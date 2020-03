“Los análisis le salieron bastante mal”: ¿Sergio Lapegüe se retira de TN y El Trece?

Su esposa habló y preocupó a los televidentes.

Sergio Lapegüe es uno de los conductores de noticieros más queridos de la televisión argentina. Por eso, las declaraciones de su esposa, Silvia Bochi, generaron alarma entre los televidentes.

Silvia habló de la convocatoria a Sergio para el Bailando 2020. Y, además, generó preocupación por las revelaciones que hizo sobre el periodista y su salud. En ese sentido, a juzgar por el cansancio, dejó entrever que podría retirarse pronto, al menos del actual programa que tiene desde las madrugadas por TN.

Como se sabe, la tarea de informar es exigente. Y el horario no lo ayuda. En diálogo con Andrea Bisso, por AM La Salada, la pareja de Lapegüe reveló sobre la negativa al Bailando: “Más que el tema de la rodilla, el motivo principal sería la falta de tiempo. Siempre lo convocan. A él le encantaría, supongo, pero este el motivo principal y no va a poder”.

Además, dejó entrever una posibilidad muy seria de una salida próxima de Lapegüe del noticiero de TN. “Quizás cuando no haga el noticiero de la mañana, que es la idea en algún momento para aflojar, porque madrugar tanto lo desgasta mucho”.

En el mismo sentido, señaló sobre los análisis que se realizó el periodista: “El año pasado los análisis le salieron bastante mal y se debe a que al cuerpo le hace mal madrugar, sobretodo a esta edad”.

Además, recordó el desgaste que viene acumulando el creador del “prende y apaga”. “Estuvo muchos años haciendo el de la medianoche, que llegaba a las dos de la mañana, y noto que le ha hecho peor este horario actual que el anterior. Tiene diez horas de aire por día entre la televisión y la radio. Llega a casa a las nueve de la noche”, precisó.

Silvia, que está en pareja con el mediático desde hace más de 30 años, recibió un dulce mensaje de él durante la charla en donde él enfatizó que la ama con locura. “Uno va creciendo y el amor crece, se transforma. Uno valora mucho más a la persona que tiene al lado día a día”, reflexionó. ¿Se viene el retiro y más tiempo compartido entre los tortolitos?

