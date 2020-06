FALLECIÓ LA EX SENADORA LAURA MARTINEZ DE CRESTO.

En la tarde de este sábado se conoció que en el Sanatorio Garat de Concordia falleció la ex senadora nacional Laura Martínez Pass de Cresto.

Fue esposa del ex intendente y actual presidente del PJ Concordia, Juan Carlos Cresto y madre del Administrador del Enohsa Enrique Cresto, la Diputada Nacional Mayda Cresto y de Carina, Mariela y Juan Carlos.

En los últimos años, su salud se había deteriorado, por lo que se encontraba retirada de la vida pública y política.

Durante sus años como legisladora nacional manifestó públicamente su postura contraria a la legalización del aborto, postura que mantuvo luego de finalizado su mandato.

Personalidad destacada

En 2013 fue nombrada Personalidad Destacada de la ciudad de Concordia, “por el aporte realizado a la comunidad de Concordia en el ámbito Político y Social, como ex Senadora Nacional dejando innumerables logros para nuestra ciudad y la región”

En ese mismo reconocimiento, se menciona su labor social “por medio de la fundación CONASED y otras Instituciones siempre comprometida y vinculada a la discapacidad, acompañando a los sectores más humildes y populares”.

Desde la Municipalidad de Concordia se comunicó que la familia Cresto agradece profundamente las condolencias y expresiones de afecto que reciben en estos momentos de dolor.

