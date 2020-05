OTORGARON DOMICILIARIA A CONOCIDO MOTOCHORRO QUE FUE FILMADO ASALTANDO A UNA MUJER CON SU PEQUEÑO HIJO EN BRAZOS

Un CONOCIDO MOTOCHORRO de Concordia, el día 18 de marzo pasado recuperó su libertad (unos días antes del inicio de la cuarentena obligatoria), luego de purgar una pena en la cárcel de Concordia. Pero al joven, el 7 de mayo último, a casi un mes y medio de haber puesto los pies fuera del penal, una cámara de seguridad lo registró cuando se bajó de una moto en calle Sargento Cabral casi Feliciano y le apuntó con un arma de fuego a una mujer y a su pequeño hijo de 2 años de edad, para robarle el celular. Aunque la madre del pequeño aseguro luego que el delincuente no habría direccionado su arma hacia ella sino hacia el niño.

El fiscal que entiende en la causa, Francisco Azcué, le solicitó al juez de garantías Darío Mautone “prisión preventiva para Pelayo”, al entender que “dados sus antecedentes, es alta la probabilidad de que reincida y además también existiría el riesgo de fugarse para evitar su regreso a la cárcel”.

JUSTIFICATIVOS DEL JUEZ DE GARANTÍAS

El juez Mautone comentó que se dispuso la prisión domiciliaria por 30 días del imputado. “Los jueces de garantía tenemos la obligación de evaluar las evidencias conforme a lo que aportan cada una de las partes en la audiencia para determinar que tipo de medida cautelar tomar, si dejarlo en libertad con algunas medidas restrictivas, bajo prisión domiciliaria o bajo prisión efectiva”, expresó.

Mautone añadió que conforme a las evidencias aportadas por la fiscalía entendió que esa era la medida más adecuada. “No tiene nada que ver con el COVID-19. Las normas legales tanto constitucionales como supranacionales, los tratados internacionales no obligan a los jueces de garantía a que la regla es que el imputado debe estar en libertad durante el proceso, en su defecto si entendemos que no de una manera progresiva primero es darle la libertad con medidas para que no se acerque a la víctima por ejemplo, en su defecto prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria y como última medida y extrema la prisión preventiva efectiva. Eso se evalúa conforme a las evidencias aportadas por las partes en la audiencia que entendí que era la más razonable”, señaló.

