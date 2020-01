Denuncian que aún no retiraron todo los lotes de gaseosa adulterada

Click to share on WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

La Anmat afines del 2019 había ordenado que se quitaran de circulación tres partidas de Manaos porque tenían un “sabor químico” y se presumía que podrían causar náuseas, vómitos y diarrea.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó que la empresa Refres Now quitara de circulación varios lotes de la gaseosa de la línea “Manaos – Felices Fiestas”, de 2,25 litros, porque presentaban alteraciones en su “composición química”. No obstante, supermercadistas denuncian que la firma no retiró los productos de los comercios.

A pocos días de cumplirse un mes de la medida de la Anmat, los comerciantes aseguran que “las bebidas siguen en el mercado”.

“De hecho, en varios comercios del gran Buenos Aires están a la venta”, expresaron supermercadistas citados por el sitio iProfesional. “Incluso algunos comerciantes se quejan en las redes de que la empresa no les acepta la devolución del producto”.

La ANMAT le solicitó a Refres Now que retire del mercado nacional todas las botellas de “bebida sin alcohol a base de extracto de cola, cont neto 2,25 lt,Marca: Manaos – Felices Fiestas RNE N° 02034004– RNPA Nº 02600424 lotes: 124026, Vto: 18/06/20; 124033, Vto: 19/06/20; 124058, Vto: 20/06/20, 124076, Vto: 21/06/20; 124094, Vto: 22/06/20 y 124102, Vto: 23/06/20.El 27”.

