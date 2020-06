A proposito del dia del Periodista

Este lunes 8 se presentarán ante la Justicia los sobres encontrados en la oficina del director operacional del Área de Contrainteligencia de la Agencia por la actual intervención a cargo de Cristina Caamaño.

Las simpatías con el kirchnerismo, la pertenencia a un sindicato, intervenciones en las redes a favor del aborto o en contra de los abusos policiales, alcanzaban para ganarse un “amarillo” en la calificación de los agentes de la AFI que se encargaron de revisar los más de 400 pedidos de acreditación de prensa a la Cumbre del G-20 en 2018, según surge del análisis de las carpetas halladas en una caja fuerte por la intervención al organismo, a las que se tuvo acceso . Más grave aún se ve la pesquisa realizada en ocasión de la Cumbre de la OMC, a fines de 2017, donde a los empresarios y dirigentes sociales que se inscribieron se les hizo una ficha con todos los datos en poder del Estado: propiedades, vehículos, participaciones societarias, cuentas bancarias, vínculos familiares y personales y hasta el salario de la empleada doméstica. Además, hicieron un seguimiento especial a dos organizaciones sociales que plantearon objeciones a los eventos y hasta fueron a espiar un acto del PTS en el que proponían boicotear la cumbre.

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, realizó la denuncia judicial el viernes –quedó radicada en el Juzgado Federal 11 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi– contra las autoridades de la AFI, los agentes que realizaron los informes y el ex presidente Mauricio Macri, como responsable de la actividad de inteligencia. El lunes, Caamaño acercará al juzgado el material de prueba. Se trata de las 403 fichas de periodistas, 28 de académicos y otras 59 adicionales encontradas en enero pasado en una caja fuerte de la Dirección de Eventos Especiales, separadas en tres sobres con las leyendas “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”.

En la denuncia, Caamaño hizo el trazado de lo ocurrido. Primero, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich elaboró un documento interno “confidencial” donde estableció los lineamientos que debían ser tenidos en cuenta para el otorgamiento de las acreditaciones a periodistas para estos eventos. El macrismo buscó colocar a estas dos cumbres internacionales en Buenos Aires en el vértice de su estrategia para mostrar al país de nuevo inserto en el mundo del que supuestamente lo había sacado el kirchnerismo. Por eso, el extremo cuidado para que no ocurriera ningún incidente que pudiera empañar estos eventos. De hecho, para la Cumbre de la OMC se prohibió el ingreso de un activista noruego y de una periodista británica, por los que luego el Gobierno tuvo que pedir disculpas y revisar su decisión. Entre los papeles que presentará Caamaño hay una carta del ex canciller Jorge Faurie dirigida al entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, con un pedido sobre un caso.

Los fichados

En la lógica de extremar los cuidados de Macri y Bullrich, la tarea administrativa de revisar un pedido de acreditación para saber si los datos presentados eran ciertos quedó en manos de agentes de inteligencia, que se dedicaron a analizar la orientación ideológica de cada solicitante calificando verde, amarillo o rojo, según su particular criterio. Hay algunas características generales tal vez no tan objetables como cuando le colocan rojo a solicitantes de un medio que aseguran ya no existe más –es el caso de quienes lo hacían por la agencia DPA en español– o amarillo a medios que evalúan “no masivos”, a los que aconsejan no acreditar. Lo más llamativo es cuando hacen una observación sobre la participación de los periodistas en las redes, con un lenguaje que recuerda al de los servicios durante la dictadura.

Aquí se detallarán algunas de las frases de estas fichas, que se pudieron conocer. Las autoridades de la AFI le entregarán un copia a cada periodista que fue investigado, incluyendo a los acreditados por este diario, Fernando Krakowiak y Javier Lewkowicz, quienes también debieron pasar por el insólito filtro.

Marina Gilbert Aizen: de la periodista de Clarín que firma sus notas como Marina Aizen, advierte que es “hija del periodista Isidoro Gilbert (1931-2018), corresponsal de la agencia TASS, órgano oficial de la ex URSS y miembro del Partido Comunista”.

que firma sus notas como Marina Aizen, advierte que es “hija del periodista Isidoro Gilbert (1931-2018), corresponsal de la agencia TASS, órgano oficial de la ex URSS y miembro del Partido Comunista”. Sebastián Hadida: del periodista de la agencia NA dice que “muestra su afinidad hacia el peronismo y, entre las fotos que su configuración de privacidad permite observar, hay una con Estela de Carlotto”.

Ignacio Petunchi: del fotógrafo de Ambito Financiero sostiene que “comparte permanentemente posteos en contra del gobierno. Fue uno de los periodistas que recibieron balazos de goma durante los incidentes registrados en las afueras del Congreso durante la votación por la reforma previsional”.

Dolores “Lola” Cardoner: a la periodista de Canal 9 la apuntan porque “fue una de las más de 400 periodistas y comunicadoras que firmaron la carta pública por el #AbortoLegalYa”.

Gastón Reyes: sobre el camarógrafo de Canal 9 subraya que “en febrero de 2010 fue detenido cuando se encontraba cubriendo un episodio en Av. Las Heras y Coronel Díaz, donde aterrizó un helicóptero de la policía para llevar a un efectivo herido al Hospital Churruca. Según su versión, un policía sin identificación comenzó a agredirlo e intentar interrumpir su trabajo a pesar de la ausencia de un vallado perimetral”.

Nicolás Stulberg: del fotógrafo de Infobae recuerda que “es el autor de la foto del supuesto policía infiltrado en incidentes que Leopoldo Moreau mostró en el debate del Congreso por el presupuesto”.

Estefanía Pozzo: de la periodista por entonces en El Cronista subraya que “es una activa feminista”.

Adrián Escandar: sobre el también fotógrafo de Infobae advierte “Postura Política Crítica. Comparte publicaciones de los trabajadores de Télam, Evo Morales y varios diputados y periodistas afines al kirchnerismo. En Facebook se pronunció en contra de Bolsonaro y pidio la liberación de Lula”.

En general, se repiten las alertas sobre posiciones feministas, apoyo a la actividad gremial y sobre camarógrafos y fotógrafos que fueron víctimas de violencia policial haciendo alguna cobertura. Hay observaciones curiosas. De Marcelo Silvestro, de Perfil, sostiene que “podemos inferir que es kirchnerista”. Sobre Fernando Rodríguez, de La Nación, aclara que “es miembro de la Red Argentina para el Desarme”. Acerca de Fabio Soria, de La Nación, aporta que “también es chef”. De Maximiliano Luna, de Infobae, comenta que “en 2017 una foto suya de la gira de Iron Maiden formó parte de la muestra anual de Argra”.

Por otro lado, están quienes según los agentes de la AFI son afines al macrismo o antikirchneristas, que, invariablemente, reciben un verde aprobatorio:

Marcelo Longobardi: del conductor que pedía su acreditación por CNN en Español afirma que “manifiesta una postura cercana al oficialismo”.

Claudio Jacquelin: respecto al editor de La Nación subrayan que “se destaca que en Facebook la única página de políticos a la que le dio ‘me gusta’ es a la de Laura Alonso”.

Román Lejtman: acerca del periodista, en ese entonces en Radio Nacional, comentan que “maneja una linea de pensamiento muy alineada con la del gobierno. Es muy crítico de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”.

La cumbre de la OMC

En la denuncia presentada, la interventora Caamaño sostiene que el trabajo realizado por la AFI vulnera el artículo 4 inciso 2 de la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Claramente, eso se observa en el caso de las fichas elaboradoras sobre periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se anotaron para el G-20. Pero, en verdad, fue todavía más profundo el espionaje realizado sobre los representantes de las organizaciones inscriptas para participar de la cumbre interministerial de la OMC, unos meses antes.

En esas fichas, además de la foto de cada uno, se agregan capturas de su actividad en Internet, incluyendo fotos de su familia y de sus amigos. Pero va mucho más allá de las redes sociales. Por ejemplo, de Raúl Roccatagliata, que es identificado como miembro de la Sociedad Rural, se detallan datos personales (personas que habitan el domicilio a su nombre, pasaporte, obra social, vínculos familiares, teléfonos), datos laborales donde se consigna hasta su condición de monotributista, bienes personales (automotores), situación financiera (bancos con los que opera), cuentas de mails (particular e institucional), capturas de sus apariciones en medios con sus opiniones sobre la coyuntura del sector agropecuario, detalles de su actividad como directivo de la SRA y su candidatura a la Junta de Auditores de la OMA.

Hay 67 fichas de este tipo realizadas con datos de integrantes de otras organizaciones como Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, de quien además se destaca su militancia en contra del voto electrónico, o Pablo Secchi, de la Fundación Poder Ciudadano, de quien detalla una larga lista de vínculos. Pero sobre quienes se ocupan en especial es de los integrantes de dos organizaciones que eran críticas del evento como el Trasnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio”, grupo del que remarca su vinculación con la Universidad Nacional de Tres de Febrero, como si se tratara de una organnización clandestina.

Gerardo Codina, Jorge Benigno Gómez, Alberto Robles, Sofía Scassera, Francisco Cantamutto, Federico Wahlberg y, especialmente, Luciana Ghiotto son objeto de un informe secreto de varias páginas acerca de su actividad gremial y sus posiciones políticas. Por ejemplo, de Cantamutto y de Wahlberg, que pertenecen a la organización Sociedad de Economía Crítica, destacan: “Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios alternativos y de corte kirchnerista como PáginaI12. Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de Agencia Paco Urondo, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio”.

El pecado original del grupo, al parecer, fue haber participado de una charla en septiembre de 2017 de Luciana Ghiotto en la Universidad Nacional de General Sarmiento. A Ghiotto, docente de Economía Política en la Unsam e investigadora del Conicet, la colocan como “opositora a la OMC y al G-20. Autodenominada ‘alter-mundista'”. Además, mencionan que allá por 2005 participó de la Contracumbre de las Américas y que “la causante habría viajado, en compañía de dos individuos, a Alemania con motivo de las manifestaciones contra la reunión del G-20”.

Estos son sólo algunos de los datos que figuran en las carpetas que Caamaño dejará el lunes en el juzgado de Martínez de Giorgi para respaldar su denuncia por “producción de inteligencia ilegal” en perjuicio de casi 500 personas entre periodistas y referentes de organizaciones sociales, políticas, académicas, civiles y empresariales. En particular, en el escrito destacó que estas tareas de inteligencia no fueron ordenadas ni autorizadas por ningún juez, sólo dispuestas por las autoridades de la AFI en connivencia con el Ministerio de Seguridad.

La carta del canciller

La denuncia de Cristina Caamaño recuerda que los particulares criterios utilizados por la AFI para rechazar la participación de algunos solicitantes a la Cumbre de la OMC le generaron roces diplomáticos al país, que en ciertos casos debió reveer la medida y aceptar la petición. Dentro de la documentación hallada, hay una carta firmada por el canciller Jorge Faurie, fechada el 7 de diciembre de 2017, dirigida al director de la AFI, Gustavo Arribas, para pedirle que se permita la acreditación de Kirsi Chavda, integrante de la ONG finlandesa Siemenpuu. “Motiva el pedido la solicitud que me hiciera llegar el canciller de Finlandia, quien ha garantizado el buen comportamiento de la señora Chavda de acuerdo a los usos y costumbres locales”, escribió Faurie. Además, añadió un pedido similar de parte del canciller de los Países Bajos respecto de los integrantes de la filial holandesa de la ONG Transnational Institute. Para la AFI se trataba de dos organizaciones globalifóbicas que no debían ser admitidas. “Fuentes propias” “Se obtiene de fuentes propias que durante las actividades llevadas a cabo en relación al plenario se establecieron las pautas generales de armado de comisiones que tendrán como misión operativa el entorpecimiento de la conferencia OMC”, está resaltado en rojo en la primera página del informe secreto de una actividad del PTS realizada en el Hotel Bauen respecto de la cumbre de la OMC a la que, y no era ningún secreto, la fuerza troskista se oponía. Lo de “fuentes propias” deja en claro que hubo un infiltrado de la AFI en el evento o que alguien le informó de primera mano, un dato que agrega un agravante al resto de los informes hallados en la agencia de inteligencia. Además de mencionar a los dirigentes presentes, en la carpeta hallada hay una ficha con foto de cada uno de ellos: el diputado Raúl Godoy, los delegados de Pepsico Camilo Mones y Catalina Balaguer, los entonces candidatos a diputados Christian Castillo y Alejandro Vilca, los delegados sindicales Hernán García, Silvio Eguez, Laura Espeche, Ana Laura Lastra y Claudio Dellecarbonara. Lo más inquietante del trabajo de inteligencia es que además cuenta como información adicional con listados de “aportantes del PTS en la provincia de Buenos Aires” y de “Cuadros Formados y Capacitados del PTS”, con nombres completos y números de documentos. 