Joselo Schuap: “Vamos a defender lo que somos, y dejaremos la vida en esto”

Con no poca poesía y mostrando todo el trabajo realizado en sólo seis meses, Joselo Schuap presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, las líneas de acción para el presupuesto 2021.

“Arrancamos esta Secretaría en medio de una crisis mundial, pero estoy convencido que fue en el mejor momento, porque la pandemia nos obligó a los misioneros a mirar hacia adentro y valorar más lo nuestro”, manifestó el Ministro Secretario de Estado de Cultura al inicio de su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, presidida por la diputada Natalia Rodríguez.

Acompañado por Andrea Tschirsch, Directora General Administrativa, expuso las acciones realizadas por Cultura Misiones en el contexto de una pandemia, que “desnudó la informalidad en la que se encuentra inmerso el sector de la cultura, lo que motivó que acciones planificadas inicialmente para ser realizadas a lo largo de la gestión, debieran ser ejecutadas con premura”. Así contó detalles del RTCM (Registro de Trabajadores de la Cultura) que en sólo cinco meses ya tiene casi tres mil inscriptos, los cuales fueron contactados telefónicamente, “uno por uno, para determinar su situación, demostrando la impronta de esta gestión, la de estar junto al trabajador, ni adelante ni atrás, a su lado”.

QUÉ NOS DEPARA EL 2021:

Los principales ejes de acción a futuro serán, además de la continuidad de las acciones ya encaradas desde febrero:

Cultura en Movimiento: El viejo y querido programa ideado originalmente por Isaac Sevi, a quien se recordó y reconoció puntualmente. La manera más directa de poner toda la estructura de Cultura de Misiones en los pueblos del interior. Llevar cada semana actividades artísticas y de asesoramiento a los pueblos de interior.

Alma Guazú: Otro plan venido de gestiones anteriores y que, ahora bajo la órbita de Cultura, recobrará nuevas fuerzas, brindando contención a los adultos mayores mediante talleres de lectura, reflexión y movimiento a través de Whatsapp y plataformas digitales de fácil acceso.

PRIM: Programa de Revalorización de la Identidad Misionera, que tiene como misión la creación y/o puesta en valor de los símbolos como sinónimo de identidad de cada uno de los 77 municipios.

Recuperando nuestra historia: Un programa que marchará casi en paralelo al PRIM, sólo que con la consigna de relatar la historia de los municipios a través de las voces de sus protagonistas.

“SACANDO A LA LUZ A LOS INVISIBLES”

En su momento, el Diputado Avelino González planteó de qué manera se podría solucionar cuestiones como cuando artistas nacionales llegan a un escenario misionero y los artistas locales quedan disminuidos ante “la fama del de afuera”, a lo que Schuap respondió con la seguridad que le brinda su amplia trayectoria como artista popular que ha actuado en escenarios grandes, chicos y medianos. “La solución es sencilla, hay que visibilizar a los artistas locales. No se puede luchar contra la fama de los grandes artistas nacionales, pero desde la prensa, redes sociales y marketing de los eventos locales, hay que sacar a la luz también la calidad de nuestros números provinciales; algunos de los cuales tienen más reconocimiento afuera que en su propia provincia”.

En relación a este concepto de “los invisibles de la cultura”, que ya fuera planteado por el gobernador Herrera Ahuad en oportunidad de su asunción, Schuap destacó el proyecto La Cultura Nos Conecta, que, a modo de paliativo, brindó contención y trabajo a más de 90 artistas de toda la provincia, destacando dentro de él, al ciclo Patio Chamamecero, “que originó actuaciones pagas a 25 agrupaciones musicales de la periferia, esas que siempre estuvieron alejadas de los medios y los grandes escenarios pero que nutren cada fin de semana los fogones de esa Misiones más profunda”. “Muchas de esas agrupaciones”, destacó, “no tenían ni siquiera una entrada en los buscadores de Internet. Esos son los invisibles. Esos artistas hoy cuentan con fotos y videos realizados con humildad, pero gran sentido estético”, contó.

Otro punto destacado de los casi 90 minutos de alocución fue cuando la Diputada Yamila Ruiz pidió ahondar en el cómo funcionará el Consejo Provincial de Cultura. “Le digo a todos los misioneros que, además de los delegados de Cultura de cada uno de los 77 municipios, se sumarán los de cada una de las cinco Regiones Culturales y los colectivos y asociaciones. El Consejo no será sólo un “consejo consultivo”, las cuestiones importantes, como el fomento, ya no se decidirán desde Posadas. No me cansaré de decir que, en la mesa de la Cultura de Misiones, todos tendremos un lugar para sentarnos”, aseguró.

Cultura X Trabajo: arte, alianzas y protocolo

La reformulación de las actividades significó también nuevas formas de trabajo. Así se formuló el protocolo para la vuelta de actividades artísticas sin público, gestionando links de pago para la monetización del trabajo de los artistas. Cultura X Trabajo, además de posibilitar una fuente laboral genuina, sentó el precedente para que colectivos culturales independientes lleven adelante acciones similares, gestando un nuevo circuito artístico mediante la modalidad del streaming.

De esta manera, Secretaría asumió la responsabilidad, como organismo madre de la cultura provincial, de elaborar los primeros protocolos para que, aprobación de los Ministerios de Salud, Trabajo y Gobierno, mediante, se pudiera ir regresando, poco a poco a ensayar, bailar, tocar o actuar. Siempre cuidándonos entre todos, pero también pensando en las necesidades laborales de el sector.

GESTIÓN Y ASESORAMIENTO

La Secretaría puso toda su estructura a disposición de los trabajadores para brindar asesoramiento a la hora de presentarse tanto a las becas Sostener Cultura II del Fondo Nacional de las Artes, como a las líneas de financiamiento del Fondo de Crédito Misiones. En ambos casos dispusimos de canales especiales de comunicación y capacitamos tanto a nuestro equipo como a referentes culturales de cada una de las regiones, para que puedan brindar asesoramiento personalizado. Esto también dio pie a la generación de convenios y acuerdos con diversas instituciones, tanto oficiales como privadas, para llevar beneficios a los inscriptos en el RTCM.

“Hablar del presupuesto para el año que viene no es sólo hablar de números, acá estamos plasmando el sueño de tanta gente que pensó que esto era necesario. Soy el que tiene la voz en este momento, pero hablo por todos los trabajadores de la cultura”, finalizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...