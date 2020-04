CONCORDIA : NUEVA PRORROGA DE VENCIMIENTO DE FACTURAS DE ENERGÍA: AL 13/4

A raíz de la prórroga del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional hasta el día 13, y al igual que otras instituciones, la Cooperativa Eléctrica ha resuelto otorgar una nueva prórroga a las facturas de energía que se debían cancelar el día 2/4. Se recuerda que la fecha original de vencimiento era el día 26/3.

Esta segunda prórroga que otorga la entidad vence el día lunes 13/4.

Con respecto al DNU (N° 311/2020) del Gobierno Nacional que impide realizar cortes de servicio por falta de pago, se recuerda que la Cooperativa Eléctrica ya había tomado esa definición y no se están realizando los mismos.

Por otra parte es importante reiterar que el DNU de referencia requiere de la adhesión del Gobierno de la Provincia y su posterior reglamentación, razón por la cual dicho decreto aún no está operativo.

De igual manera es obligación de esta Distribuidora recordar a los asociados que se debe tener en cuenta que la norma en cuestión determina algunas categorías de usuarios con relación al corte del servicio por falta de pago, pero no implementa la suspensión de la deuda. Por lo cual sugerimos evitar su acumulación.

Durante el transcurso del día de mañana informaremos sobre canales de pago posibles para las cancelaciones

