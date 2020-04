Le pidió la renuncia el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Lo responsabilizaron del caos que hubo en los bancos para cobrar haberes y de los problemas en el reparto de ayuda.

El presidente Alberto Fernández le pidió este miércoles la renuncia al director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Alejandro Vanoli. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero fue el ideólogo de medida, que el mandatario habilitó, y el encargo de comunicársela al ex director del Banco Central, un cristinista puro, que había quedado en la cuerda floja tras los errores en los pagos de jubilaciones que hicieron que en plena cuarentena por el coronavirus, miles de adultos mayores se expusieran en largas filas. Se trata de la primera baja sensible en el Gobierno; aún no se conoce el nombre de su reemplazante.