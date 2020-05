BOLSONARO DESBOCADO

La Corte brasileña filtró un video en el que el presidente se despacha contra la oposición, los medios y los jueces.

El ministro Celso de Mello de la Corte Suprema liberó esta tarde el video de la reunión del presidente Jair Bolsonaro con todos sus ministros. Fueron esos dichos presidenciales en esa cumbre del gobierno, el día 22 de abril, lo que motivó la renuncia, por la mañana siguiente, del ex ministro de Justica Sergio Moro. La difusión de ese material cambia el escenario político en el que se movió, hasta hoy, el presidente brasileño. Primero, porque a partir del video, la Corte Suprema pidió a la Procuración General que entable una causa contra el presidente brasileño por delitos insinuados en sus dichos. Segundo, porque a parir de ahora se torna factible el inicio de un pedido de impeachment en el Congreso.

En ese video, exhibido esta tarde por el canal Globo News, llamó la atención el estilo grosero empleado, con alguna frecuencia, por el jefe de Estado y de los funcionarios. Por ejemplo, se utilizó la palabra “bosta” y “perversos” en referencia a los jueces de la Corte Suprema. También atacó a los gobernadores de São Paulo, João Doria, Wilson Witzel y al alcalde de Manaos, Artur Virgílio, a quienes trató de “bosta” y “estiércol”. Es conocida la mala relación de Bolsonaro con los medios periodísticos, pero las referencias que hizo a la prensa son cuanto menos complicadas: “La cuestión de la prensa: hoy la resumí en 20 segundos frente al Palacio (de la Alvorada, la residencia oficial). Les dije: no voy a hablar con ustedes (los periodistas) por que inventan. A esos tipos (los periodistas) hay que ignorarlos 100 por ciento. Si no, no podemos ir para adelante”. Tras calificar de ese modo a los medios, el presidente continuó: “Estamos siendo pautados por esos mentirosos. Si pudiéramos hace cero con la prensa, esa es la salida”. Del mismo modo, habló de la Orden de Abogados de Brasil: “Están hinchando las pelotas del Supremo (la Corte) para abrir un impeachment, porque no presenté el examen del virus”.

Ante una decisión clave de la Corte Suprema, Bolsonaro maniobra para evitar la apertura del impeachment

Pero las expresiones del presidente brasileño también demuestran su preocupación política: “Tenemos que preocuparnos porque la lucha por el poder continúa a todo vapor”. A eso le agregó: “El campo está fértil para que aparezca por ahí alguna porquería….Si algo da mierda en algún ministerio eso va a parar sobre mí”.

A Bolsonaro le preocupa, especialmente, el Supremo Tribunal Federal donde cuenta con el rechazo de más de la mitad de los magistrados (11 en total): “Si quieren tomar medidas, ahí vamos a tener una crisis política. No voy a meter el rabo entre las piernas. Con boludeces no”. En otro tramo, se lo escucha afirmar: “No voy a esperar que el barco comience a hundirse para sacar el agua. Yo tengo el poder y voy a interferir en todos los ministerios…La Policía Federal no me quiere dar informaciones, pero no puedo ser sorprendido por las noticias”.

Este fue el punto más delicado, ya que inmediatamente decidió “interferir” en la Policía Federal y nombrar, en ese puesto, a un policial que le era totalmente afín. Esa fue la razón de la renuncia de Moro y lo que llevó al ex ministro a acusar al jefe de Estado de valerse de su cargo para obtener informaciones sobre las investigaciones policiales en curso. Moro recordó que uno de los hijos, el senador Flavio Bolsonaro está acusado de varios delitos y es investigado por eso. Y vinculó el caso a las intenciones presidenciales de controlar a la Federal.

