El gran verso de la “provincialización” de Salto Grande

El engaño macrista, el amague, caño y sombrero que se comieron en el gobierno, las mentiras de Bahillo, Kunath y Guastavino y un anuncio imposible política y jurídicamente de cumplir. “No digas nada porque vamos a quedar para el carajo, nosotros ya hemos anunciado de Salto Grande”, el pedido de Kueider a Alasino.

Días atrás el gobernador de la provincia, Gustavo Eduardo Bordet, necesitado de anuncios rimbombantes por el contexto durísimo que atraviesa su gestión, con fuertes cuestionamientos, criticas, denuncias de corrupción, su desgaste, para revertir un poco las pálidas, salió a publicitar con bombos y platillos sus planes de provincializar Salto Grande.

“La provincialización de la represa tiene que ser una política de Estado. En el futuro tiene que darse. Hay otras represas hidroeléctricas en la Argentina que han sido provincializadas. Esta es una política de Estado que tiene que trascender gestiones de gobierno”, aseguraba el mandatario.

Verdaderamente se trata de un asunto de extrema trascendencia para la Provincia, que reportaría beneficios económicos invaluables, pero como tal una utopía carente de cualquier existencia en la realidad.

Así lo asegura un hombre de consulta en estos temas, el ex senador nacional, Augusto Alasino.

Alasino fue contundente calificando de “humo” al anuncio de Bordet.

No se quedó allí contó los pormenores de charlas y reuniones que mantuvo con el mandatario y su hombre de confianza, Edgardo Kueider, en la primera etapa de la actual gestión, es decir, relató la historia detrás del reciente anuncio del mandatario.

También se refirió a como el ex presidente Mauricio Macri los embaucó, prometiéndole acciones respecto de Salto Grande que Bordet, muy flojo de cintura, compró.

La historia en aquel momento es conocida por todos, Macri se llevó todos los beneficios, todos y cada uno de los favores de Bordet, y este finalmente no recibió nada a cambio.

Se advierte al lector que las declaraciones de Alasino, algunas de sus expresiones puntualmente, fueron editadas en virtud de que contenían, muy fiel a su estilo, fuertes improperios, o exabruptos.

“Primero hay que contar como los ´engañó´ Macri. La cosa es así: En el año 2007, en el presupuesto nacional, en el artículo 15, metieron un párrafo que prácticamente nos quitó Salto Grande”

En el mismos se estableció que “el fondo de Salto Grande, el fondo de Yaciretá, el fondo Beltrán, iba todo a CAMESA de nuevo -CAMESA es la comisión de energía mayorista S.A.- y después lo que sobre, digamos así, va a tener su destino propio, o sea, venía para Entre Ríos”.

“Nosotros denunciamos y el Pato (Urribarri) lo soslayo y dijo que no era así, y era cierto porque durante un año -entre el 2007 y 2008- Kirchner mandó, no los 250 millones pero si 100 y pico de millones, pero de ahí en más no mandaron más fondos a la provincia”.

“Eso es lo que pasa ahora, por eso no tiene plata la CAFEGS”.

“Cuando Bordet le votaba todas las leyes a Macri, yo le digo al Turco Kueider, `Uds. no le voten gratis, díganle que les devuelva Salto Grande´, porque les explique, ´mira a Uds. no le mandan la plata porque el artículo 15 del presupuesto desde el 2007 derogó, entre comillas, le cambió el destino, a los fondos de Salto Grande. Volvió la plata para Buenos Aires y no mandaron nada para acá´”.

“Entonces me llamó el Turco Kueider, me entrevisté con Bordet, le dije como es el tema y cuál era la falla que tenía y que no se daban cuenta y les propuse dos redacciones alternativas al artículo 15”

“Una de máxima y una de mínima. La de máxima, donde se eliminaba lisa y llanamente el 15. Y una de mínima donde se establecía que se mantenía el fondo de Salto Grande en las condiciones originarias”.

“Después no hablé nunca más con Bordet”.

“Según el Turco Kueider, Bordet se entrevistó con Macri en Posadas y le dijo la condición esta que se ponía para votar las leyes y Macri le dijo que sí; pero que en vez de votar la ley, en vez de poner el párrafo que yo el había redactado le iba a poner uno `más light´ que le diera margen a él para reglamentarlo para que no tiraran la bronca los de las otras represas, específicamente Yaciretá”.

“Se vota el presupuesto, cuando se vota el presupuesto lo leo y estaba igual, no habían cambiado nada, lo habían ´estafado´ a Bordet.

“A mí me dio una bronca bárbara, lo llamé a Kuedier y le dije ´como se van a dejar engañar así pedazos de boludos´, me dice ´mira Choclo no nos digas nada que lo vamos a arreglar: vamos a quedar para la mierda, no digas nada que lo vamos a arreglar´”.

“Entonces qué pasa. Lo comisionan a Bahillo, antes de eso, para que incorpore los párrafos, los párrafos no los incorporaron o aparentemente si, lo cierto es que va al senado y ahí lo votan como viene y sale en el boletín oficial como estaba antes”.

“Yo lo llamo al encargado de la comisión, que es amigo mío de la época mía en el senado, y el tipo me dice `mire senador acá el proyecto se votó como vino, nunca se incorporó nada, no se cambió nada´”.

“Entonces yo le digo a Bordet `mira te están mintiendo, te está mintiendo Bahillo, el Pemo Guastavino, la Sigrid, te están mintiendo todos, lo dejaron todo como estaba´”.

“Entonces me vuelven a decir `no digas nada porque vamos a quedar para el carajo, nosotros ya hemos anunciado de Salto Grande´”

“Conclusión, quedó como que ya estaba todo acordado y los fondos de Salto Grande venían a Entre Ríos, pero fue un engaño de Macri”

“Y ahora, obviamente, Fernández que es mucho más unitario que Macri desde el punto de vista económico, porque Fernández es absolutamente porteño, este es un gobierno porteño, no de Buenos Aires si no del puerto, porque sus amigos son todos porteños, se vana cagar, no le van a devolver ni mierda”.

“Yo creo que ahora Bordet está anunciando esto tratando de infundir algún tipo de presión porque en Buenos Aires no te dan bola, Entre Ríos es inexistente y Bordet también”.

“Es imposible –provincializar- porque es un emprendimiento binacional, hay un protocolo de antes el año `32 y uno de la época de Perón, donde se establece que Argentina y Uruguay son Salto Grande”

“De manera que Salto Grande es una persona jurídica internacional, absolutamente distinta de Argentina y Uruguay que se conforma con dos delegaciones la argentina y uruguaya nombradas según un protocolo establecido entre las dos nacionales”.

“Entre Ríos no puede sustituir a la Argentina en el protocolo, ni Argentina delegar en Entre Ríos la representación porque no tiene personería jurídica internacional. Entre Ríos es un estado interno, es una provincia que tiene las atribuciones que dicen la Constitución y todo lo que sea exterior no la tiene, no puede pactar en nombre de Argentina y, Uruguay, no va a permitir que se sustituya una persona por otra porque las persona jurídica Entre Ríos, no tiene atribución internacional para suscribir ese tipo de protocolo”.

“Es imposible que Entre Ríos sustituya a Argentina”.

“¿Que puede hacer? Digamos lo que ya hizo Menen, que la CTM pague sus costos operativos y lo que sobre vuelva a Entre ríos, a Corrientes y a Misiones que son los dueños del recurso originario –el río-“.

“El derecho sobre el rio Uruguay es complejo porque es un rio internacional no es como el Paraná. El Uruguay es parcialmente de dominio de Nación y parcialmente de la Provincia”.

Esta parcialidad no le alcanza para acordar con un país u organización extranjera porque la constitución no le da a Entre Ríos esas facultades, esos poderes los delegó la Provincia en el 53. Entonces no se puede ser socio de Uruguay”

“¿Que se puede hacer más de lo que ya se hizo? Muy poco, porque provincializar los fondos es imposible, porque la que produce la energía es la Comisión técnica mixta, la dueña de la energía”

“Salvo que Bordet especifique que quieren decir con provincializar, si quieren que CTM les mande la plata una vez que cubran los costos operativos, ya está hecho eso, lo que tiene que hacer es que le devuelvan la ley o se cumpla el texto original”

“Si provincialziar quiere decir que la provincia forma parte de CTM es imposible, es humo la verdad”.

Las confesiones de Alasino son contundentes, y no solo desnudan la historia detrás del reciente anuncio de Bordet, sino también que el mandatario, por haber sido advertido, tiene pleno conocimiento de la imposibilidad política y jurídica de lo que salió a publicitar

Una gestión de gobierno duramente cuestionada, con una imagen muy desgastada, que tiene serios problemas con Nación, donde no le atienden los pedidos, y que, lógicamente, necesita de anuncios majestuosos, aunque no sean reales.

Fuente: Portal de Ricardo David

