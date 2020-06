LA COOPERATIVA ELÉCTRICA CONVOCÓ A LOS CLUBES Y AL OBISPADO

Continuando con las convocatorias a instituciones de la ciudad para analizar la situación particular por la que atraviesan como consecuencia de la pandemia, en este caso la Cooperativa Eléctrica se reunió el viernes pasado con organizaciones vinculadas con el deporte y la recreación y al Obispado de Concordia, teniendo en cuenta aquellos entes que contratan potencia.

En el encuentro virtual (modalidad impuesta por las actuales circunstancias) estuvieron presentes en representación del Club Regatas (Lucas Soto), Los Yaros (Pablo Schauvinhold e Ignacio Monzón ), Progreso (Juan R. Otaegui), Golf (Juan Pablo Fournier), Estudiantes (Cristian Sebastián Cañete), Salto Grande (Ernesto Passini), Hípico (Hugo Muller), Obispado (Hugo Bodeán y Manuel Amiano)

El presidente de la CEC, Dr. Marcelo Spinelli estuvo acompañado por el vicepresidente Cr Martín Santana, el Síndico, miembros del Consejo de Administración y Directores de distintas áreas.

Reafirmando la política de acercamiento al asociado, pero en este caso con características particulares signadas por los efectos socioeconómicos de la pandemia, la conversación con estas Instituciones que desarrollan importantes actividades en nuestra ciudad, al igual que con los casos anteriores permite compartir el análisis de la situación de estos sectores y también el de la distribuidora, con el fin de buscar en conjunto acciones posibles para afrontar la difícil situación actual.

Cada una de las instituciones hizo una pormenorizada exposición de cómo afecta esta inédita situación a cada una de ellas, como también lo hizo la cooperativa. Los Directores de las distintas áreas informaron diversos aspectos de la gestión de la Distribuidor ante el escenario actual resaltándose que todo lo realizado en este marco fue priorizando la salud de los empleados, los asociados y la calidad de servicio que debe continuar brindando.

El presidente, Marcelo Spinelli, destacó que “desde la cooperativa se tomó la decisión de la convocatoria a las instituciones y clubes y Obispado, porque estamos comprendiendo la gravedad de la situación”. Destacó además que “es una situación compleja y que este tipo de emergencia nos coloca ante un escenario inédito, frente a una exigencia descomunal para encontrar soluciones, para ver cuáles son los mejores caminos que nos preserven porque esta situación nos golpea a todos, a la Cooperativa incluida. Estamos preocupados por lo que sucede en general y en particular con cada una de las Instituciones”. Lo menos que podíamos hacer es generar esta instancia para ver entre todos alternativas u opciones. Esto es una buena instancia y, que las preocupaciones comunes, nos permita también encontrar soluciones comunes”

Por último, las instituciones agradecieron la convocatoria de la Cooperativa, manifestando su acuerdo en líneas generales con respecto a la propuesta de la distribuidora y se les facilitó el canal de comunicación, para que mediante turnos pueda atenderse la situación particular de cada una de ellas.

