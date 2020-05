18 de mayo celebración del Día Internacional de los Museos en el Museo Regional Palacio Arruabarrena

A partir de 1977 el International Council of Museums (ICOM) organiza todos los años el Día Internacional de los Museos (DIM). Como expresa en su portal de internet el ICOM: “los Museos que participan en el DIM planifican eventos y actividades creativas relacionadas con el lema de cada año, conectan con su público y subrayan la importancia del rol de los museos como instituciones al servicio de la sociedad y de su desarrollo”.

El eslogan del DIM 2.020 es “Museos por la igualdad: diversidad e inclusión”, cuyo objetivo es tener en cuenta a las diferentes perspectivas que constituyen a las comunidades de los Museos, abogando por herramientas que permitan identificar y superar los prejuicios, no solo en los objetos que exponen, sino también en las historias que sus colecciones cuentan.

Si bien sabemos que la inclusión y la diversidad son temáticas sociales muy complejas, entendemos que el papel que desempeñan los Museos, como ámbito cultural y participativo, es de suma importancia. En este marco, desde el Museo Regional Palacio Arruabarrena llevamos adelante la iniciativa de colgar en el balcón principal de su edifico patrimonial, durante el DIM, la bandera del Pueblo Nación Charrua y la del Orgullo. Con esto pretendemos, desde nuestra organización, cumplir con la meta de tratar de lograr la democratización en su acceso, sabiendo de antemano que hay distintas barreras sociales que se erigen como obstáculos.

Tomamos como premisa que la construcción de espacios que contemplen la diversidad y la inclusión es un reto en toda gestión cultural, que debemos articularla con los derechos culturales y humanos y con la perspectiva del enfoque de derechos que centra sus actuaciones en los grupos más vulnerables en sufrir violaciones a sus derechos, como son los pueblos originarios y las personas con identidad de género no heteronormativa, entre otros.

La visibilización de las comunidad LGBTIQ y del Pueblo Nación Charrua a través de la acción que estamos realizando es solo un pequeño primer paso en el largo camino de la participación, inclusión y no discriminación, que son indispensables para la materialización y el disfrute de los derechos humanos y culturales. #DIM2020 #MuseosXIgualdad

