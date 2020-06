Concordia: El municipio habilitó las actividades deportivas incluida la pesca de costa

Durante la tarde de este lunes, el intendente Alfredo Francolini promulgó el Decreto Municipal N° 655/200, autorizando en la ciudad de Concordia la realización de determinadas actividades físicas y deportivas.

La nueva habilitación es siempre, se aclaró, en el marco de los protocolos de prevención correspondientes.

Decreto

En el articulado del decreto, se autoriza el desarrollo de las actividades físicas y/o deportivas que se detallan a continuación:

a) Tenis

b) Pádel

c) Pelota a Paleta

d) Badmington

e) Golf

f) Footgolf

g) Equitación

h) Tiro Deportivo

i) Tiro con Arco

j) Canotaje

k) Remo

l) Vela (Kitesurf- Windsurf- çoprtimist

m) Sup (Stan Up Paddle)

n) Natación en aguas abiertas (solo practicas en rio para entrenamiento)

o) Pesca Deportiva de costa.

Recomendaciones

En el artículo 2, se determina que el desarrollo de las actividades físicas y/o deportivas permitidas, están supeditadas “al cumplimiento de las siguientes condiciones, sujetas a modificación según considere oportuno y necesario el COES”:

Entre los principios básicos se lee:

Prácticas deportivas que no impliquen contacto físico.

Individuales o con un número reducido de participantes

Con utilización de elementos personales

Al aire libre o en establecimientos privados de espacios abiertos

Sin utilización de espacios comunes.

A su vez, se deja en claro que solo se podrán “realizar a modo de entrenamiento. Sin competencia deportiva. Sin presencia de Espectadores. Se podrán realizar al aire libre en espacios públicos o en instalaciones pertenecientes a establecimientos que reúna estas características. Con habilitación exclusiva de los sectores donde se encuentra la infraestructura necesaria para la práctica de las disciplinas deportivas expresamente mencionadas”.

De esta manera las habilitaciones para clubes y espacios deportivos privados “serán de carácter parcial, puesto que no se contemplan permisos para espacios comunes como salones, buffet, quinchos, etc…”

Prevención

Por último, se deja constancia en el texto del decreto que “la limpieza y desinfección en los sanitarios de las instituciones donde se practique las disciplinas autorizadas serán responsabilidad de dicha entidad”.

“Las medidas de distanciamiento deben respetarse dentro de lo posible, a sabiendas que es una de las herramientas mas eficientes para evitar diseminación de persona a persona. Respecto a la higiene personal, el lavado de manos con agua y jabón, o alcohol en gel debe estar disponible en los lugares en donde se practiquen los deportes autorizados, así como toallas de papel y recipientes de residuos para su descarte”, se lee.

Por otro lado, se deja aclarado que “toda práctica deportiva está prohibida para personas con sintomatología respiratoria o personas que presenten cuadros febriles”.

