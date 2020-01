Designan al yerno de Agustín Rossi como vicepresidente del Banco Central

Click to share on WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Se trata del economista Sergio Woyecheszen, pareja de Delfina, la hija del ministro de Defensa.

La mesa chica del nuevo Banco Central está completa. Y la polémica, servida. El presidente de la entidad Miguel Pesce estará secundado por Sergio Woyecheszen, Magíster en Economía, como vicepresidente. Hasta no hace mucho colaboraba como asesor con Agustín Rossi, cuando el actual ministro de Defensa era jefe del bloque del kirchnerismo en Diputados. Su designación no sería motivo de polémica, más allá de la escasez de credenciales, de no ser porque además es el marido de su hija Delfina.

Además, desde hace alrededor de un mes, Delfina resultó también beneficiada en el reparto de cargos: es reluciente directora del Banco Ciudad, tras haber sido, durante la gestión de Cristina, la directora más joven del Banco Nación con apenas 26 años. “Se ve que cuando Rossi perdió Diputados aceptó el cargo para su hija y esto”, decía ayer una fuente que transita los pasillos del BCRA.

La designación en comisión del yerno del ingeniero Rossi (debe recibir el acuerdo del Senado) termina en septiembre de 2022, cuando vencía el mandato del vice saliente. En cambio, los otros cuatro directores que completan la mesa de 10 integrantes fueron nombrados hasta septiembre del 2025. El resto de los miembros ya lo habían sido en diciembre.

De esta forma, el directorio funcionará a pleno. Durante el último año del macrismo lo hizo con sólo ocho integrantes nombrados en comisión. Hubo dos puestos para los que nunca se designaron candidatos.

Los directores que fueron nombrados en diciembre son Martín Golonbek, hombre que acompañó a Pesce cuando presidía el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego como director de la entidad, Zenón Alberto Biagosch, quien ya fue director del organismo monetario, y las abogadas Claudia Berger y Betina Stein.

Ultimamente, Stein levantó su perfil luego de causar revuelo en las redes al proponer que el ex presidente Mauricio Macri y sus funcionarios paguen con su patrimonio la deuda que tomó Cambiemos.

