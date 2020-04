Entre Ríos en la cuerda floja: Ballay admitió que la provincia no tiene plata para pagar la totalidad de los sueldos de marzo

Ante la preocupación de magistrados y funcionarios judiciales, el ministro de Economía confirmó que hasta el momento no podrán pagarles la totalidad del salario. La provincia de Entre Ríos no puede terminar de pagar los sueldos de marzo.

Así lo confirmó el ministro de Economía, Hugo Ballay, a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, según una nota que circuló dentro de esta entidad. La presidenta de la entidad, la doctora María Gabriela López Arango, se comunicó con el funcionario con el fin de transmitirle la preocupación del Consejo Directivo de la Asociación debido a que la provincia hasta el momento solo pagó de manera parcial los sueldos correspondientes a la mayoría de sus integrantes, según informa el comunicado interno.

La solicitud era que lo pendiente se abone con la mayor brevedad posible. Hay que tener en cuenta que ya transcurrieron 22 días del mes de abril y todavía se les adeuda parte del sueldo de marzo. Sin embargo, el ministro le confirmó a la doctora lo que este Portal ya había anticipado el 5 de abril: la provincia no cuenta con dinero suficiente para cancelar la totalidad de lo adeudado en materia salarial. Es más, este Portal había publicado que este mes el gobierno entrerriano solo pagaría sueldos hasta 100 mil pesos porque no tenía fondos, algo que se está concretando y que finalmente el ministro confirmó.

La versión oficial es que la “prioridad” es finalizar de saldar los salarios de marzo antes de que se termine el mes. De todos modos, hasta el momento, la provincia no cuenta con los fondos necesarios para cumplir con ello y, según Ballay, se cumplirá con los pagos “a medida que vaya ingresando dinero a las arcas de la provincia por distintos conceptos”. Entre Ríos ya recibió una ayuda de la nación y la destinó a pagar sueldos, pero ese dinero no fue suficiente para afrontar todos los pagos y generó también serio malestar entre los intendentes, ya que sostienen que no les fue coparticipado como corresponde.

Esta grave situación económica de la provincia no es causada por la crisis sanitaria del coronavirus, sino que la pandemia y la cuarentena simplemente desnudaron las serias falencias de la administración provincial.

Ya en los meses previos, como enero y febrero, la totalidad de los sueldos terminaba de abonarse alrededor de los días 15 y 17.

Sin que los gastos de la provincia disminuyan y sin que paren las designaciones y nombramientos, que se hicieron incluso en medio del aislamiento obligatorio y en cargos que no son imprescindibles en este momento, evidentemente esa situación se fue agravando.

Es por eso que hoy el gobierno provincial, con la obra pública parada y a pesar de haber recibido una ayuda de la nación, no puede ni siquiera pagar los sueldos.

Hoy es totalmente incierto cómo y cuándo podrá la provincia terminar de cumplir con la administración pública, y ya hay fiscales, jueces y demás funcionarios judiciales que planean una catarata de amparos para terminar de percibir sus haberes.

Si eso ocurriera, la provincia se vería en serias dificultades, ya que el dinero no está y de alguna manera deberá pagarlo.

Aunque este mes Bordet contó con una ayuda nacional, está claro que en un futuro el presidente priorizará a las provincias que le son más afines, entre las que no se encuentra Entre Ríos por la buena relación que mantuvo el gobernador con el ex presidente Macri y con el ministro Frigerio, incluso en el plano electoral.

Entre Ríos recibió esos fondos nacionales en conjunto con el resto de las provincias, pero si Bordet fuera a pedirle una mano al presidente en solitario, es difícil que tenga una respuesta positiva.

Además, está claro que Alberto Fernández buscará a la brevedad limitar la emisión de moneda, con lo que hasta ahora ha ayudado a las provincias, y en ese caso disminuirán los envíos de fondos a los diferentes distritos.

Eso pone en una encrucijada al gobernador, que no supo frenar a tiempo el despilfarro del Estado provincial y nombró (y nombra) a diestra y siniestra a amigos, allegados y compromisos políticos suyos y de sus ministros en cargos como coordinaciones con sueldos abultadísimos.

A fines de marzo, Ballay, junto con el ministro de Producción, Juan José Bahillo, había admitido ante los intendentes que abril y mayo serían meses “complicados”. Hoy la realidad está mucho más allá de esa definición, ya que la provincia ni siquiera puede pagar los sueldos de marzo.

Sin dudas, con el correr de los meses, la situación será más grave aún y se prevé que, así como este mes los sueldos se pagaron solamente hasta 105 mil pesos, en mayo se abone hasta 70 mil, o poco más, y el resto tendrá que esperar.

Hoy, el gobierno provincial le adjudica sus problemas a la pandemia por el coronavirus, pero la realidad es que tarde o temprano quedaría en evidencia que Entre Ríos gasta, innecesariamente, mucho más de lo que le entra.

A los 22 días del mes de abril, la provincia no puede pagar los sueldos de marzo, lo admitió el ministro de Economía, que es el enviado de Bordet a la hora de dar este tipo de noticias.

El gobernador actualmente evalúa seriamente pagar los sueldos con créditos del agente financiero de la provincia, porque hoy no hay un peso para hacerlo como corresponde.

Fuente : El Portal de Ricardo David

