Escándalo en Concordia: Escrachan a la hermana y al cuñado del Gobernador, les atribuyen incumplimiento de cuarentena

En las redes sociales concordienses, los nombres de Marcela Bordet y Mario Legarreta se viralizaron tras la noticia de una pareja denunciada en un edificio céntrico de la ciudad que debió ser notificada por la policía, por el momento el mandatario guarda silencio.

Este miércoles, en varios medios provinciales se hacían eco de un gran revuelo que se armó en la ciudad de Concordia luego de que una familia fuera denunciada por incumplir la cuarentena y de que se supiera que se trataba de personas muy allegadas al alto mando del gobierno provincial.

La noticia la publicó El Heraldo, exponiendo que personal de comando radioeléctrico de la policía provincial llegó junto a personal municipal debieron concurrir a un edificio ubicado en calle Pellegrini y Catamarca de aquella ciudad luego de haber sido comicidades por vecinos.

Según precisó el medio, estos vecinos habían denunciado que estar personas habían llegado hace tres días desde Estados Unidos, considerado uno de los países de riesgo, no estaban cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional.

De acuerdo a lo que pudo saber este Portal, cuando los efectivos iban a labrar el acta correspondiente, se habrían dado cuenta de que se trataba de familiares directos de una de las principales figuras del gobierno provincial.

El dato no trasvasaba los límites de una versión, vale decir, no fue confirmado oficialmente, tampoco desmentido, desde el Gobierno Provincial guardaron completo silencio.

Con el correr de las horas, la noticia tuvo nombre y apellido entre los concordienses, a partir de la misma, en las redes sociales vecinos de la ciudad denunciaron y escracharon a sus protagonistas.

“Legarreta y la hermana del gobernador… mientras todos nos cuidamos… unos imbéciles pueden llegar a contaminar…”, escribió una usuaria de Facebook en la publicación digital del medio concordiense.

Dicho comentario publico fue el disparador, a partir de allí la indignación y bronca de los concordienses se hizo manifiesto, y también comprende la ausencia de identificación de los protagonistas, disparándose varias hipótesis respecto de probables vinculaciones estrechas de estos irresponsables con la cúspide del Gobierno provincial.

El medio de la capital del citrus raramente no hizo hincapié en este dato, para los vecinos de la ciudad de gobernador la falta de identificación tiene un solo motivo: dan por hecho fuertes y duras represalias hacia el medio de comunicación si publican quienes son, consecuentemente, el enojo también apuntó al diario.

Es más, la noticia original, publicada este miércoles, ya no es la misma que hoy, siendo notorio que la editaron, acortándola y cambiándole la fotografía de portada.

La prueba está en que otros medios de Concordia publicaron la noticia, tomando como fuente a El Heraldo, transcribiendo textual su noticia con la imagen de este miércoles, incluso puede apreciarse que en el Facebook no modificaron ni eliminaron la fotografía original.

Algo indudablemente pasó para esta patente modificación editorial. Es más, hasta se eliminaron los comentarios de pie de página donde enunciaban con nombres y apellidos los protagonistas del incumplimiento de la cuarentena.

Donde también existieron denuncias y escraches con nombres y apellidos – que para eliminarlos tendrán que ejecutar un extremo operativo de seguridad cibernética- es en el grupo público de Facebook “ASEC Asamblea por la Seguridad de Concordia”, el cual fue creado y es administrado por los propios vecinos.

La Asamblea nació hace varios años con la necesidad de alertarse, acompañarse y denunciar hechos de inseguridad que las autoridades y los medios de comunicación muchas veces callan.

Desde ayer en el grupo que es público y que cuenta con más de 26 mil integrantes, son constantes lo mensajes escrachando a Marcela Bordet y Mario Legarreta, pareja entre sí, hermana y cuñado del mandatario provincial.

Algunos de los posteos publicados en la red social: “Tengo una inquietud. Se ha publicado en los medios y en la redes sociales, que la señora Marcela Bordet (hermana del gobernador) y su esposo Mario Legarreta se niegan a hacer la cuarentena, a pesar de que ella viajo con su hija que venia de EE.UU.dese misiones hasta Concordia. Ellos viven en el edificio Las Azaleas y la señora Bordet entra y sale del edificio cruzandose con otros habitantes del lugar y poniendolos en riesgo de contagio. La señora no acepto ayer la indicacion de la inspeccion municipal de que tenia que guardarse. hoy volvio a enojarse con autoridades que fueron a pedirle que respetara la cuarentena, y los amenazò que si no la dejaban de molestar llamaría a su hermano gobernador. Esta señora viajo mas de 400km con su hija que llegaba de N.York. las 2 son personas en riesgo y necesitan la cuarentena. pero ademas si tuviera el virus (cosa que no se sabe todavia) podria haber contagiado a todos los que viven el LAS AZALEAS, POR LO TANTO HABRIA QUE PEDIR QUE NO SOLO LE EXIJAN A ELLA SU HIJA Y SU ESPOSO HACER LA CUARENTENA, SINO QUE HABIRA QUE PONER A TODO EL EDIFICIO EN OBSERVACION, HASTA HACER EL ANALISIS Y VER QUE NO ESTAN CONTAGIADOS, CASO CONTRARIO SON UN PELIGRO PUBLICO. SER HERMANA DEL GOBERNADOR NO LE DA PRIVILEGIOS Y MUCHO MENOS PONER EL PELIGRO A TODOS LOS CONCORDIENSES”

Esta publicación recibió más de 150 comentarios, en su gran mayoría se habla con mucha indignación y bronca de irresponsabilidad de los protagonistas como también de su impunidad y privilegios.

No es el único, otro usuario publicó “La hermana del gobernador !! Para mejor amenaza a la policía que iba a llamar al gobernador sino dejaban de molestarlos!!!! Que se creen? Que bronca!! Los oligarcas de la política!!!”, junto con una imagen de la noticia.

De solo ingresar al grupo que, -insistimos- está integrado por más de 26 mil concordienses, puede observarse que desde este miércoles, con mucha indignación, preocupación y malestar, no se habla de otra cosa.

La versión, si bien no ha sido confirmada, tiene cierto asidero, ya que existe coincidencia entre los registros públicos que indican el domicilio de la hermana del gobernador y el edificio donde fue comisionada la Policía de Entre Ríos por la denuncia de los vecinos por incumplimiento de la cuarentena.

Las denuncias y escraches impactan, el gobernador de la provincia no deja de insistirles a los entrerrianos sobre responsabilidad y autocuidado, advirtiéndoles que será “inflexibles con quienes infrinjan el cumplimiento de este decreto”.

Parece que esta inflexibilidad no abarca a todos los ciudadanos, a los menos es el comentario generalizado en las redes sociales, y ya ha habido varias muestras de personas vinculadas al poder que no solo se niegan a cumplir las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, sino que, aún más grave, persuaden a quienes deben controlar que las medidas se acaten y, en caso contrario, ejecutar las sanciones.

La cuestión es grave, estamos hablando de la posible comisión de un delito contra la salud pública con consecuencias incalculables para los concordienses, atribuida por sus propios vecinos, a la hermana del mandatario provincial, el cual, a pesar de expansión de las denuncias públicas, aún no ha salido a aclarar o desmentir absolutamente nada.

