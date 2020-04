Abandonados a su suerte: Entrerrianos fueron a recolectar peras y manzanas en el sur y no pueden regresar

Trámites y gestiones no han faltado. Versiones tampoco. En principio, parecía que el sindicato de allá y el de Concordia, con Alcides Camejo a la cabeza, iban a costear en partes iguales la vuelta a casa. Pero no ocurrió.

La angustiante situación de los entrerrianos se volvió una brasa caliente para los gremialistas, tanto del NEA como del Valle, y no han faltado acusaciones cruzadas entre ellos. En audios que circularon se lo escucha a Camejo defenderse, a sabiendas de que sus pares del sur lo señalan porque entienden que dejó a su gente abandonada. “Parece que no saben que hace 16 años que estamos mandando 15 colectivos gratis para allá, para que ellos –los gremialistas patagónicos- se queden con todos los aportes. Una vez que tenían que pagar 2 colectivos a los compañeros para que se puedan venir, me echan la culpa a mí”, disparó el concordiense. “Quieren que yo pague cuando no tengo ninguna ‘ganancia’ por la gente que va a Río Negro”, se lo escucha decir luego.

Los que están varados en el sur nada ganan con este tironeo, porque lo que necesitan es volver. Sobre la cuestión de los “aportes” de los que habla Camejo, uno de ellos aclaró: “En realidad, en el sur sólo aportamos dos meses y los otros 10 aportamos en Concordia y, sin embargo, no tenemos farmacia con descuento, ni sanatorio, ni clínica. La obra social no existe. Nos sacan dinero para el sindicato y la obra social, pero ¿dónde está ese dinero?”, preguntó.