifestó: “Agradezco la Presencia de Luis Benedetto, que para nosotros es una persona que siempre está acompañando esta gestión, me acuerdo cuando una vez el señor Gobernador le dice a Luis, a Federación me la acompañas, por eso estas acciones y el acompañamiento que venimos recibiendo es muy importante. Nosotros desde un primer momento hemos asumido este compromiso de recuperar los edificios histórico que tenemos, en el recorrido, el otro día, por el matadero me preguntaba, ¿Como pudimos dejar tanto tiempo este abandono a nuestros edificios históricos, con lo que significan?, bueno hoy nosotros hemos tomado la decisión, como política de estado poner en prioridad recuperar estos edificios y ya se están dando acciones. Además, el desarrollo turístico como en la zona de costanera, ya le hemos presentado un proyecto a CAFESG, para comenzar una circunvalación, que va a ser una cabecera del acceso a ese sector de la costanera, que tiene una vista única, muy pocos lugares de la Argentina tienen una panorámica como esa, tiene un potencial enorme”.

“Siempre tenemos que pensar en el futuro de la ciudad, no me cabe dudas que el desarrollo económico de nuestra ciudad va a seguir pasando por eso y que lo diversifiquemos aún más va a ser muy importante y que lleguen inversiones y que a través de ellas se logre el desarrollo, que fomente la mano de obra, que lleguen por estos motivos, turistas de otro nivel. El Aeropuerto de la ciudad de Concordia, también va a ser de un beneficio enorme para nosotros, por eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias y nuestros empresarios también”.

“Nuestra gestión tenía una planificación enorme, pero administrar un Municipio en este contexto de pandemia, que nadie esperaba, igualmente no nos quitó el sueño y seguimos trabajando, somos una gestión de un trabajo intenso, con muchos proyectos ya presentados tanto a nivel provincial como nacional, porque nuestra planificación es para una ciudad a 30 años. Creo que lo venimos demostrando, en base a trabajo a gestión, yo tengo un gran equipo y nos toca atravesar esta situación que para nosotros es catastrófica, el Municipio de Federación está estructurado de manera que el 50 % de la recaudación depende directamente de las entradas a Termas y por eso nos afecta de manera muy grave, pero cada uno desde su lugar seguimos trabajando con intensidad, armando proyectos, porque sabemos que es la manera de que lleguen beneficios a la ciudad, se trabaja con mucha convicción siempre pensando en nuestros vecinos”.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para cumplir con nuestras obligaciones, para cumplir con nuestros empleados, con los servicios que prestamos y los aportes a la caja de jubilaciones, porque nuestros jubilados dependen de eso, por eso siempre destaco el acompañamiento de los Ministros de la Provincia, obviamente del Gobernador, porque se que también es complicada la situación de la Provincia, por eso digo que aprendimos y maduramos muy rápido y que cuando esto pase vamos a administrar mucho mejor los recursos, que cada peso que entre será optimizado y volcado en las necesidades prioritarias de la comunidad”.

El Presidente del Directorio de CAFESG y Presidente de la Delegación Argentina en CTM, el Ing. Luis Benedetto, entregó el proyecto del Parque temático y puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad y al tomar uso de la palabra dijo: “Es una satisfacción acompañarlo en este momento y no solo por la entrega de este trabajo, que es un conjunto de ideas que se han trabajado, tanto desde el Municipio, como del área de desarrollo de CAFESG y que es parte de una de las funciones que CAFESG tiene que cumplir, sino también para acompañarlo en buscar nuevas ideas para poder pensar que esta pandemia que tanto nos ha afectado y nos sigue afectando, nos haga una usina de ideas para seguir pensando que podemos estar con una sola matriz, sino que abrirla, sobre todo en una ciudad como Federación, que, así como el agua la perjudicó, también ahora el agua la ha ayudado a crecer y que parte de su matriz es el Complejo Termal. Esto de la pandemia nadie lo pensaba, pero pasó y hoy estamos en esta situación. La búsqueda de nuevas ideas hoy es más que importante, este proyecto es un aporte que se hace en conjunto con el Municipio y CAFESG, y lo que pretendemos es que llegue a buen puerto y que la subsistencia de la ciudad, tanto del sector público como del privado sirva como una herramienta para tener en cuenta y poder seguir con las actividades”.

“También queremos colaborar con la reserva Chaviyú, desde, en este caso, CTM y también se va a sumar, desde la Provincia, a través de la Dirección de Ambiente para firmar un convenio, que no existía, ya que la provincia cuenta con especialistas sobre el tema y además hay, muy cerca de acá, la Reserva Mocoretá, que pertenece a la Provincia de Corrientes y Entre Ríos y que la titularidad, también como la reserva Chaviyú son propiedad de CTM, por eso hemos tomado el desafío de trabajar en conjunto para potenciar la región, porque son recursos muy importantes”.

El Secretario de Turismo Carlos Miller, quien abrió el acto expresó: “A principio de año con las entradas que vendimos en enero y febrero íbamos como montaña arriba y de pronto en marzo nos encontramos, pendiente abajo y en esta situación no está solo el estado, si no que en estas circunstancias estábamos juntos al sector privado, con el sector hotelero, con el sector gastronómico y todos pensábamos que esto tenía un plazo de vencimiento corto, y ya se han cumplido seis meses del inicio de esta situación y el cierre del complejo termal de Federación”.

“Ante esta situación y un poco viendo lo que dicen los especialistas en turismo, la demanda de los turistas que visiten la región, va a intentar hacer viajes cortos, de pocos días, en auto propio, más o menos con esos parámetros, con exigencias de protocolos, en higiene más precisamente en hotelería y gastronómicos, y ahí nos pusimos a trabajar en cómo adecuamos a la ciudad, para que sea viable que todos puedan ingresar a Termas, ahí con el Intendente se elaboró un protocolo para Termas, el cual fue elevado a provincia y después recibimos ya un protocolo general para todas las Termas a modo de borrador, porque todavía no está aprobado, pero viendo como se viene trabajando a nivel mundial y particularmente en Uruguay, hoy en Termas ya se vienen llevando adelante trabajos, en señalización dentro de las piletas con la ubicación donde debería estar cada persona, por donde ingresar a las piletas, por donde salir, en el ingreso. Un poco es familiarizarse con la situación”.

“Nos surgió la necesidad de generar algún tipo de recurso económico y de ahí trabajamos con el Concejo Deliberante y con el Ejecutivo en la elaboración de una Ordenanza que nos habilitaran la venta anticipada y elaboramos diferentes paquetes de entradas y Federación fue el único centro Termal de la Provincia que se animó a llevar adelante este desafío de salir al mercado y a ver qué tipo de reacción generaba y también la venta on line para llegar a los consumidores y en la actualidad llevamos vendido alrededor de 1.600.000 de pesos”.

