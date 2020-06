La Cooperativa Eléctrica de Concordia prevé llegar a fin de año “con una situación equilibrada”

La distribuidora lleva “una administración muy ajustada, muy día a día”, pero ha podido cumplir con el pago de las obligaciones esenciales, informó su presidente, Marcelo Spinelli · También, a su costa, convino planes especiales con comercio, industria e instituciones locales, a fin de sostener sus actividades · Sólo resta un acuerdo con Cammesa para poder llegar a fin de año “con una situación equilibrada”, aseveró.

A más de dos meses de iniciada la cuarentena, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia hizo un repaso de la situación económica de la distribuidora y contó cuál es la proyección de aquí en adelante.

Tras imponerse en todo el país el aislamiento social preventivo y obligatorio, la recaudación de la Cooperativa cayó al 40%. Luego se registró un repunte gracias a la decisión de volver a abrir las puertas de la entidad para que los usuarios concurran –con turnos previos y las medidas sanitarias adecuadas– a abonar sus facturas. Aunque “nunca superó el 60%”, señaló Spinelli y sostuvo que “es una recaudación absolutamente insuficiente”.

Afirmó que la cuarentena “profundizó las dificultades económicas producto de un proceso recesivo que ya venía sufriendo tanto la Cooperativa Eléctrica de Concordia como el resto de las actividades”. La paralización que provocó “impactó no solo en la recaudación de la cooperativa, sino en todas las actividades económicas”.

Pese a ese contexto, la distribuidora concordiense pudo cumplir con “todas las obligaciones y objetivos esenciales”, que en principio eran dos: “el pago de haberes del personal, lo que también implica tener al día el pago de obra social y ART; y las inversiones mínimas suficientes para que la red de distribución funcione adecuadamente”. Luego se agregó un tercer punto: “abonar a todos los proveedores locales y las empresas contratistas con las que trabajamos en Concordia, como una contribución para que las actividades tengan recursos para pagar los salarios a sus empleados y, en general, es una forma de volcar recursos al circuito economía local”, explicó Spinelli.

“Llevamos una administración muy ajustada, muy día a día, muy pensando cada gasto que hacemos, cada compromiso. Estamos obligados a extremar nuestra capacidad de gestión y nuestra imaginación para tener la menor cantidad de dificultades posibles”, remarcó.

· Acuerdos

Antes del 20 de marzo la Cooperativa ya se había comprometido a suspender los cortes del servicio por falta de pago. Pero, además, luego avanzó en gestiones con la industria y el comercio local para ofrecerles planes especiales de pago. También con instituciones sociales y deportivas.

“Es un esfuerzo que hace la cooperativa a su costa, un aporte dirigido al sostenimiento de las instituciones. Porque a ninguna ciudad le conviene que su industria y comercio se caiga, que sus instituciones se caigan”, afirmó Spinelli.

“En principio se les va a disminuir el valor de la factura, a nuestro costo”, detalló. Y también hay un compromiso para “esperar al reinicio de las actividades y acompañar el proceso de normalización de la actividad de cada uno”.

“La idea es provocar un alivio en la industria, el comercio y las instituciones, de que no tienen una espada de Damocles en la cabeza y ante la falta de pago podrían tener dificultades en el suministro. Es un gran esfuerzo que hacemos, pero hemos decidido que vale la pena”, subrayó el presidente.

“Tenemos fe y confianza. Esperamos que con un granito de arena cada uno pueda contribuir a sobrellevar de la mejor manera esta etapa difícil que nos ha tocado vivir”, sostuvo en diálogo con esta Agencia. Y agregó: “Necesitamos un sistema eléctrico que, cuando la actividad se empiece a normalizar, esté en condiciones de sostenerla. Esa es nuestra prioridad”.

Cabe mencionar que el último encuentro virtual se realizó el viernes pasado con representantes del Obispado de Concordia (Hugo Bodeán y Manuel Amiano)y de los clubes Regatas (Lucas Soto), Los Yaros (Pablo Schauvinhold e Ignacio Monzón ), Progreso (Juan R. Otaegui), Golf (Juan Pablo Fournier), Estudiantes (Cristian Sebastián Cañete), Salto Grande (Ernesto Passini) e Hípico (Hugo Muller).

· Deuda con Cammesa

Respecto al pago a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista SA (Cammesa), que le provee de energía eléctrica, Spinelli comentó: “Hasta marzo pudimos pagar con normalidad. Éramos una de las 10 cooperativas eléctricas del país que estaba al día”.

Pero la situación cambió debido a la merma de la recaudación que llegó con la imposición de la cuarentena. “La mayoría de las cooperativas no hemos podido cumplir con el pago a Cammesa de abril y mayo. Y todo indica que no podremos cumplir en los meses subsiguientes”, expuso Spinelli.

Estimó además que “este nivel de recaudación se va a mantener junio, julio, agosto y septiembre como mínimo. Porque por más que la economía empiece a abrirse, no significa que mañana vuelva a su actividad plena”.

En el mismo sentido indicó que “recuperar la actividad económica va a llevar meses. Y todos esos meses la Cooperativa va a seguir con su recaudación resentida, lo que hará que los meses subsiguientes tengamos dificultades para pagar nuestra factura de compra de energía a Cammesa”.

Y esta situación es la misma para todas las cooperativas eléctricas del país.

· Propuesta

Para hacer frente a este contexto, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) –de la cual forma parte la distribuidora concordiense– elevó una propuesta a Cammesa “sobre cómo podría resolverse la situación, porque este es un problema que se va a dilatar en el tiempo”, señaló Spinelli.

“Hacemos una proyección a diciembre. Porque si en agosto empieza la actividad plena, la recuperación de cada actividad va a llevar tres, cuatro meses”, explicó respecto a la propuesta.

Y agregó: “Planteamos que los saldos deudores de cada mes, desde ahora a diciembre, se consolide la deuda para refinanciarse a partir del mes de enero, con una tasa de interés diferencial y eliminando las multas. Además estamos planteando que sea saldo de capital, que no tenga imposición de intereses”.

El presidente de la Cooperativa concordiense remarcó: “Creemos que es una propuesta sustentable. La realidad indica que no se le puede pagar a Cammesa. ¿Qué va a hacer entonces Cammesa? ¿Nos va a cortar el suministro? ¿Nos va a hacer juicio para cobrarnos la deuda? La lógica indica que hay que buscar un plan que permita una salida. Y nosotros elaboramos y propusimos un plan que es sustentable en el tiempo, que está pensando en el momento de la recuperación, de lo contrario no se podrá pagar”.

En el mismo orden sostuvo: “Estamos esperando que prime la racionalidad, la lógica, el sentido común. Y que lo mismo que hacemos nosotros con las instituciones de la ciudad, Cammesa haga con las distribuidoras del país. Porque ninguna de las distribuidoras tiene salida sin apoyo”.

Apuntó que “una espera en el pago de los saldos deudores mensuales es una gran ayuda que nos alivia para trabajar el resto del año con mayor tranquilidad y haciendo hincapié en el tema de las inversiones”.

Y al respecto, remarcó que “las distribuidoras necesitan un plan permanente de inversiones, invertir en obras porque si no, el sistema de distribución se deteriora y eso termina ocasionando una mala prestación del servicio con cortes por cualquier vientito y sin potencia para nuevas instalaciones”.

· A futuro

Al hacer una proyección hasta fin de año, Spinelli aseguró que, si Cammesa aceptara la propuesta que se le envió se lograría “una financiación de los saldos deudores mensuales” y la Cooperativa Eléctrica de Concordia podrá llegar a diciembre con “una situación equilibrada”.

“Porque al 50% de la factura la vamos a estar posponiendo en el tiempo. De ese modo, tenemos una recaudación que nos permite hacer frente a todos los compromisos”, precisó. “Si logramos eso, creo que vamos a tener una situación que nos permita llegar a diciembre en buenas condiciones, cumpliendo con todos los compromisos y atendiendo la red de distribución de energía de manera óptima”, estimó.

“Esperamos que en los próximos días haya alguna novedad, que se acepte nuestra propuesta o alguna parecida que permita un piso de tranquilidad, porque uno no puede estar trabajando sabiendo que está dejando compromisos sin cumplir. Eso es una gran intranquilidad”, expresó Spinelli. “Esta Cooperativa tiene una tradición de cumplimiento de todas sus obligaciones y nos coloca en una posición incómoda. Si bien es entendible, porque estamos en una situación extraordinaria provocada por la emergencia sanitaria, no deja de ser incómodo que no pueda hacer frente al compromiso más grande que tiene que es con su proveedor principal, que es la compra del suministro de energía”, finalizó. (APFDigital)

Me gusta: Me gusta Cargando...