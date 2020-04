CONCORDIA: SE INTENSIFICAN LOS OPERATIVOS DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA

Además del operativo de control que funciona las 24 hs en la intersección de Avda. Monseñor Rösch y la ruta A015, la Municipalidad y las fuerzas de seguridad llevan adelante controles en distintos arterias estratégicas de la ciudad, para reducir y controlar la movilidad interna, con el objetivo de que se cumpla el decreto presidencial de Aislamiento Social ante la pandemia de coronavirus.

La Policía de Entre Ríos, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura realizan constantes patrullajes y operativos de control en distintas zonas de la ciudad. La Municipalidad de Concordia, a través de la Central de Tránsito, la Dirección de Inspección General y la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana acompaña los controles.

Este lunes por la mañana se dispusieron operativos en las calles de acceso a la zona céntrica, en Avda San Lorenzo y Diamante, en Humberto Primo y Rawson, en Eva Perón y Moulins, y en zona de Plaza España, entre otros puntos. Los controles se realizan en forma aleatoria en distintas calles, y a los conductores y transeúntes se les pide la documentación que avale la necesidad de estar circulando en la vía pública.

Concordia y el país están ingresando en una nueva fase de la pandemia, y es importante que todos respeten la Cuarentena y el Distanciamiento Social.

Continúan los operativos de circulación en la ciudad para reducir la movilidad social y garantizar que los habitantes cumplan con la cuarentena general y obligatoria decretada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández con el fin de frenar la propagación del Covid-19.

“Se realizan estos controles para determinar si la gente que circula lo está haciendo con un motivo justificado o no. Hemos hecho actas de infracción y si es necesario se retiene el vehículo cuando no pueden justificar porqué no están cumpliendo con la cuarentena obligatoria”, comentó el director de Inspección General del municipio, Marcelo Tessani.

“Estos controles se realizan durante todo el día en diferentes horarios y en diferentes calles, vamos rotando el lugar donde se realiza. La gente debe salir de su casa lo menos posible, sólo si es realmente necesario. Y si tiene que hacer las compras ir al comercio de proximidad, es lo que se dispuso a nivel nacional. Esta acción se enmarca en las distintas medidas preventivas que desde la Municipalidad el intendente Alfredo Francolini está llevando adelante, junto al Gobierno Provincial y las fuerzas de seguridad federales, para preservar la salud de la población», resaltó Tessani.

