“Todavía no tenemos claro hasta dónde ha avanzado este contagio”, reconoció el intendente de Colón

La ciudad se encuentra afectada por una “transmisión por conglomerado” de Covid-19 y, hasta el momento, los casos confirmados ascienden a 15. En un alto entre sus ocupaciones en medio de esta emergencia sanitaria, José Luis Walser respondió en forma virtual a las preguntas enviadas desde El Entre Ríos.

-En principio, le pido una reflexión acerca de lo sucedido, a partir de los contagios que se dieron en la ciudad.

-Claramente es una situación difícil. Veníamos de una etapa en la que, a nivel provincial y nacional, se habían flexibilizado actividades. Veníamos acompañando toda esa normativa en base a nuestras necesidades, porque en nuestra comunidad hacía poquito se habían empezado a recuperar las actividades y, sobre todo, se había comenzado a trabajar, algo que todo el mundo necesitaba.

Y ahora, nos encontramos en esta situación. Si bien sabíamos que podía ocurrir, porque el sistema sanitario tiene previsto la llegada del virus a las distintas comunidades, en un tiempo o en otro, se dio en Colón con estas características especiales. Creo que eso es lo que le agrega más preocupación a la situación.

Creemos que lo positivo de este tiempo, que a los vecinos y a todos se nos ha hecho extremadamente largo, ha generado un montón de cuestiones en el orden familiar y laboral; pero volver a esta situación de fase inicial genera un shock y eso es entendible. Genera angustia. Mucha bronca por la forma en la que se dieron las cosas y que la irresponsabilidad de algunos ponga en riesgo a todos.

Espero que esa bronca, esa angustia y zozobra que tienen los vecinos, se conviertan en responsabilidad en estos momentos y nos cuidemos como lo veníamos haciendo. Pedirle a los vecinos que continúen cuidándose, a la luz de que otros no lo han hecho, cuesta. Pero es la única herramienta que tenemos para salir adelante.

Todavía no tenemos clara la cuestión sanitaria en cuanto hasta dónde ha avanzado este contagio y estamos trabajando en eso, junto al hospital. Lo escuchaba al gobernador que justamente decía eso, la responsabilidad de cada uno y lo que genera el no cumplir lo que le toca a cada parte. Cuando tengamos más clara la cuestión sanitaria y el avance del contagio, iremos previendo algunas otras cuestiones.

Independientemente de que nosotros lo hayamos hecho por decreto el viernes, hoy tenemos declarado por la provincia la vuelta a la fase inicial, al igual que San José y Pueblo Liebig. Queda volver a trabajar nuevamente, conformes con el sistema sanitario de nuestra ciudad porque respondió muy bien cuando se activó el protocolo. Se hizo un gran trabajo por parte del área de salud y eso lleva tranquilidad.

Hay que decir que los casos son leves y los pacientes se encuentran en buen estado de salud, para ver el lado positivo de esta situación. Igualmente, queda un tiempo de compromiso fuerte en la responsabilidad y en poder lograr que se corten los contagios.

-¿Desde el Estado municipal se inició o iniciará alguna acción legal contra las personas que han comenzado este contagio?

-El día viernes, como intendente de Colón me puse en contacto con el juez federal de Concepción del Uruguay, para interiorizarlo de la situación que teníamos en la ciudad, de una presunta irresponsabilidad por incumplimiento de la cuarentena de determinadas personas que hoy están con Covid-19.

El juez manifestó no estar al tanto de la situación. Consultamos si se habían iniciado causas de oficio y contestaron que no lo han hecho y que tampoco habían recibido ningún tipo de comunicación.

Nos pusimos en contacto con la fiscal federal, quien también refirió no haber recibido notificación ni haber iniciado causa de oficio. Luego de haber sido interiorizada sobre el tema, nos requirió la presentación de documentación formal y entonces cumplimos con ese requerimiento el mismo viernes, enviando la documentación en nuestro poder: declaraciones juradas de ingreso de las personas provenientes de Buenos Aires, el parte que emite Gendarmería en los accesos, los seguimientos que se fueron haciendo por parte de Salud municipal y mismo provincial, la intervención policial con respecto a asegurarse del cumplimiento de la cuarentena, y demás documentación que obra en nuestro poder.

El juzgado hoy cuenta con toda esa documentación, seguramente iniciando procedimientos. Al mismo tiempo, se elevó formalmente una nota en la cual se describen todas estas situaciones, para mayor claridad y poder determinar cuáles han sido las responsabilidades.

-¿Tiene confirmado cuál es el “caso 0” de esta tanda de contagios?

-El caso 0 se confirmó con los testeos del viernes y tiene que ver con un ingreso de parte de la familia Gilabert, el 22 de mayo, que está registrado por la municipalidad y Gendarmería. De todos modos, eso es algo que debería responder el sistema de salud, en la persona de la directora del hospital, que fue donde se hizo la investigación de la cadena de contagios. Pero ella nos confirmó la hipótesis de su trabajo sobre esa familia y estaba esperando el resultado de los testeos, que finalmente se dieron ayer (por el viernes). Eso quedó confirmado y la hipótesis comprobada, como también lo dejó claro el gobernador.

-Recibieron, de parte de comerciantes gastronómicos de Colón, un reclamo por escrito para que les permitan ampliar su horario. ¿Tiene alguna respuesta para ellos?

-Hoy por la mañana (por ayer, sábado) recibimos un petitorio de comerciantes que nos están solicitando extender el horario de delivery hasta las 23, ya que hoy está permitido hasta las 20. Antes de esta fase se venía haciendo de esa manera, pero con la vuelta atrás debimos reducir ese horario.

El día lunes vamos a mantener una reunión con el sector para conversar sobre estos puntos, pero también para dejar en claro cuáles son las nuevas normas y necesidades que tenemos hoy, a partir de la fase en la que nos encontramos y la idea de evitar la circulación: el de las 20 horas es el plazo máximo de cierre establecido para todos los comercios.

-Hay mucho de auto responsabilidad en todo esto. Lo cierto es que también hay mucho de incumplimiento por parte de estos chicos y, en general, en esta etapa tan flexibilizada en que la gente se fue relajando y generando reuniones, asados, visitas, mates, hasta llegar a este punto; con un 90% de las actividades comerciales habilitadas, a nivel provincial, que nos llevaron a dar ese paso.

Si podríamos haber evitado el ingreso del virus, no lo creo. Lo cierto es que desde el sistema de salud siempre nos habían dicho que no era posible blindarlo y un asintomático ingresó y eso no se pudo contener. También es cierto que no pudimos lograr que cuatro personas tuvieran la vida social que deberían haber tenido y así se fueron propagando los casos.

Justo habíamos habilitado actividades y salidas deportivas y recreativas ese mismo lunes, que nosotros lo hicimos en el marco de las recomendaciones que teníamos del Comité de Emergencia, de hasta dos personas en los gimnasios y al aire libre o espacios abiertos, buscando siempre medidas de protección.

En adelante, habrá que ver en ese gimnasio y ahí uno recién poder hacerse una crítica, pero también pudo haber habido contagios en esos asados y los hubo de hecho en el caso del chico que trabajaba en refrigeración y visitó a varios clientes. Todos tenían alguna actividad y todas esas actividades estaban funcionando, ese fue el problema con este virus.

Hoy la provincia tiene habilitadas las reuniones familiares hasta 10 personas, ya estaban habilitados los comercios gastronómicos y se podía ir a comer una pizza con el salón a la mitad de su capacidad. Es decir, había una carga importante y en cualquiera de estos lugares pudo haberse propagado, pero hace ruido el tema del gimnasio porque, a pesar de las limitaciones, no decía expresamente en la normativa provincial que se podía habilitar.