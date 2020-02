Delegación argentina CTM Salto Grande : Un espacio de gestión política sin definir

Son tantas las apetencias políticas, como candidatos postulantes a cubrir el cargo de una entidad, que debería ser un faro de referencia por su inserción en el contexto de una región, que debería recibir los históricos proclamados beneficios que justificaran su construcción.

Dicho resarcimiento nunca se produjo, salvo honrosas excepciones de los excedentes por generación de energía que fueran volcados a CAFESG , de donde salieron varios pseudos dirigentes con un futuro consolidado económicamente, lo que es peor aún, se transforman en caros, dado que reciben remuneraciones que superan ampliamente a ejecutivos de primer nivel, quienes si no logran resultados u alcanzan objetivos son dados de baja de inmediato.

Salto Grande bien podría articular diferentes políticas en beneficio de una región ( recordemos que coparticipa a la provincia de corrientes y en menor medida Misiones) es decir les envía dinero coparticipado solo porque el rio Uruguay discurre por dichos territorios, no siendo de igual criterio la producción de Yacyreta .

Al respecto y en su paso por la ciudad de Concordia, el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, funcionario nacional reconoció “estar al tanto” del significado que tiene la represa de Salto Grande para toda la región, por lo que los nombres elegidos para la Delegación Argentina “es algo que vamos a consensuar con el gobernador Bordet”, porque “él es el que tiene la opinión más formada sobre el tema”.

Cafiero ponderó que “la represa representa una parte importante de lo que es nuestro tejido de red eléctrica”, por lo que desde Nación “vamos a potenciar todo lo que haga falta”, para que la represa pueda “agregar más a la producción, la infraestructura del país, la calidad de vida de los vecinos”.

En ese sentido se debería propiciar la gestión mas bien desde un carácter consensuado, con diferentes actores de la región con probado perfil de conocimiento, equidad y coherencia para que sienten un precedente similar al de su creación.

También Salto Grande por su ubicación y preponderancia en el Río Uruguay debería ser un miembro activo del comité trinacional de la cuenca del río Uruguay, ya que podría facilitar la concreción de futuros proyectos de desarrollo de la misma y hacerse cargo de la increible erosion que produce su funcionamiento , quitando año a año metros de costa argentina que no volverá a poser y que nadie reclama.

Últimamente se vienen proponiendo diversos nombres para cubrir los cargos en la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande.

Al borde de la indignación, Gustavo Díaz ( dirigente gremial bancario) manifestó días atrás que “es un atropello para la Región de Salto Grande que se barajen candidatos que no tienen compromiso alguno con Concordia, ni Federación”, espetó, en clara alusión a Héctor Maya, uno de los hombres que puede llegar a ocupar un cargo en la Delegación Argentina, “es de Gualeguaychú y no tiene nada que ver con la región, además todos recuerdan que Maya siendo senador nacional, quería privatizarla en los años 90″, denunció. En este contexto dijo que “los concordienses no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Es un atropello a nuestro sentir y a los intereses de la región”.

Y en un claro mensaje y llamada de atención, le dijo al gobernador Bordet – que “debería como concordiense y como gobernador, tomar cartas en el asunto.

Además, se ha mencionado al ministro Luis Benedetto, y quienes lo conocen saben que carece de la visión amplia ( lo saben que carga directa o indirectamente con el despido de 283 compañeros ferroviarios durante su gestión en All – America latina logistica) como la que amerita el cargo en las actuales circunstancias, donde parecerían darse las condiciones favorables, desde el nuevo gobierno nacional para generar un cambio a partir de las inmensas posibilidades que confiere Salto Grande.

Bordet, tendrá devaluado su poder al cabo de dos años, ya que los aspirantes a sucederlo moverán sus fichas en conocimiento de que no puede volver ser reelegido y necesita imperiosamente una gran dosis de poder, por ello se le pide a voz alta que se despoje de mezquindades políticas.

Se conoció en las redes sociales que , el gobierno nacional evaluaba una propuesta de trabajo por parte del dirigente Juan Carlos Chagas que estuvo casi siete años en Salto Grande, como delegado, luego vice y posteriormente Presidente, quien comentó su proyecto al presidente Alberto Fernández y esbozó al ministro Daniel Arroyo, su idea de otorgarle al complejo hidroeléctrico un rol social, además de su rol económico como generador de energía para encabezar una tarea tendiente a bajar los altos índices de desocupación que tiene Concordia, de cuya lamentable problemática alejo a Enrique Cresto, quien a su vez presiona para colocar nombres, como el de su padre o el Uruguayo radicado en este país Álvaro Sierra.

Santiago Cafiero conoce muy bien esta realidad por estar casado con una concordiense esta puja de nombres que promete resolución en cuanto pueda tratarlo con el presidente ya que se trataría de designar a alguien que atienda y entienda en cómo poner en marcha los distintos vectores estratégicos para el desarrollo de una vasta región y no desaprovechar otra.

El tiempo avanza y se vienen momentos de resoluciones.

Fuente : Análisis Litoral

