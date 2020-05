Ya son 305 los fallecidos y 6.034 los contagiados desde el inicio del brote de coronavirus

Otras cinco personas murieron y 258 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina -el mayor número de infectados en un día desde que comenzó la pandemia-, informó el Ministerio de Salud.

Cinco personas murieron y 258 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina -el mayor número de infectados en un día desde que comenzó la pandemia-, con lo que son 305 los fallecidos y 6.034 los contagiados desde el inicio del brote, en un contexto en el que el presidente Alberto Fernández destacó que cuando la pandemia “haya pasado y recuperemos todos los aspectos de nuestra vida, podremos celebrar los logros que hayamos alcanzado como sociedad”.

En su reporte vespertino, el Ministerio de Salud informó que, del total de casos confirmados, 930 (15,4%) son importados, 2.668 (44,2%) contactos estrechos de casos confirmados, 1.765 (29,3%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los nuevos fallecimientos, cuatro correspondieron a hombres: tres de 87, 74 y 66 años, residentes en la provincia de Buenos Aires y otro de 50, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y una mujer, de 90 años, también residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), por lo que hasta el momento la cantidad de fallecidos es de 305.

En otro orden, la cartera sanitaria informó que son 519 los casos confirmados de coronavirus en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se anunció la ampliación del plan Detectar, para la detección temprana de personas contagiadas, desde mañana, en el barrio 1.11.14, en la zona del bajo Flores.

En tanto, el presidente Alberto Fernández agradeció hoy a la sociedad el acatamiento al aislamiento por el cononavirus y exhortó a seguir cumpliendo las restricciones establecidas, pero a la vez criticó a los “voceros de la apertura económica” que “presionan con cualquier argumento para ponerle fin a la cuarentena, medida que se ha tomado en muchísimos países”.

En una carta abierta titulada “Cuidar lo conseguido” que publicó en su cuenta de Twitter, el Presidente dijo: “quiero reiterar mi agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes por lo que hemos logrado unidos en estas semanas. Soy muy consciente de que es un esfuerzo colectivo y conozco las dificultades que genera la pandemia en las familias y en cada persona. Todos extrañamos mucho a nuestros seres queridos”, afirmó el primer mandatario.

En tanto, más de 600 fábricas que tenían suspendida su actividad desde hace más de 50 días, porque no pertenecían a los rubros considerados esenciales cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, volverán a producir en los próximos días, informó esta tarde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Entre las ramas industriales que retomarán su actividad -según protocolos aprobados- se encuentran la automotriz y autopartes, fabricación de motos y neumáticos, electrodomésticos, textil, calzado e indumentaria; además de la metalúrgica, tabaco, gráfica, maderera, juguetes, farmacéutica, química y petroquímica, entre otros.

A su vez, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró hoy a Télam que ya fue “reorganizado” el sistema de compras de alimentos y que se está “normalizando” la entrega de productos de primera necesidad en los municipios del país más afectados por el aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia, especialmente en el conurbano bonaerense.

Por otra parte, dos proyectos de investigación que buscan detectar, a través del análisis de aguas cloacales y superficiales, la persistencia de casos sintomáticos y asintomáticos del nuevo coronavirus o un eventual rebrote de la enfermedad, en virtud de la excreción del virus por materia fecal, fueron seleccionados en el marco de la convocatoria oficial extraordinaria de Ideas Proyecto Covid-19.

Asimismo, el infectólogo Pedro Cahn aseguró hoy que “nadie es pro cuarentena” pero sí “somos anti muerte y anti desastre humanitario” y cuestionó a los que están en contra del aislamiento obligatorio al decir que allí donde no se pudo cumplir con el distanciamiento social, como en los barrios populares, el crecimiento de casos de coronavirus “es mucho mayor”.

“Argentina no inventó nada, no es una isla en el mundo donde la cuarentena no existe, sino que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud”, dijo Cahn a Radio 10.

En el plano internacional, por primera vez desde que la pandemia hizo epicentro en Europa a fines de febrero, el nuevo coronavirus mudó sus efectos más nocivos hacia América, pero con una vuelta atrás también en Asia, provocando que países como Corea del Sur deban endurecer sus esquemas de desconfinamiento frente a fuertes alzas de nuevos contagios.

Seúl reportó este domingo un rebrote con 34 nuevos casos detectados ayer, la mayor cifra diaria desde el pasado 9 de abril, debido a un foco en una zona de ocio nocturno de la capital.

Rusia, en tanto, superó los 200.000 casos tras duplicar el número de contagios en apenas 10 días, a lo que hay que sumar al menos 1.915 muertos desde el inicio local de la pandemia.

En este nuevo escenario, España, Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido dieron pasos hoy hacia nuevos levantamientos de restricciones, pero con mucha cautela y observando los testeos permanentes para evitar que se les dispare la curva de contagios, que llevó a la mayoría de ellos a sufrir más de 25.000 muertos.

En el Reino Unido hubo una virtual rebelión de parte de los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que confirmaron que mantendrán el mensaje de “quedarse en casa”, en lugar de adoptar el promovido por el ejecutivo de Londres, que se plantea un desconfinamiento gradual.

En Estados Unidos, el estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia con 26.612 muertos, registró 521 nuevas hospitalizaciones, la menor cifra desde el pasado 20 de marzo, cuando las autoridades prohibieron toda actividad no esencial para detener la expansión del virus, anunció el gobernador Andrew Cuomo.

En tanto, en América Latina, Brasil, que con más de 10.000 muertes y más de 159.000 infectados es el octavo país del mundo más golpeado por la pandemia, el presidente Jair Bolsonaro desoye recomendaciones de autoridades sanitarias de evitar aglomeraciones e incluso expresó que este fin de semana haría un asado para miles de invitados, aunque terminó desdiciéndose.

