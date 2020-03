Bastian denunció penalmente a la anterior gestión municipal y a la firma Galvani por “irregularidades” en una obra

Este jueves 5 de marzo, el Intendente de San José, Gustavo Bastian, brindó su discurso en un salón colmado en el Honorable Concejo Deliberante ante concejales y funcionarios de gobierno. Participaron además autoridades y funcionarios provinciales, de comunidades vecinas e instituciones representativas de la localidad; de esta manera quedó inaugurado un nuevo Período Legislativo.En su discurso, de 40 minutos de duración, Bastian remarcó la impronta de su gobierno bajo la premisa de representar “un proyecto colectivo, abarcativo, de desarrollo, inclusión, igualdad, diversidad, justicia social, equidad, crecimiento y de gran compromiso con la historia que este tiempo demanda”.

El presidente Municipal expresó que “lo ejecutado en obras y servicios públicos significan una herramienta de la política centrada en dos objetivos simultáneos: la satisfacción de las necesidades básicas de la población y el impulso que esta inversión produce en la capacidad productiva y el empleo. Lo realizado en materia de bienestar social se traduce a igualdad de oportunidades, garantía de los derechos básicos elementales de todos y todas como es la salud, los alimentos, la vivienda digna o el deporte”.

En materia económica, Bastian recalcó que el municipio fue entregado con un saldo de $16.712.273, de los cuales $9.878.091 correspondían a fondos sin afectación, los otros fondos se trataban de recursos afectados para distintos programas, de los cuales aún hay varios inconclusos.

“Recibimos tan sólo el 9% de las calles de la ciudad asfaltadas, grandes problemas de transitabililidad y deterioro en los caminos principales, el 45% del parque automotor municipal funcionando, inventarios con herramientas y el estado de situación de cada área sin datos fehacientes con faltantes y las condiciones edicilias de un edificio municipal y sus dependencias sumamente dañadas”, remarcó y agregó: “coherentes con nuestra política de transparencia y verdad con la ciudadanía,

debimos hacer una denuncia penal por las irregularidades que encontramos en la contratación y ejecución de la obra pública de las piletas y sanitarios, en el Polideportivo San José, con la empresa GALVANI CONSTRUCCIONES. Dicha obra comenzó en el año 2014, con el ex intendente Pablo Canali, y se terminó días antes de la entrega del mandato por la ex intendenta Irma Monjo, el 6/12/2015. Tuvimos que denunciar la desaparición de gran parte de la documentación de la Licitación Pública 004/2015, y el 1er. contrato de obra pública firmado en el año 2014”.

“A pesar de todo lo pagado por el pueblo de San José, la empresa Galvani, nos ha dejado una piscina de menores menciones a las prevista, perdiendo la calificación de PISCINA DE COMPETICIÓN OLIMPICA, generando otro grave perjuicio para el ente municipal”, subrayó el Intendente.

En cuanto a proyección para el 2020 manifestó: “durante este año se ejecutaran la pavimentación, con fondos municipales, de una serie de calles para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, de la comodidad y la mejora en lo que hace a la accesibilidad. Sumadas a las gestiones de recursos para la repavimentación de nuestro Acceso Dr. Bastian, la modernización del acceso Cettour, la pavimentación de la Av. Presidente Perón. Se llevarán a cabo mejoras y mantenimiento de calles de tierra. Esta tarea se ha comenzado, pero se intensificarán a lo largo del año hasta cubrir las demandas de los vecinos”.

“Nos encontramos gestionando recursos para la ejecución de bicisendas y sendas peatonales que permitan a los vecinos transitar en forma segura mientras realizan actividad física. Por Acceso Dr Bastián, desde 2 de Abril hasta rotonda el balneario y por 2 de abril entre cettour y Pte. Peron”, comentó y añadió: “hemos invertido más de un millón doscientos mil pesos ($1,200.000.-) en adquirir luminarias led para comenzar a remplazar las existentes de halógeno y sodio. Se comenzará por barrio Santa Teresita y la ex ruta 26”.

Dentro de su alocución el Intendente hizo foco en la lucha de las mujeres y compartió: “el panorama económico y social que dejó el gobierno nacional en todo nuestro país es de mayor desigualdad para las mujeres y personas lgtbiq+. Con un presupuesto mísero destinado a víctimas de violencia de género, un desempleo del 26% en mujeres jóvenes según el Indec y aún mayor en la comunidad trans-travesti. Una mujer muere cada 31 hs en Argentina por ser mujer, y miles sufren a diario violencia múltiples en sus hogares, en sus espacios de trabajo, en la calle, en los hospitales. Entendimos entonces que la creación del Área de Mujer, Género y Diversidad que concretamos en diciembre de esta año no alcanzaba, que debíamos además crear políticas de prevención, gestar la transversalidad en materia de género en todas las dependencias municipales y hacer que todo el gabinete entre en relación dinámica con las políticas generadas en cada uno de los espacio”

“Tenemos un objetivo y vamos a trabajar para cumplirlo; que la ciudad sienta una cultura viva. Poniendo en valor a nuestros artistas, recuperando y promoviendo espacios culturales que reúnan a la familia, a los amigos, a los vecinos de San José. Pensamos, pero ante todo, vivimos la cultura como una actividad integradora, creadora de oportunidades, abierta e inclusiva. La participación de todos en esta construcción cultural es fundamental”, expresó respecto de acceso a la cultura instando además a la participación de las juventudes: “convocaremos a los jóvenes a través del Consejo de la Juventud, que tendrá por finalidad generar herramientas y condiciones que permitan a las juventudes posicionarse como protagonistas y sujetos de derechos de su comunidad. Este es otro de los puntos estratégicos al que nuestra gestión le da una particular importancia y marca como sus primeras prioridades, teniendo como base dos ejes que son la formación y la participación”.

En el tramo final del discurso Bastian notó: “en estos casi tres meses de gestión, he puesto de mí lo mejor como lo voy a seguir haciendo. Tengo plena confianza en las personas que me acompañan, creo no solamente en el futuro, sino en el presente nuestra ciudad, porque vislumbro que la sociedad está participando, está comprometida y ha comenzado a avizorar que es posible construir una ciudad mejor y que todos y todas tenemos un grado de responsabilidad en esa construcción. Este gobierno tiene un gran compromiso con el pueblo. Y cada una de las iniciativas responden a las demandas sociales, a las diferentes realidades que vivimos y vamos a debatirlas y a discutirlas como lo hemos venido haciendo”.