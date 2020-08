A partir de hoy, y por decreto presidencial, no habrá reuniones sociales y familiares por 15 días

La medida impide la realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a diez personas. También se imposibilitan los eventos sociales o familiares. Punto por punto, qué dice el DNU.

El Gobierno renovó la cuarentena que regirá en el país hasta el próximo 16 de agosto. Desde hoy quedaron prohibidas las reuniones sociales en todo el territorio nacional, incluso en provincias y municipios que se encuentran en fase 5.

El DNU publicado este lunes en el Boletín Oficial establece -entre otros puntos- la prohibición de la realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a diez (10) personas, y se menciona que los mismos deberán realizarse, preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a dos (2) metros, y en lugares con ventilación adecuadas.

También quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente . La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación. En el anuncio oficial del último viernes, Alberto Fernández había adelantado que quienes violen el aislamiento deberán enfrentar consecuencias penales por “favorecer la transmisión de una enfermedad”.

La restricción a las reuniones sociales ya había sido anunciada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte diario del domingo. “En esta nueva normativa y por estos quince días hasta el 16 de agosto, se van a suspender y restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional para que allí donde hay brotes se puedan controlar y donde no hay y sí hay circulación por las diferentes actividades autorizadas, podamos minimizar la posibilidad de tener un brote en relación a la responsabilidad individual”.

“El riesgo aumenta en las reuniones sociales, tanto en los lugares donde está autorizado hacerlas, como donde no está autorizado y se realizan igual” , agregó Vizzotti y justificó haciendo referencia a que en esas circunstancias suelen distenderse los cuidados, como el uso de tapabocas, el lavado de manos, mantener los ambientes ventilados o los 2 metros de distancia.

De esta forma, lugares como San Luis, Mendoza, Salta o varios municipios bonaerenses, entre otros, que a raíz de su situación sanitaria se encuentran en fase 5 de la cuarentena, con una flexibilización de actividades en marcha, deben volver a prohibir las reuniones sociales.

Misma restricción será para la práctica de cualquier deporte donde participen más de diez personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los y las participantes. Los mismos deberán realizarse, preferentemente en lugares abiertos, o bien respetando los dos metros de distancia.

Los cines, teatros, clubes, centros culturales, el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, y el turismo, tampoco pueden volver a la actividad.

Estas restricciones están vigentes a partir de hoy inclusive en las zonas del país donde la cuarentena no es tan estricta y funciona lo que se denominó Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Es decir, todo el territorio argentino con excepción de la ciudad de Buenos Aires, los 35 distritos bonaerenses que componen el Área Metropolitana, la provincia de Jujuy, tres departamentos de La Pampa, y el departamento de Río Grande, en Tierra del Fuego , según el texto del decreto.

Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes. Esto rige, inclusive, en las zonas del país donde hay Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En línea con esta disposición nacional, el gobierno de Tucumán informó que las reuniones sociales, las actividades recreativas y las prácticas deportivas de contacto directo quedan suspendidas a partir de este lunes, según lo anunció anoche el Comité Operativo de Emergencia (COE), a raíz de los aumentos de casos de coronavirus en toda la provincia.

La medida se extenderá por 14 días, de acuerdo a lo informado en rueda de prensa por las ministras de Salud Pública, Rossana Chahla; de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, y el titular de Seguridad, Claudio Maley. Las autoridades provinciales hicieron hincapié en la necesidad de “reforzar las medidas de control y contención por la situación epidemiológica que está atravesando la provincia” y exigieron un “estricto cumplimiento de las medidas de sanidad por parte de la población”.

“Luego de un análisis epidemiológico de la provincia, y con una duplicación de casos en una semana, decidimos suspender las reuniones sociales y actividades recreativas en plazas y parques”, informó Chahla. Según la ministra, “estas suspensiones tienen una lógica sanitaria” por el aumento de los contagios.

Vargas Aignasse, por su parte, precisó que “la suspensión alcanza a toda la provincia por el término de 14 días”, lo que significa que la provincia se adhiere a lo dispuesto a nivel nacional.

“ En Tucumán se suspende además, la realización de todo tipo de ferias, salidas recreativas a plazas o cualquier otro lugar de concurrencia masiva, y también están prohibidos los deportes de contacto y en equipo ”, sostuvo la ministra de Gobierno y Justicia.

“Las flexibilizaciones realizadas en la provincia nos pone a riesgo y por eso es necesario cumplir en forma estricta con los protocolos que fueron propuestos por los responsables de cada rubro”, sostuvo Maley.

El ministro de Seguridad indicó que en los últimos días “hemos clausurado decenas de negocios y restaurantes por no cumplir con los protocolos, en especial al número de personas que ingresan a los locales sin mantener el distanciamiento necesario”.

Las autoridades exhortaron a la población a cumplir estrictamente con las recomendaciones sanitarias de: uso obligatorio de barbijo, distanciamiento social de dos metros, lavado permanente de manos y el uso de alcohol en gel, tal como lo dispone la ley 9.240, y en caso de no hacerlo se aplicarán las sanciones correspondientes.

Cómo sigue la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires

En el marco del Plan Integral de reinicio programado de actividades en 6 etapas que comenzó el pasado 20 de julio, se continuará este lunes con la apertura de comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, incluyendo locales de venta de indumentaria y calzado a los que se podrá asistir de acuerdo a la terminación del DNI. Esta flexibilización no incluye a los Centros de Trasbordo como Liniers, Retiro y Constitución, y la calle Avellaneda y zona de Once.

Según el cronograma de reaperturas que planificó el Gobierno porteño a partir de la vuelta de los comercios de cercanía en avenidas céntricas comenzará la etapa 2, aunque por el momento no tiene fechas establecidas. Sí se sabe que entre las actividades que estarán habilitadas se encuentran el personal administrativo de museos y bibliotecas pero sin permanencia, y los deportes individuales al aire libre (amateurs y federados). Una vez que se oficialice esta etapa, no será necesario guiarse por la terminación del número de documento para realizar actividad física. También empezarán a funcionar las industrias no esenciales, los estacionamientos privados, la gastronomía al aire libre (sin servicio). Las autoridades porteñas prevén en la etapa 3 habilitar las reuniones sociales al aire libre y en la etapa 4 las reuniones en espacios cerrados; sin embargo estas instancias se podrían llegar a alcanzar recién a partir de la segunda quincena de agosto, siempre y cuando la situación epidemiológica acompañe.

