¿Cobrás el bono IFE de Anses? Enterate cómo será el pago

Si bien anunciaron que los 10.000 pesos lo cobrarán más de 8 millones de argentinos, hasta el momento accedieron a él sólo 6 millones de personas. El primer cronograma de pago recién se completará en junio.

El 23 de marzo, hace exactamente dos meses, el Gobierno nacional anunció el pago de 10.000 pesos, a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), para ayudar a trabajadores que están sufriendo las consecuencias de la pandemia y lo llamó IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

La falta de actividad económica derivada de la cuarentena puso en jaque a muchos sectores de la sociedad y el bono del Gobierno llegó para, al menos, tapar algunos baches. A dos meses de ese lanzamiento, lo han recibido 6.005.445 de personas y todavía no pudieron hacerlo otros 2.283.809, según datos oficiales a los que accedió Infobae.

El primer calendario de pagos, el que está integrado por quienes se inscribieron en un principio, allá por fines de marzo, finalizará el próximo miércoles 3 de junio. Aunque recién se le alcanzará a pagar a los 8.3 millones de beneficiarios, en una segunda etapa de pagos. Allí estarán incluidos argentinos que fueron rechazados en una primer instancia, pero que, con alguna actualización de datos, fueron admitidos luego.

¿Por qué se extendió tanto el pago? No pasa por una cuestión de fondos, según indicó el propio presidente Alberto Fernández, sino por “una conflictiva implementación de las medidas.

El primer universo de beneficiarios de IFE fue de 2.389.000 millones de personas, que fueron registradas en forma automática por ser perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Ese sector cobró rápido sus 10.000 pesos a comienzos de abril.

Para el resto de los beneficiarios se inició una trabajosa preinscripción. Posteriormente se realizó un proceso de elección entre 5 medios de acreditación del pago: cuenta bancaria, cajeros de la red Link, cajeros de la red Banelco, Cuenta DNI del Banco Provincia o efectivo en sucursales de Correo Argentino.

De esos 5 grupos, hay 3 que ya terminaron de cobrar el pasado 19 de mayo: los que informaron el CBU de su cuenta bancaria, su Cuenta DNI o eligieron la red Banelco. Quienes optaron por la red Link o las sucursales del Correo Argentino, todavía están cobrando y terminarán el 3 de junio, según el cronograma dispuesto por la Anses. Una vez finalizado ese primer cronograma, se pagará a quienes fueron aceptados tras la revisión de sus datos, con fechas de pago aún indefinidas.

Mientras intenta completar el primer cronograma de pagos, la Anses ya anunció y se prepara para pagar el IFE por segunda vez, ahora en junio, pero no ha dado aún detalles de cómo será el proceso, para tratar de no repetir errores y no hacer esperar dos meses a algunos beneficiarios, aunque por lo menos ya confirmaron que “el universo de personas que podrá cobrarlo ya está definido y no habrá una reapertura de inscripciones”.

En el organismo previsional destacan dos datos: podría ser por un importe menor a los $10.000 y no tiene ningún rasgo de habitualidad ni se va a cobrar todos los meses. Por eso hablan de “una segunda ronda” o una “cuota refuerzo” y, en ningún caso, del IFE de junio.

Al mismo tiempo, el Banco Central obliga a los bancos a pagar jubilaciones y cualquier otra prestación de la seguridad social “ajustándose a los convenios que suscriban con la Anses”, con la intención de que haya más bancos que paguen esos haberes.

Cómo y cuándo se harán los pagos pendientes

Quienes eligieron retirar su dinero en cajeros de la red Link cobrarán según el siguiente detalle, por número de terminación del DNI:

en 6, el martes 26 de mayo;

en 7, el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo;

en 8, viernes 29 de mayo y el lunes 1 de junio;

en 9, el martes 2 y el miércoles 3 de junio.

Entre quienes eligieron la opción de recibir el efectivo en Correo Argentino, todavía restan cobrar:

Los DNI terminados en 6 y apellidos de la “M” a la “Z”, el martes 26 de mayo;

-Los DNI terminados en 7 y apellidos de la “A” a la “LL”, el miércoles 27 de mayo y con apellidos de la “M” a la “Z” el jueves 28 de mayo;

Los DNI terminados en 8 y apellidos de la “A” a la “LL”, el viernes 29 de mayo y con apellidos de la “M” a la “Z” el lunes 1 de junio;

Los DNI terminados en 9 y apellidos de la “A” a la “LL”, el martes 2 de junio y con apellidos de la “M” a la “Z” cobran el miércoles 3 de junio.

El IFE, junto con el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) destinado al pago de salarios de empresas privadas, fueron las dos principales medidas paliativas dictadas por el Gobierno para auxiliar a los sectores más castigados por la crisis. El anuncio del IFE fue realizado por los ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y de Economía, Martín Guzmán. Y la cara visible de su gestión fue la del ex titular de la Anses, Alejandro Vanoli, a quien el 29 de abril le pidieron la renuncia para ser reemplazado por Fernanda Raverta. Los funcionarios lanzaron el IFE diciendo que alcanzaría a 3,6 millones de familias, cifra que fue más que duplicada a la hora de la verdad. Nunca se explicó de dónde salió tamaño error de cálculo.

