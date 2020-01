A propósito de los raros anillos en un campo de Entre Ríos

Click to share on WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Relatos variados sobre avistamiento de ovnis se suceden todos los días en distintas partes del mundo e inexplicables fenómenos , en los últimos meses, las “visitas” de extraños aparatos extraterrestres invadieron los cielos… ¿Qué buscan en este planeta?

No es la primera vez que se menciona este tema, pero indudablemente alguna explicación debe haber, porque la problemática del fenómeno es intrincada, con innumerables misterios y mucho más para dilucidar que lo que realmente se sabe. Es que desde hace un tiempo se está desarrollando una gran oleada de avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) en diferentes partes del mundo y por estos días en un pueblo de Entre Ríos se suscitó un hecho disparador ( raros anillos en un campo de Entre Ríos) del presente informe .

Algo Parece estar ocurriendo. Porque se dejan ver a toda hora, ya sea en el campo o en la ciudad, y ante numerosas personas, inclusive multitudes. ¿Nos estarán advirtiendo sobre algún acontecimiento de masiado importante para la humanidad, y que no es advertido por quienes habitamos el planeta? En este articulo se presentan los avistamientos y registros OVNI más destacados, aunque no han sido los únicos.

Durante los meses de septiembre y octubre, pero principalmente en este último, se ha convertido en el epicentro de mayor actividad OVNI, pero también se teoriza sobre sus formas de propulsión y sus potenciales intenciones.

Imágenes de presuntos OVNIS en Nuevo México.

La captura de importantes evidencias en fotos y videos demuestra a las claras el desplazamiento y la evolución de estos extraños objetos, que se encuentran invadiendo el espacio aéreo, pero que no pueden ser registrados por los controladores aéreos ni por los radares. Esto, decididamente, limita la apreciación, porque su tecnología, superior, sorprende a cada movimiento que realizan.

Para hacer una diferenciación que puedan comprender mejor los lectores, damos cuenta de que se están presentando observaciones de todo tipo de OVNIs (objetos voladores no identificados) o bien de los denominados FANIs (fenómenos aéreos no identificados). Para que se entienda bien: los primeros presentan un aspecto sólido, con apariencia aparentemente metálica, mientras que otros, en un mayor porcentaje, son de características lumínicas, dos diferencias notables que habrá que comprender.

Imágenes de presuntos OVNIS en Corea del Sur.

Asimismo, y con el paso del tiempo y el mayor conocimiento del fenómeno, se han podido observar objetos de importantes magnitudes que se materializan y desmaterializan aparentemente y que denotan una gran tecnología, indudablemente desconocida por la gran mayoría de los seres humanos.

Estos cambian su forma de manera constante sin definir una en particular, y a veces parece modificarse a medida que cambian su velocidad de traslación. Otros, en cambio, muestran una similitud con las auténticas bolas de fuego, según el testimonio de decenas de personas, algunas observadoras del cielo y que se encuentran a la búsqueda.

Imágenes de presuntos OVNIS en Rusia.

Estos objetos obviamente no pueden ser detectados a simple vista, ni tampoco ser registrados por los radares. Se necesita de la ayuda complementaria de cámaras especiales para poder captarlos. Estas permiten obtener un rango más amplio de visión normal y así tomar en cuenta de que ahí se está ante la presencia de un OVNI.

.

Imágenes de presuntos OVNIS en Colombia.

Frecuencias varias

Para comprender mejor de qué trata este aparato, debe considerarse que estos objetos voladores no identificados se encontrarían en una frecuencia en el espectro infrarrojo o ultravioleta. Gracias a los equipos de grabación de visión infrarroja, es como ha sido posible detectar este tipo de OVNIs, que no son visibles en el espectro normal.

Aunque para las leyes terrenales resulta difícil llegar a comprender que dichos objetos que no se pueden ver sí están ahí y son reales, y solamente son captados por ese tipo de material especializado como la cámara infrarroja, que no se posee habitualmente.

Imágenes de presuntos OVNIS en Chile.

En ese contexto, sorprende que enormes flotillas y escuadrones de OVNIs en aparente formación puedan moverse sin ser advertidos o detectados por el radar. En principio porque no suelen emitir sonidos, pero además porque se convierten en objetos que pasan totalmente inadvertidos, incluso para los equipos de seguridad más sofisticados de las fuerzas militares.

Los principales registros que se comparten son imágenes de capturas de video. Los avistamientos más relevantes se produjeron Panamá, Chile y Colombia, por el lado de América latina; en varios países de Europa, como República Checa y Rusia, pero también en Asia, tanto en Corea del Sur como en Indonesia y Pakistán.

Imágenes de presuntos OVNIS en Estados Unidos.

Asimismo, sorprende la gran cantidad de avistamientos en los Estados Unidos, con registros obtenidos en Nuevo México, Minnesota, Utah, Maine, New Jersey y en las localidades de Riversite y Perris, en el estado de California. En algunos países se vio un gran número de objetos en formación tipo flotilla, y en otros se pudo captar objetos de forma clara y posiblemente de grandes dimensiones.

Estos avistamientos se hicieron presentes en casi todo el mundo y numerosas personas fueron testigos calificados. Se trata de una nueva oleada OVNI que podría continuar…

(*) Investigadora de RADIO (Red Argentina de investigación OVNI) Corresponsal de Mufon California (Mufon Network) – Escritora – Conferencista.

EN EL LITORAL

Hace varios años se escuchan diversos relatos , mas precisamente en la zona o la región de Salto Grande . (Concordia Entre Ríos) y en Paysandu R.O.U (Ver info debajo) .

En Concordia un vecino aficionado a estos fenómenos nos aporto una sucesion de imagenes de avistamientos en esta ciudad .

Quien en su relato nos comentaba sobre alguna de estas imágenes : Estuve viendo aquello cerca de un minuto, porque enseguida hizo un rápido cambio de dirección y desapareció a toda velocidad en un segundo». primero sobre el este, hacia el río Uruguay y luego girando hacia el oeste sobre lo que es el hotel Salto Grande y luego tambien pude fotografiarlo sobre Al igual que en el caso anterior, el protagonista del que nos ocupa quiso destacar su extrañeza porque el OVNI volaba en completo silencio. ¿Cómo es posible que no emitiera sonido alguno? Ahora bien, lo que carece de toda explicación es que desapareciera con tal rapidez. ¿Qué sistema de propulsión empleaba? Sin duda, uno muy cercano a la ciencia-ficción…

También nos hace llegar imagenes de una esfera brillante en un campo de Sauce de Luna , donde en los próximos días visitará para corroborar el grado de radioactividad presente en el lugar del asentamiento.

Aclaración : Todas las imágenes fueron captadas con un celular común. Agradecemos gentileza Sr, Josè Luis Veller ( Concordia)

Video de un fenómeno ocurrido a fines de 2019 en la zona norte de Concordia.

ESTABLECIMIENTO “LA AURORA ” Paysandu (R,O,U)

Si bien el disparador original ocurriò bastantes años antes, el 4 de febrero de 1976, cuando en ese establecimiento agropecuario propiedad de la familia Tonna, ubicado en lindes del departamento Paysandú con Salto, en la República del Uruguay, una extraña luz descendiò del cielo alrededor de las 22 horas, con movimientos pendulares, siendo observado por los propietarios y algunos peones. Cayó sobre un ombú, desgarrándolo y dejando un gran y profundo hueco en su centro, mató a algunos animales y desapareciò. Y a partir de allí, las apariciones comenzaron a multiplicarse. Por casi quince años tuvieron un pico ascendente; era cuestiòn de tiempo que la noticia corriera entre los lugareños, en la prensa local, la nacional y, finalmente, trascendiera al ámbito internacional. Y al igual –casualmente, también en los ’80- que su correspondiente cordobesa de Capilla del Monte con su cerro Uritorco, se transformó en la “meca” de investigadores y entusiastas en los OVNI. Incluso, concitò –no una, sino dos veces- la visita, a título personal, del ex astronauta Neil Armstrong (algo que algunas voces en Uruguay se empeñaron en desmentir .

Fueron tiempos nostálgicos y extraños, donde la cordialidad de don Ángel Tonna sirvió de puerta a más de un inadaptado que sin reparar en límites por su curiosidad, cortó alambrados, pisoteó sembradíos y alteró el ritmo biológico de los animales de granja. Los OVNI continuaron apareciendo y fueron muchos (no yo en esa ocasiòn) quienes los observaron, pero aún no era época de cámaras fotográficas digitales ni “camcorders” y por ello escasean las evidencias gráficas.

ANTECEDENTES ACTUALES

ESTANCIA LA AURORA SALTO R.O.U

EN ARGENTINA

El presente trabajo tiende a elaborar el cuadro de situación de los sitios de apariciones OVNI en el país, teniendo como plataforma el mapa del año anterior. Quedan así establecidas entonces, las siguientes regiones “calientes o activas”, a saber:

1) ZONA URITORCO-VALLE DE PUNILLA (CORDOBA): Nacida “oficialmente” con la famosa y polémica gran huella del cerro El Pajarillo en 1986, ésta región de Capilla del Monte se ha convertido en un hito dentro de la Ovnilogía nacional. Permanentemente estamos recibiendo informes de AVISTAMIENTOS NOCTURNOS y FOTOS FANTASMAS DIURNAS de parte de los propios protagonistas ( pobladores o turistas) o de los grupos de investigación zonales, como PROYECTO CATENT o el GIU (Grupo Investigación Uritorco). Llamativamente la zona muestra como rareza, la carencia casi total de HUELLAS de aterrizajes y en menor medida de OBSERVACION DE ENTIDADES HUMANOIDES. ¿ Porqué el Fenómeno no desciende en el Uritorco y sus ocupantes no son observados? Sin dudas, una cuenta pendiente que tenemos los investigadores por allí…

2) ZONA VALLE DE CALAMUCHITA (CORDOBA): A partir de 2008 “descubrimos” gracias a la tenaz labor de Martha Nuñez, “la cazadora de OVNIs fantasmas”, un nuevo lugar de recurrencia en el país, aunque con exclusividad en FOTOS FANTASMAS DIURNAS, pues al igual que en Punilla, no se reportan casos de HUELLAS ni HUMANOIDES significativos hasta el momento. Allí, tanto Martha, como Marina Cuadrado, Julieta De la Canal, Luis Gigena, Rodrigo Brondino, Miguel Angel Sosa y el Dr. Daniel Lewis, son los encargados de recabar y supervisar toda la actividad no identificada…

3) CORDOBA CIUDAD: Si bien suelen denunciarse periódicamente eventos OVNI en la capital mediterránea y adyacencias, es a partir de 2008 que irrumpe un enigmático fenómeno en el barrio Alta Córdoba, zona norte de la ciudad. Allí, Gaby Decall comienza a videograbar el pasaje cotidiano diurno de extraños objetos AMORFOS, generalmente de color blanco, que a simple vista bien podrían pasar como simples “bolsas plásticas arrastradas por el viento”. Dichos cuerpos, llamados por algunos investigadores OVNIS VARIABLES, tienen la particularidad precisamente de cambiar sus estructuras en pleno vuelo, a modo de metamorfosis, aunque sin llegar a definir sus formas. Gaby Decall no filma por el momento, las típicas tipologías ovoides, ahusadas, esféricas, triangulares, etc. Esta novedosa variante del Fenómeno OVNI, también fue reportada en algunas ocasiones en Argentina y el exterior, pero más allá de la polémica que pueda generar su verdadera estructura, es desconcertante el silencio “oficial” y la falta de respuestas de organismos de la Fuerza Aérea Argentina en una región tan estratégica del país. Todos merecemos una respuesta sobre “ ¿QUÉ VUELA SOBRE ESA ZONA DE CORDOBA?”

4) CAPITAL FEDERAL Y ADYACENCIAS: Aunque parezca increíble, la propia capital argentina y zonas vecinas, es uno de los sitios donde más denuncias OVNI se registran. Cazadores como Hector Boetto, Mariano Lattes y otros nos sorprenden asiduamente con un “TRANSITO DE VUELO NO IDENTIFICADO” que es todo un desafío para los investigadores. Observaciones, fotos y videos componen el misterioso mosaico porteño ante la pasividad de las autoridades de turno. Un poco más al norte, Villa Ballester y Vicente López se reparten la actividad sobre el paso de estos objetos, denunciados por los grupos SOLIDA EVIDENCIA, CICOA, y la investigadora Bibiana Bryson . Ya hacia el oeste, un “virtual y extenso corredor aéreo” que une Ramos Mejía con el dique Roggero también es paso obligado del Fenómeno. Prueba de ello lo pueden brindar los grupos GABIE, CODIGO OVNI y ORBITAL VISION o “el cazador de OVNIs “ en Castelar, Ricardo Cordeiro. Ya para finalizar, sorprendentemente, la ciudad de Temperley y localidades vecinas del Gran Buenos Aires, desde 2008 a ésta parte viene reportando una considerable cantidad de FOTOS FANTASMAS, especialmente de la mano del investigador Hector Sly.

5) ZONA SISTEMA VENTANIA (BUENOS AIRES) : En todo el cordón serrano abundan los registros, que se incrementan indudablemente en temporada estival. Desde Pigué hasta la vigente Bahía Blanca, pasando por Villa Ventana, Sierra de la Ventana, el parque Tornquist, el cerro Tres Picos, etc. se reciben con frecuencia tanto OBSERVACIONES DIURNAS y NOCTURNAS, como así abundante material fotográfico en modo FANTASMA desde un tiempo a ésta parte, como registra habitualmente la investigadora Laura Babyaczuk. Asimismo, casos de HUELLAS y de HUMANOIDES han caracterizado a ésta región desde los comienzos de la Ovnilogía, que la ubican en una posición nacional de privilegio. El investigador José Paniagua, tal vez sea el mayor conocedor del lugar.

6) ZONA EL NIDO (BUENOS AIRES):El “gran descubrimiento” que efectuamos allá en la década de los 90’ sigue dando sus frutos. Ubicado en el corazón del este de la provincia, entre el Río de la Plata y Chascomús y desde el sur de la ciudad de La Plata hasta la punta norte de la bahía Samborombón, este sector clave encierra las rutas 2, 36 y 11 y localidades como Punta Indio, Magdalena, Atalaya, Ferrari y Bartolomé Bavio, donde se concentraron a lo largo de los años más de 500 HUELLAS DE ATERRIZAJES, numerosos avistamientos nocturnos, especialmente en las famosas “vigilias o jornadas de observación” y una interesante cantidad de FOTOS FANTASMAS incrementada en los últimos años. Al igual que otras zonas, aún mantiene por resolver la escasa presencia de HUMANOIDES.

7) ZONA GOBERNADOR UGARTE (BUENOS AIRES) : Este pequeño poblado ubicado sobre la ruta n° 51 entre Chivilcoy y 25 de Mayo, lo “descubrimos” en 2002, cuando una verdadera “oleada OVNI” se abalanzó sobre él hasta el año 2003, siendo acompañada de varias y extrañas MUTILACIONES, teniendo como epicentro la estancia “La Esperanza”. A partir de 2004, si bien la actividad decreció, periódicamente nos regala excelentes eventos de OBSERVACIONES y FOTOGRAFIAS, como ocurrió en 2008 y 2009. Tanto la familia Labaronnie como Adrián Videla y su esposa Laura Tobares, son los encargados de difundir la casuística reinante.

ZONA MAR DEL PLATA (BUENOS AIRES): La pionera y siempre activa “ciudad feliz” año tras año se hace presente junto a sus zonas de influencia, como Miramar, Camet, Sierra de los Padres, etc. Si bien no es la Mar del Plata de los años 60´ en apariciones, que la ubicaron entre las primeras 10 regiones mundiales, la actividad no identificada se mantiene con vaivenes, o sea, épocas con mayores y menores reportes.

9) ZONA NOROESTE ARGENTINO: Conocida como el NOA, ésta región tiene a la provincia de SALTA nuevamente en el ojo de la casuística, ya que desde los últimos meses del pasado año vienen reportándose episodios OVNI muy significativos. Por ejemplo, en CACHI es frecuente la OBSERVACION del paso estos fenómenos luminosos. Los ufólogos regionales Mercedes Casas, Antonio Zuleta y Tony Galvagno se encargan de la investigación , teniendo en el diario “El Tribuno”, uno de los medios que mas prensa le dedica al Fenómeno en el país.

10) ZONA DELTA ENTRERRIANO: Allí sobresale netamente VICTORIA, con su misteriosa Laguna del Pescado, desde el año 1991. Para el grupo VISION OVNI son muy comunes las OBSERVACIONES nocturnas como así las FOTOS FANTASMAS, quedando entonces como materia a saldar, el registro de HUMANOIDES y la detección de HUELLAS de aterrizaje, tal como ocurre en Capilla del Monte. En la otra margen, la del río Uruguay, periódicamente el grupo COLOVNI informa sobre actividad no identificada en su zona de influencia, como por ejemplo, una llamativa regularidad de fotos FANTASMAS por parte de Roberto Rebord en Villa Elisa.

11) ZONA LA PAMPA: La provincia clave de la Ovnilogía argentina. FOTOS, OBSERVACIONES de OVNI y una rica casuística HUMANOIDE a lo largo de mas de seis décadas, la sitúan en lo más alto del podio, adeudando solamente un rubro: mayor incremento de HUELLAS. Los investigadores pampeanos, especialmente los grupos CEUFO y CIUFOS, cubren con sus salidas la totalidad de la vasta región.

Redacción Análisis Litoral

Me gusta: Me gusta Cargando...