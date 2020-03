Baby Etchecopar durísimo con Dady Brieva: “Jugás de pobre delante de los ricos”

El conductor apuntó duro contra el ex midachi a raíz de sus opiniones políticas.

Tras los dichos de Dady Brieva sobre el peronismo, Baby Etchecopar le dedicó parte de su editorial del programa El Ángel al ex Midachi con duras palabras.

“Miralo a Dady Brieva , viviendo en Puerto Madero y lleno de guita, se la pasa destilando odio”, comenzó el conductor en Radio 10. Y siguió: “El otro día escuchaba a Dady Brieva a quien yo respeto mucho como actor y en (la película) El ciudadano ilustre hace un personaje frustrado, amargado, que termina matando a otro no porque se había encamado con su mujer, sino porque se había hecho famoso”. ” Y Dady hace eso en la vida, él está amargado con la vida , y mirá que triunfó con Midachi, a lo mejor no quería triunfar con Midachi, pero lo más lindo es que veranea en Miami, dice que hay que salir a matar al que piensa diferente pero lo más lindo es que vive en Puerto Madero a todo c… y tiene unos milloncitos guardados, y le habla a los pobres como si fuera igual que ellos.

Vos jugás de pobre delante de los ricos, jugás para los desdentados que aplauden los chistes baratos”, apuntó el periodista. Y agregó: “El mejor ejemplo es Dady que siendo un triunfador, viviendo en un piso de rep… madre en Puerto Madero vive destilando odio cada vez que abre la boca ; esa es la diferencia entre los que vivimos bien, lo mío no es karma, mi historia es como la de James Bond, sé lo que es tomar Dom Perignon, viajar a Europa y estar con mujeres hermosas. También lamentablemente sé lo que es asesinar a una persona. La diferencia entre ustedes y yo es el saber vivir, es un concepto de vida, es la diferencia entre la (sidra) La Farruca y el (champagne) Dom Perignon”. “Si tu vida es como la laucha que tuviste que matar anoche, no me eches la culpa a mí, andá a aplaudir a Cristina”, cerró.

