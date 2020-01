A siete años de la muerte de Rebeca Méndez, “la loca del muelle de San Blas” que inspiró el clásico de Maná

—Pues esperaba a mi amor para casarnos. Esperé y esperé, pero la muerte ya no devuelve a nadie.

—Entonces, ¿esperabas a Laos?

—Eso es un secreto (sonríe, pícara).

—¿Y para qué vestida de novia?

—Uno con los años cambia. Pero si me viera vestida de novia sabría que lo estoy esperando. Y así, no se iría a equivocar.