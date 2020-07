Arrestada la científica china que se refugió en el consulado en San Francisco

La científica china que había permanecido refugiada en el consulado de su país en San Francisco fue detenida la noche del jueves en la sede diplomática y se presenta este viernes ante un Tribunal de Distrito de California, según ha revelado a Reuters un alto funcionario del Departamento de Justicia. El FBI llevaba semanas investigando a la bióloga de la Universidad de California tras descubrir que mintió para obtener su visado. Juan Tang aseguró a las autoridades migratorias que no había servido en la milicia china, sin embargo, los investigadores hallaron una foto en la que viste uniforme militar y comprobaron su relación con la Universidad de Medicina Militar de la Fuerza Aérea de China.

Las fuentes del Departamento de Justicia señalan que la investigadora no contaba con inmunidad diplomática y el consulado no la reconoció como una funcionaria propia. La policía no puede entrar a las sedes diplomáticas sin ser invitada, por lo que se presume que la científica se entregó a las autoridades. Los investigadores la habían interrogado el 20 de junio y un juez la acusó de fraude y ordenó su arresto seis días después, pero Juan Tang ya había acudido al consulado chino para esconderse. El Departamento de Justicia ha distribuido fotos de la bióloga con su uniforme militar. Juan Tang es especialista en tratamientos contra el cáncer.