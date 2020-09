El gobernador Gustavo Eduardo Bordet informó que fue diagnosticado con Covid-19

View this post on Instagram

Hola. Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico positivo de Covid-19. Estoy muy bien, me encuentro asintomático, cumpliendo el aislamiento y atento a las indicaciones médicas. Mientras tanto, sigo llevando adelante mis obligaciones y trabajando desde casa. Esta pandemia nos sigue enfrentando a un gran desafío. Cuidarnos los unos a los otros pasa hoy por quedarnos en nuestros hogares, salir únicamente si es necesario, fortalecer las redes de solidaridad y por encontrar formas de acompañar a nuestros seres queridos manteniendo el aislamiento. Estoy convencido de que entre todas y todos vamos a superar este momento tan difícil. En mi caso, y el del equipo de gobierno, vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo para fortalecer la respuesta sanitaria, tomar las medidas necesarias para cuidar la salud y seguir acompañando a los sectores sociales y económicos más afectados. Para eso también estamos trabajando en contacto permanente con las autoridades nacionales y con los intendentes entrerrianos. Estar unidos es la mejor manera de superar esta pandemia.