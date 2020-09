VIVIENDAS DE ADOBE

EL ADOBE, ALTERNATIVA VIABLE

La carencia de viviendas en este país no es asunto fácil de resolver, las tecnologías y los materiales convencionales están lejos de ser la repuesta para los segmentos más pobres de la sociedad, que por encima de todo, están sumamente preocupados y tiene que luchar por su pan de cada día.

Está claro que la respuesta tiene que ver con un enfoque integral tecnológico y político radicalmente diferente, La autoconstrucción con arcilla ha demostrado ser la respuesta más apropiada en varios países de Asia, África y América y quizás la única vía posible mediante la cual la gente pobre puede adquirir una casa digna.

Dada la problemática habitacional en Federación se hace necesario desarrollar un modelo de construcción de viviendas basado en un sistema de Autogestión, que permita disminuir costos y crear una fuente de trabajo.

La propuesta es formar una organización donde la comunidad demuestre su interés en producir, utilizar y gestionar entre los vecinos este tipo de alternativa en el sistema constructivo.

La creación de una Unidad Comunitaria permitirá acelerar este tipo de sistema, donde deberán participar los beneficiarios del sector y entes gubernamentales, Instituciones, Fundaciones involucradas en el proyecto, y otras organizaciones relacionadas a la construcción en calidad de asesores e intermediarios de apoyo.

En este marco teniendo en cuenta los elevados índices de carencia de viviendas y su imposibilidad de acceder a casas construidas con sistemas convencionales de albañilería confinada de ladrillo y Hº Aº u otros sistemas de reciente comercialización, dados los elevados costos no solo de los materiales en sí, sino también el transporte de los mismos y por otro lado, considerando las ventajas económicas del uso de material local y la sencillez del proceso constructivo, además de la adaptación a las condiciones particulares de las diversas regiones del país además de las ventajas que luego explicaré ,se pretende utilizar el sistema para la construcción de viviendas con bloques de adobe.

Desde el punto de vista de los costos al comparar el sistema convencional con el sistema de adobe portante se observa una disminución de los costos muy significativa (50% menos).Con la aparición de la máquina que compacta el material se puede utilizar cualquier tierra mejorándola y ser utilizados inmediatamente, estas máquinas, muy económicas, convierten la tierra, en la misma obra, en bloques utilizables para la construcción. Recicla el recurso más abundante: la tierra, convirtiéndolas en estables bloques de construcción por el simple método de presión manual, no contaminante.

El grado de compactación es adecuado para obtener la firmeza del suelo, lo que permite resistencias estructurales suficientes y no requieren las condiciones de elevada humedad que afectan la cohesión de los adobes convencionales.

A lo largo de la historia el adobe ha sido, y sigue siendo, uno de los principales materiales de construcción utilizados en nuestro planeta. Los primeros en darle un uso planificado fueron los egipcios, quienes lo usaban comúnmente en la construcción de sus edificios tanto religiosos como sociales.

Con el transcurrir del tiempo se fueron descubriendo nuevos materiales con mejores propiedades, más resistentes, duraderos y laborables, que poco a poco fueron sustituyendo al adobe. Solo en algunos lugares donde las personas no han tenido acceso a estos nuevos materiales, ya sea por su ubicación geográfica, escasez, tradición cultural o baja economía, se continuó usando el adobe y gracias a esto ha llegado hasta nuestros días. Ahora le aplicamos tecnología y lo estabilizamos, es decir lo mejoramos.

En ciudades como Granada o León aún se conservan las casas de adobe cuyas edificaciones fueron construidas hace siglos al igual que edificaciones en el norte de nuestro país.

Este sistema muy antiguo fue traído por los españoles hace 500 años, este material se está redescubriendo por sus cualidades y en los últimos años ha tenido muy buena aceptación en varias provincias de nuestro país, además en países ricos como Estados Unidos, debido a los bajos costos, sencillez y un sin números de beneficios ambientales y socio económicos que presenta.

Es un sistema sencillo, fácil y rápido de construir, se utilizan pocas herramientas, no se necesitan pruebas de laboratorios para analizar la calidad del material, se aplican pruebas prácticas.

El sistema permite edificar bellas y originales casas y es amigable con el medio ambiente, estas casas protegen a sus habitantes del ruido y de los ambientes climáticos, con una larga vida útil.

La vivienda guarda el calor en temporada fría y mantiene la casa fresca en tiempo de calor. Aparte regulariza la humedad, que ayuda a lograr un clima favorable en el interior fortaleciendo la resistencia contra enfermedades respiratorias y resfriados, también es comprobado que el adobe no contiene sustancias nocivas contenidas en el aire, la madera revestida de adobe resiste mejor a la infestación de hongos y plagas, ya que absorbe la humedad de la madera, pero además de estas virtudes, no olvidemos los costos, son muros portantes, no necesitan estructuras, con aleros o galerías no necesitan revoques, se pueden moldear diseños originales y muy cálidos, si se le incorpora muros de piedras, maderas y tejas coloniales se convierte en una vivienda suntuosa.