Buenos Aires al borde del default: la Provincia asegura que el fondo Fidelity sólo aceptará un acuerdo si cobra el 50%

Luego de que el gobierno bonaerense propusiera pagar el 30% del capital del bono de USD 250 millones que vence hoy y que en el mercado dejara trascender que sólo aceptaba un 50%, en la gobernación afirmaron: “El problema no es el 50 por ciento; Fidelity no quiere otra cosa que no sea el 100 por ciento”. El fondo de inversión no respondió ante las consultas de Infobae sobre este tema.