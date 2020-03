Frigerio y otros ex funcionarios de Macri se reinventan: conformaron el “Peronismo Rural”

En la sección “Por los pasillos” de diario Clarín asomó una información política que tiene como protagonista a Rogelio Frigerio, el ex ministro de Macri que tiene domicilio en Entre Ríos. La referencia al nieto del recordado desarrollista de nombre homónimo la realizó Pablo de León, bajo el subtítulo “Hombres de campo”.

Hay un grupo de ex funcionarios de la gestión Cambiemos que estrenó oficina, consultora y hasta nombre propio: se trata del “Peronismo Rural”, denominación que se dieron a sí mismos Rogelio Frigerio (ex ministro de Interior), Emilio Monzó (quien fuera presidente de la Cámara de Diputados), Sebastián García De Luca (ex vice de Frigerio y hoy, diputado nacional) y Nicolás Massot, ex jefe de bloque PRO en Diputados y pronto, director en el Banco Ciudad.

Estos muchachos, dice la publicación de de León, no se han ido de “Juntos por el Cambio” pero se muestran bien alejados de la línea Macri-Pichetto-Bullrich. Por el contrario, se los ve cerquita de Horacio Rodríguez Larreta, quien (despacito y por las piedras) ya perfila su candidatura presidencial 2023, y han montado oficina propia en Maipú y Sarmiento, a pocas cuadras de la Casa Rosada.

El “Peronismo Rural” dice “pensar un país a futuro, creando algo distinto, que vaya por el centro, que termine por las grietas y busque la unidad nacional”. Con esa intención, se los vio a Frigerio y Monzó, comiendo con el intendente de Rosario Pablo Javkin (del Frente Progresista Cívico y Social) y en Expoagro, junto al cacique radical de San Isidro Gustavo Posse. ¿Qué opinarán en el Frente de Todos del nombre de la agrupación con pasado macrista? ¿Y el propio Mauricio?