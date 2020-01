Click to share on WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Pide que los legisladores de la oposición entrerriana repudien la designación de Urribarri en Israel

El reclamo surge de las bases radicales de Juntos por el Cambio de Gualeguaychú. Arturo Ganly, ex diputado provincial por la UCR, repudió abiertamente la designación de Sergio Urribarri al frente de una embajada.

Urribarri “tiene 8 procesos judiciales”

“Nos llamó mucho la atención la designación de Sergio Urribarri como embajador en el Estado de Israel porque se trata de una persona que tiene ocho procesos judiciales abiertos en la provincia de Entre Ríos, todos ellos vinculados con defraudaciones al Estado”, indicó el dirigente radical de Gualeguaychú.

Añadió, al respecto, que “como entrerrianos nos parece una verdadera afrenta que se pueda estimular o destacar a una persona con esas características ubicándolo en una embajada, como así también constituye una afrenta para el pueblo hermano de Israel la designación de una persona de estas características morales”, sostuvo.

Pedido a legisladores provinciales y nacionales

Sobre el posicionamiento que surge de JxC Gualeguaychú, y que ha recibido adhesiones en otras localidades entrerrianas, contó: “Decidimos manifestar nuestro repudio, solicitando formalmente a nuestros legisladores nacionales y provinciales esta postura, para que ellos gestionaran que la designación de Urribarri al frente de la embajada de Israel quede sin efecto”.

E inisitió: “Por estos días escuchamos que se encuentra tan en boga la emergencia social, etc, pero en realidad lo que creo que debería haber dicho en su primer punto la ley es que acá estamos en emergencia ética, porque estamos rodeados de ladrones”, disparó y añadió que “sino jerarquizamos a las personas honestas para ocupar cargos de poder, nunca vamos a resolver los problemas de la sociedad, porque acá se junta la plata para que algunos se la roben”.

Lamentó, asimismo, que el primer viaje del presidente Alberto Fernández al exterior luego de haber asumido tenga en agenda el respaldo al ex gobernador Urribarri: “Esto da la pauta sobre los lineamientos del gobierno nacional, que con este tipo de designaciones vinculadas a funcionarios investigados por la Justicia, deja por tierra cualquier aspiración moral”.

El documento de la oposición gualeguaychuense

Los partidos que forman la Alianza “Juntos por el Cambio“ expresaron a sus propias autoridades provinciales “un contundente repudio a la decisión de nombrar embajador de nuestro país en Israel al ex gobernador Sergio Urribarri”.

“Fundamentamos nuestro pedido en las expresiones de indignación de miles de entrerrianos al conocerse el modo en que se pretende sentar un escandaloso antecedente de impunidad, premiando con ese cargo a quien tiene ocho causas por corrupción en trámite ante la justicia” señala el comunicado que firman todas las fracciones políticas que conforman el espacio.

En ese contexto, la misiva agrega que “no podemos obviar los dos ataques criminales que tuvieron lugar en nuestro país, contra la Embajada de Israel y la Mutual AMIA, hechos aún no debidamente esclarecidos. No podemos dejar de lado el trabajo de tantos inmigrantes judíos que llegaron a esta tierra para forjar un gran país junto a otros miles que huyeron de las persecuciones y la Europa empobrecida. No podemos soslayar lo que reza nuestra constitución nacional cuando abre los brazos “a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

