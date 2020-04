Bordet desechó las cuasimonedas, pidió que se amplíe la base monetaria y Nación garantice un piso de coparticipación para pagar sueldos

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, describió con crudeza la realidad económica derivada de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En diálogo con el programa “Despertá con Nosotros”, por Oíd Mortales Radio, el mandatario comenzó por resumirlo todo con una frase: “la situación es muy pero muy compleja”.

A la hora de entrar en detalles, aludió tanto al impacto sobre el sector privado como sobre el público.

Bordet precisó que “el 70% del comercio hoy está cerrado”, y agregó: “Hay empresas que no pueden cumplir con su nómina de salarios, al estar cerradas y el empleo privado peligra. La posibilidad de que haya despidos es una amenaza que la tenemos hoy latente”, admitió.

En este contexto, ponderó que el gobierno nacional haya tomado medidas. “Una de ellas, el crédito que ofrece el Banco Central con tasa del 24%, que tiene dificultades en su instrumentación, que equivale a una nómina salarial completa. Es un paliativo. Más allá de lo discutible de la tasa, 24% aparece razonable en un escenario de una inflación del 50%”.

Al evaluar el escenario económico que afronta el Estado provincial y los municipios, el gobernador entrerriano indicó que “la recaudación cayó de manera exponencial, brutal, para graficarlo con más contundencia”. “No nos alcanza para las obligaciones mínimas, que estamos cumpliendo a duras penas. Estamos hablando de pago de sueldos”, agregó.

Enseguida consideró prioridad absoluta afrontar el pago de “todo el sistema de salud, todo el sistema de cocineras que trabajan en los comedores escolares y que le cocinan a 20.000 chicos, familias que van a retirar su vianda, al servicio de policía que mantiene la seguridad”.Dicho esto, volvió a aseverar que “la situación realmente es muy pero muy crítica”. Y remató: “Está muy claro que si la provincia, y por ende los municipios que se coparticipan, no recibimos una ayuda externa del gobierno nacional, va a ser muy difícil poder cumplir con nuestras obligaciones primarias, el pago de salarios”.

– ¿Han llegado a entrever la posibilidad de tener que recurrir a cuasimonedas o sería preferible que monopolice una mayor emisión de moneda el Estado nacional?, preguntó Oíd Mortales Radio.

– Entiendo que la emisión de cuasimonedas no es apropiada. La provincia ha tenido una muy mala experiencia. También hay que decir que en el año 2001 se daba una situación muy particular: el Estado nacional no podía emitir, no podía ampliar la base monetaria, porque estaba impedido por ley, por la ley de convertibilidad. Entonces, las provincias buscaron un mecanismo alternativo y esto hizo que se emitan cuasimonedas, que no estaban contempladas en la ley de convertibilidad, y esto produjo todo ese aquelarre de circulante de 16 monedas en la Argentina.

No fue una buena experiencia. Yo entiendo, en caso de ampliar la base monetaria que creo y estimo que hay que ampliarla, tiene que hacerlo el Estado nacional y, de esa manera coparticipar a las provincias, o poner por lo menos un piso de garantía en los montos coparticipables que cada provincia reciba, que aseguraría cumplir con las obligaciones básicas de funcionamiento del Estado, sobre todo para atender la situación que tenemos por delante y, también, en el sector privado, avanzar con medidas, beneficios y estímulos a las empresas. A nosotros en la provincia no nos sobra nada, pero también tomamos medidas de estímulo para empresas prorrogando vencimientos porque no podemos pretender cobrar a alguien que no hay tenido ingreso.

Al concluir, el gobernador entrerriano reconoció que las estrategias para salir de la crisis económica “son cuestiones muy técnicas”, pero resaltó que “tienen que tener un abordaje, porque después impactan en la economía real y en el bolsillo de cada persona, cuando ven mermado su salario en el caso del empleado público, cuando ve su fuente en riesgo o despido como es el caso del sector privado, es ahí donde tenemos las consecuencias a las que no queremos llegar”, concluyó.

