Califican de “preocupantes” los casos de sífilis en Concordia

La realidad sobrepasó límites hace unos años. “No es solo de ahora, y lamentablemente no vemos mejorías”, dijo la doctora Prieto.

Desde el área de salud del hospital Felipe Heras de Concordia se alarman con los reiteras casos de sífilis en pacientes e indican que los casos van en aumento. La falta de cuidados en las relaciones sexuales, la falta de información y concientización sobre la enfermedad hicieron que aparezcan cada vez más casos de la enfermedad.

La titular del área de infectología del nosocomio, María Florencia Prieto indicó a LT 15 Radio del Litoral que “el problema de las infecciones de transmisión sexual es una realidad que ya nos ha sobrepasado en los últimos años. No es solo de ahora, y lamentablemente no vemos mejorías en las cifras. De hecho hemos tenido charlas con diversos profesionales del área de salud del hospital Masvernat con respecto a neonatología por los niños que nacen infectados con esto, lo cual es muy preocupante”.

Inclusive los casos han sorprendido al área de neonatología del Masvernat, donde ven reiterados los casos de mujeres embarazadas con este cuadro infeccioso. De acuerdo a las estadísticas aportadas los casos se habían duplicado de 2018 al año pasado. Profesionales de la salud indicaron que cada vez son más recurrentes las mujeres con estos cuadros en internación en el área de Neonatología, donde se le aconseja a las madres sobre los problemas que puede acarrear a los niños.

En cuanto a la enfermedad, Prieto indicó que “se trata de una enfermedad de transmisión sexual que muchas veces por sus características tiene un curso asintomático. La persona está infectada, por lo tanto transmiten la infección sin saberlo porque no tiene síntomas. Con lo cual es bastante preocupante. Por más que vaya al médico y se haga controles, si no se pide específicamente el análisis, puede pasar por desapercibido y no se hace el tratamiento correspondiente”.

La propagación de esta enfermedad que estaba casi erradicada del país, se debe principalmente a la falta de cuidados en las relaciones sexuales y a la poca información sobre el tema. En cuanto a las maneras de lograr una prevención de esta enfermedad, respondió que “en diferentes áreas, hay cuestiones de decisión de la salud pública local, nacional y provincial. Y hay otras cuestiones de injerencia en cada persona, ya sea con charlas en la familia. Desde el momento en que la persona de adolescente comienza a tener relaciones hay que estarles muy detrás y hablarles”. Y agregó que “sabemos que de acuerdo a las nuevas leyes del código civil nuevo, los adolescentes están avalados desde los 13 años a recibir asesoramientos, análisis, entrega de resultados, retiro de preservativos, retiros de anticonceptivos, colocación de dispositivos de anticoncepción sin presencia de un adulto. De todos modos, tiene que ir acompañado por políticas de salud del estado porque sino sucede que pareciera que lo único que preocuparía sería los embarazos en adolescentes y todo esto quedaría a un costado, sin cuestionarse y sin tocarse el tema”.

Para Prieto, estos temas muchas veces siguen siendo tabúes en el mismo seno familiar, como en diferentes ámbitos donde el adolescente se desarrolla. “El chico queda solo, no sabe a quién recurrir y vienen diferentes cuestiones”, dijo. No obstante, la médica precisó: “Hablamos del adolescente porque es donde comienza, pero esto no está solo reducido a ellos. Nosotros tenemos pacientes de diferentes edades, con estas infecciones también. El adulto ya conoce lo que sucede. Cuando hablamos de cuestiones de relaciones sexuales hay muchas aristas dando vueltas de decisiones personales y cosas que escapan al razonamiento permanente. Si a esto le sumamos alcohol y otras cuestiones, esto se complica más”.

Diagnóstico

La sífilis es un infección de transmisión sexual (ITS) producida por una bacteria llamada Treponema Pallidum que afecta tanto a varones como a mujeres. Se manifiesta mediante úlceras en los órganos sexuales y manchas rojas en el cuerpo, y si no se trata debidamente produce lesiones en el sistema nervioso y en el aparato circulatorio. Se transmite durante el sexo (vaginal, anal u oral) cuando una persona sana entra en contacto con las lesiones de la piel o de las mucosas de alguien que está infectado.

Me gusta: Me gusta Cargando...