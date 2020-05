Susana Giménez: “Tengo terror de que nos quieran convertir en Venezuela”

Explicó que le gustaría que el presidente “tuviera carácter para hacer lo que él piensa” porque “en el fondo de su corazón no es populista”.

Al remarcar la falta de educación y de trabajo, Susana exclamó: “A mi me gusta decir la verdad y lo que pienso pero a veces en este país no se puede. La educación es fundamental. No lo vi a (Roberto) Baradel armar quilombo este año. Claro, no pudo por la cuarentena y todo lo demás… Pero la educación y el trabajo son fundamental. La gente tiene que laburar. No pueden vivir todos de dádivas y que el Gobierno te dé para todo, no se puede. En cualquier país del mundo se administra. La guita no es de ellos, es nuestra”.

Sobre la extensión de la cuarentena, la diva consideró que “la gente no puede estar encerrada 80 días porque es ridículo” y se mostró preocupada por la situación en las villas: “Nosotros tenemos todo para cuidarnos como agua, alcohol, lavandina… pero en la villa no se puede hacer lo mismo porque están hacinados y tienen que laburar, si no no comen. Es una cadena horrorosa”.

Por último, se refirió a la repercusión en torno a su viaje: “Nunca pensé que se iba armar semejante polémica, siempre conmigo es una cosa rara. Salí porque pedí permiso para hacer la residencia y como tengo propiedades acá me lo dieron. Tuve que llenar muchísimas cosas, ir al Consulado uruguayo y después le mandé los permisos a Cancillería, que dijo que sí. El avión no sale si no tenés los permisos”.